En un 17 de septiembre, pero de 1948, es asesinado en Jerusalén el conde Folke Bernadotte, representante de la ONU ante árabes y judíos.

OTRAS EFEMÉRIDES

1787.- Los miembros del Congreso de los Estados Unidos ratifican la Constitución del país.

1793.- Revolución Francesa: El Comité de Salvación Pública inicia un período conocido como ‘el Terror’ para hacer frente a las actividades contrarrevolucionarias.

1925.- La pintora mexicana Frida Kahlo sufre un grave accidente de autobús que le provoca múltiples fracturas que marcarán su vida y obra.

1944.- II Guerra Mundial: Comienza la batalla de Arnhemm (Holanda), última victoria del Ejército alemán en la que murieron más de 1.400 soldados.

1959.- Se presenta COBOL (Common Business-Oriented Language), uno de los primeros lenguajes de programación de la historia de la informática.

1964.- Inaugurado en México el Museo Nacional de Antropología, uno de los más importantes del mundo.

1970.- Comienzan en Jordania los enfrentamientos entre el ejército del país y efectivos de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) conocidos por el nombre de ‘Septiembre Negro’.

1978.- Firma de los Acuerdos de Camp David para la paz en Oriente Medio, entre el presidente egipcio, Anwar el-Sadatt, y el primer ministro israelí, Menajem Beguin.

1980.- El expresidente de Nicaragua Anastasio Somoza, asesinado en Asunción (Paraguay) donde estaba exiliado.

1991.- Se publica en Internet la primera versión (0.01) del kernel Linux, pionero del software libre (open source).

2001.- La Organización Mundial del Comercio (OMC) aprueba la adhesión de China, que se hizo efectiva el 11 de diciembre siguiente.

2011.- Comienza en Nueva York el movimiento Occupy Wall Street contra las políticas de austeridad en su país, inspirado en el movimiento 15 de mayo español (15M).

2020.- Los consejos de administración de CaixaBank y Bankia dan luz verde a la fusión entre ambas entidades para crear el mayor banco de España.

NACIMIENTOS

1749.- Agustín Cea Bermúdez, pintor y crítico de arte español.

1857.- Konstantín Tsiolkovski, científico ruso, conocido como el ‘padre de la Cosmonáutica’, sus trabajos permitieron poner en órbita el primer satélite artificial y los primeros viajes espaciales.

1928.- Roddy McDowall, actor británico.

1929.- Stirling Moss, piloto británico de F1.

1931.- Anne Bancroft, actriz estadounidense.

1950.- Narendra Modi, primer ministro indio.

1960.- Damon Hill, piloto de automovilismo británico, campeón de Fórmula 1.

1968.- Anastasia (Anastacia Lyn Newkirk), cantante y compositora estadounidense.

DEFUNCIONES

1980.- Anastasio Somoza, expresidente de Nicaragua.

1994.- Karl Popper, filósofo británico de origen austríaco.

2020.- Robert Gore, químico estadounidense, inventor del Gore-Tex.

2025.- José María Castellano, empresario, primer consejero delegado de Inditex.

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Decenas de personas que protestaban contra la represión de las personas LGBT en curso en Turquía fueron detenidas el martes 15 de septiembre en Estambul, constataron periodistas de AFP en el lugar. (AFP)

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