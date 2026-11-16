Un 17 de noviembre, pero de 2021, la compañía ferroviaria East Japan Railway (JR East) realizó con éxito las primeras pruebas de conducción autónoma en un tren bala (Shinkansen) en Japón.

OTRAS EFEMÉRIDES

1869.- Se inaugura oficialmente el canal de Suez, una de las principales vías artificiales de navegación del mundo, que conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo y acorta la ruta marítima entre Europa y Asia.

1905.- Corea y Japón firman el Tratado de Eulsa, por el que la península coreana queda convertida en protectorado japonés.

1946.- Tailandia devuelve a Camboya y Laos los territorios que había anexionado en 1941, una de las condiciones para su ingreso en la ONU.

1950.- El decimocuarto dalái lama, Tenzin Gyatso, asume el poder político en el Tíbet tras la entrada del Ejército Popular de Liberación chino en el territorio.

1970.- La sonda soviética Luna 17 deposita el vehículo teledirigido Lunojod 1 en la superficie lunar, el primero de su tipo en operar en otro cuerpo celeste.

.- El inventor estadounidense Douglas Engelbart patenta el ratón de ordenador.

1973.- La revuelta estudiantil de la Universidad Politécnica de Atenas se convierte en una protesta contra la dictadura de los coroneles en Grecia, que cae en 1974, tras siete años en el poder.

1975.- Steve Harris funda la banda británica de heavy metal Iron Maiden.

1989.- Una manifestación estudiantil en Praga se convierte en una protesta multitudinaria contra el régimen comunista y marca el inicio de la Revolución de Terciopelo, que culmina con su caída en Checoslovaquia en diciembre.

1991.- El Parlamento de Macedonia aprueba una nueva Constitución y proclama el país como Estado independiente, democrático y social.

1997.- Terroristas islamistas asesinan a 58 turistas extranjeros y cuatro egipcios en un atentado en Luxor. La organización Al-Gama’a al-Islamiyya se atribuye el ataque.

2002.- Israel suspende la aplicación del acuerdo de Hebrón, firmado en 1997, que establecía el reparto del control de esa ciudad cisjordana con los palestinos.

2006.- Italia entrega a España a Rabei Osman El Sayed, alias “El Egipcio”, para ser juzgado por su presunta implicación en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

2008.- Mikel Garikoitz Aspiazu, alias “Txeroki”, considerado jefe militar de la banda terrorista española ETA, es detenido en Francia.

2018.- Los “chalecos amarillos” protagonizan sus primeras movilizaciones en Francia contra la subida del precio de los carburantes y la pérdida de poder adquisitivo.

2019.- El piloto español Jorge Lorenzo, cinco veces campeón del mundo de motociclismo, anuncia su retirada tras disputar el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP en el circuito Ricardo Tormo.

2020.- Científicos de las universidades de Granada (España) y Tubinga (Alemania) desarrollan un método para crear cristales de tiempo, una nueva fase de la materia cuya estructura se repite periódicamente.

2025.- El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés condena a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina por crímenes contra la humanidad cometidos durante la represión de las protestas de 2024.

.- El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución que respalda el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza.

NACIMIENTOS

1905.- Astrid de Suecia, reina consorte de Bélgica.

1925.- Rock Hudson, actor estadounidense.

1936.- Luis Rafael Sánchez, escritor puertorriqueño.

1942.- Martin Scorsese, director de cine estadounidense.

1957.- Dany Levy, director de cine suizo.

1966.- Sophie Marceau, actriz francesa.

DEFUNCIONES

1494.- Giovanni Pico della Mirándola, humanista italiano.

1945.- Manuel Hugué, escultor y pintor español.

1999.- Enrique Urquijo, cantante español.

2002.- Abba Eban, ex ministro israelí de Asuntos Exteriores y uno de los padres de la diplomacia israelí.

2008.- Ennio de Concini, guionista italiano.

2013.- Doris Lessing, escritora británica.

2017.- Totò Riina, jefe de la mafia siciliana.

2018.- Arnaldo Roche Rabell, pintor puertorriqueño.

2023.- Agustín Ibarrola, pintor y escultor español.

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Decenas de miles de personas sufren este sábado 14 de noviembre retrasos y cancelaciones de vuelos en Estados Unidos, un día después de la suspensión de todos los despegues durante varias horas debido a una falla masiva de las comunicaciones. (AFP)

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