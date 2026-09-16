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Folke Bernadotte, conde de Wisborg, asesinado en Jerusalén el 17 de septiembre de 1948 por el grupo terrorista sionista LEHI. (Vía Wikimedia Commons)
Folke Bernadotte, conde de Wisborg, asesinado en Jerusalén el 17 de septiembre de 1948 por el grupo terrorista sionista LEHI. (Vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 17 de septiembre, pero de 1948, es asesinado en Jerusalén el conde Folke Bernadotte, representante de la ONU ante árabes y judíos.

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