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En un 17 de octubre, pero de 1933, Albert Einstein escapa de la Alemania nazi y llega a Estados Unidos como refugiado.
En un 17 de octubre, pero de 1933, Albert Einstein escapa de la Alemania nazi y llega a Estados Unidos como refugiado.
Otras Efemérides:
1755.- Fernando VI ordena crear el Real Fundación del Jardín Botánico de Madrid.
1815.- Napoleón llega desterrado a la isla francesa de Santa Helena.
1888.- Thomas Edison patenta el fonógrafo óptico (la primera película).
1899.- Comienza en Colombia la guerra civil llamada de los ‘Mil Días’, que terminó el 21 de noviembre de 1902.
1910.- Quinta y última jornada del huracán de los Cinco Días en Cuba, que mata a unas 700 personas y en La Habana rompe el malecón.
1931.- Al Capone es hallado culpable por un jurado en EEUU y el 24 de octubre es condenado a once años de prisión por evadir impuestos.
1951.- Se inician en Buenos Aires las transmisiones del primer canal de televisión de Argentina: Canal 7.
1966.- Un terremoto asola la costa de Perú y causa 101 muertos, más de 1.500 heridos y graves daños materiales.
1977.- Entrada en vigor de la Ley de Amnistía en España.
1979.- Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz.
1981.- Primer campeonato mundial de Fórmula Uno para el piloto brasileño Nelson Piquet.
1988.- Isabel II de Inglaterra llega a Madrid en la primera visita oficial de un soberano británico a España.
1989.- Un terremoto de 7,1 en la escala de Richter sacude el norte de California y provoca 70 muertos, 3.000 heridos y daños materiales de miles de millones de dólares.
1994.- Tratado de paz entre Israel y Jordania por disputas territoriales y que fue ratificado el 26 de octubre con la presencia del Bill Clinton.
2004.- El español Dani Pedrosa se convierte en el campéon del mundo de motociclismo más joven en la categoría de 250 cc.
2016.- Despega la nave china Shenzhou-11 con dos astronautas a bordo para permanecer 33 días en el laboratorio espacial Tiangong-2.
2018.- Entra en vigor la legalización de la marihuana en Canadá.
2019.- La UE y el Reino Unido logran un acuerdo sobre el ‘brexit’.
2020.- Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, revalida el cargo tras ganar las elecciones con mayoría absoluta.
2024.- 17.- Israel hace pública la muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar, el día anterior en Gaza.
2025.- El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, anuncia que renunciará a todos sus títulos para por las acusaciones contra él por abuso de menores en relación con el caso Epstein.
NACIMIENTOS
1850.- Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de la UGT.
1878.- Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, XVII duque de Alba.
1909.- Leopoldo Panero, poeta español.
1912.- Papa Juan Pablo I (Albino Luciani).
1915.- Arthur Miller, dramaturgo estadounidense.
1916.- José López Rega, político argentino, cofundador del peronismo.
1918.- Rita Hayworth, actriz estadounidense.
1920.- Miguel Delibes, escritor y periodista español.
1947.- Manuel Pérez Barriopedro, fotógrafo español.
1968.- Ziggy Marley, músico jamaicano, hijo de Bob Marley.
1971.- Ricardo García Vilanova, fotoperiodista español.
1972.- Eminem, cantante de rap estadounidense.
1979.- Kimi Räikkönen, piloto de F-1 finlandés.
1983.- Felicity Jones, actriz británica.
DEFUNCIONES
1757.- René Reaumur, físico francés.
1849.- Frédéric Chopin, compositor polaco.
1934.- Santiago Ramón y Cajal, médico español, premio Nobel.
1944.- Pavel Haas, compositor checo.
2005.- Ba Jin, escritor chino.
2009.- Rosanna Schiaffino, actriz italiana.
2017.- Danielle Darrieux, actriz francesa.
2018.- Ara Güler, fotoperiodista turco.
2019.- Alicia Alonso, bailarina y coreógrafa cubana.
2022.- Claudio Biern Boyd, director de cine español, creador de ‘David el gnomo’.
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