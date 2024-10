El 17 de octubre de 1849, hace 175 años, fallece el compositior polaco Frédéric Chopin.

OTRAS EFEMÉRIDES

1815.- Napoleón llega desterrado a la isla de Santa Helena.

1829.- Pedro I, emperador de Brasil, instituye la Orden de caballería de la Rosa.

1888.- Thomas Edison patenta el fonógrafo óptico (la primera película).

1899.- Comienza en Colombia la guerra civil llamada de los ‘Mil Días’, que termina el 21 de noviembre de 1902.

1910.- Quinta y última jornada del huracán de los Cinco Días en Cuba, que causa la muerte a unas 700 personas y en La Habana rompe el malecón.

1931.- Al Capone es hallado culpable por un jurado en Estados Unidos y el 24 de octubre es condenado a once años de prisión por evadir impuestos.

1933.- El físico alemán de origen judío Albert Einstein escapa de la Alemania nazi y llega a Estados Unidos como refugiado.

1951.- Se inician en Buenos Aires las transmisiones del primer canal de televisión de Argentina: Canal 7.

1966.- Un terremoto asola la costa de Perú y causa 101 muertos, más de 1.500 heridos y graves daños materiales.

1969.- Bolivia nacionaliza la compañía estadounidense Gulf Oil.

1979.- La Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz.

1986.- Estreno de la película ‘El color del dinero’, con Paul Newman , quien obtuvo el premio Óscar, y Tom Cruise.

1989.- Un terremoto de 7,1 en la escala de Richter sacude el norte de California y provoca 70 muertos, 3.000 heridos y daños materiales de miles de millones.

1994.- Tratado de paz entre Israel y Jordania por disputas territoriales y que fue ratificado el 26 de octubre con la presencia del Bill Clinton.

1997.- Estreno oficial de la película ‘I know what you did last summer’ (‘Sé lo que hicisteis el último verano’).

2003.- Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente de Bolivia, dimite tras un mes de protestas en las que mueren más de 70 personas.

2004.- Entra en vigor en Brasil la ‘Ley de Tiro de Destrucción’ por la que pueden ser derribados los aviones que vuelen sobre territorio brasileño sin identificarse.

2014.- La RAE incluye por primera vez el término ‘hacker’.

.- Argentina lanza su primer satélite para telecomunicaciones.

2017.- Un juez de Hawai bloquea el tercer veto migratorio del presidente estadounidense, Donald Trump, por discriminatorio.

2018.- Un estudiante mata a 19 personas en un instituto de Crimea y se suicida.

.- Entra en vigor la legalización de la marihuana en Canadá.

2019.- La Unión Europea y el Reino Unido logran un acuerdo sobre el ‘brexit’.

2020.- Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, revalida el cargo tras ganar las elecciones con mayoría absoluta.

NACIMIENTOS

1797.- Juan Lavalle, militar destacado en la guerra de la independencia de Argentina.

1912.- Papa Juan Pablo I (Albino Luciani).

1915.- Arthur Miller, dramaturgo estadounidense.

1916.- José López Rega, político argentino, cofundador del peronismo.

1918.- Rita Hayworth, actriz estadounidense.

1920.- Miguel Delibes, escritor y periodista español.

.- Montgomery Clift, actor estadounidense.

1968.- Ziggy Marley, músico jamaicano, hijo de Bob Marley.

1972.- Eminem, cantante de rap estadounidense.

1983.- Felicity Jones, actriz británica.

DEFUNCIONES

1934.- Santiago Ramón y Cajal, médico español, premio Nobel.

1944.- Pavel Haas, compositor checo.

2005.- Ba Jin, escritor chino.

2018.- Ara Güler, fotoperiodista turco.

2019.- Alicia Alonso, bailarina y coreógrafa cubana.

2020.- Doreen Montalvo, actriz estadounidense.

2022.- Claudio Biern Boyd, director de cine español, creador de ‘David el gnomo’.