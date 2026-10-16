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Resumen

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El 17 de octubre de 1933, el físico Albert Einstein llegó a Estados Unidos tras huir de la Alemania nazi, en uno de los episodios destacados de la historia del siglo XX. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
El 17 de octubre de 1933, el físico Albert Einstein llegó a Estados Unidos tras huir de la Alemania nazi, en uno de los episodios destacados de la historia del siglo XX. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 17 de octubre, pero de 1933, Albert Einstein escapa de la Alemania nazi y llega a Estados Unidos como refugiado.

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