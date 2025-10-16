¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 17 de octubre

En un 17 de octubre, pero de 1899, comienza en Colombia la guerra civil llamada de los ‘Mil Días’, que termina el 21 de noviembre de 1902.

Otras Efemérides

1815.- Napoleón llega desterrado a la isla de Santa Helena.

1888.- Thomas Edison patenta el fonógrafo óptico (la primera película).

1910.- Quinta y última jornada del huracán de los Cinco Días en Cuba, que mata a unas 700 personas y en La Habana rompe el malecón.

1931.- Al Capone es hallado culpable por un jurado en EEUU y el 24 de octubre es condenado a once años de prisión por evadir impuestos.

1933.- Einstein escapa de la Alemania nazi y llega a Estados Unidos como refugiado.

1951.- Se inician en Buenos Aires las transmisiones del primer canal de televisión de Argentina: Canal 7.

1966.- Un terremoto asola la costa de Perú y causa 101 muertos, más de 1.500 heridos y graves daños materiales.

1977.- Entrada en vigor de la Ley de Amnistía en España.

1979.- Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz.

1981.- Primer campeonato mundial para el piloto brasileño Nelson Piquet.

1986.- Barcelona, designada sede de los JJ.OO. de 1992.

1989.- Un terremoto de 7,1 en la escala de Richter sacude el norte de California y provoca 70 muertos, 3.000 heridos y daños materiales de miles de millones.

1994.- Tratado de paz entre Israel y Jordania por disputas territoriales y que fue ratificado el 26 de octubre con la presencia del Bill Clinton.

2004.- El español Dani Pedrosa se convierte en el piloto más joven del mundo campeón de 250 cc.

2014.- La RAE incluye por primera vez el término ‘hacker’.

2016.- Despega la nave china Shenzhou-11 con dos astronautas a bordo para permanecer 33 días en el laboratorio espacial Tiangong-2.

2018.- Entra en vigor la legalización de la marihuana en Canadá.

2019.- La UE y el Reino Unido logran un acuerdo sobre el ‘brexit’.

2020.- Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, revalida el cargo tras ganar las elecciones con mayoría absoluta.

2024.- Israel hace pública la muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar, el día anterior en Gaza.

NACIMIENTOS

1878.- Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, XVII duque de Alba.

1909.- Leopoldo Panero, poeta español.

1912.- Papa Juan Pablo I (Albino Luciani).

1915.- Arthur Miller, dramaturgo estadounidense.

1916.- José López Rega, político argentino, cofundador del peronismo.

1918.- Rita Hayworth, actriz estadounidense.

1920.- Miguel Delibes, escritor y periodista español.

1947.- Manuel Pérez Barriopedro, fotógrafo español.

1968.- Ziggy Marley, músico jamaicano, hijo de Bob Marley.

1972.- Eminem, cantante de rap estadounidense.

1979.- Kimi Räikkönen, piloto de F-1 finlandés.

1983.- Felicity Jones, actriz británica.

1985.- Max Irons, actor británico.

1991.- Brenda Asnicar, actriz argentina.

DEFUNCIONES

1757.- René Reaumur, físico francés.

1849.- Frédéric Chopin, compositor polaco.

1934.- Santiago Ramón y Cajal, médico español, premio Nobel.

1944.- Pavel Haas, compositor checo.

2005.- Ba Jin, escritor chino.

2009.- Rosanna Schiaffino, actriz italiana.

2017.- Danielle Darrieux, actriz francesa.

2018.- Ara Güler, fotoperiodista turco.

2019.- Alicia Alonso, bailarina y coreógrafa cubana.

2020.- Aurora Chamorro, nadadora.

2024.- Mitzi Gaynor, actriz estadounidense.