Folke Bernadotte, conde de Wisborg, asesinado en Jerusalén el 17 de septiembre de 1948 por el grupo terrorista sionista LEHI. (Vía Wikimedia Commons)
Agencia EFE

En un , pero de 1948, el grupo terrorista sionista LEHI, encabezado por Avraham Stern, asesina en Jerusalén al conde Folke Bernadotte, representante de la ONU ante árabes y judíos, y quien había sido reconocido por salvar judíos y otros prisioneros de los campos de exterminio nazi.

OTRAS EFEMÉRIDES

1793.- Revolución Francesa: El Comité de Salvación Pública inicia un período conocido como “el Terror” para hacer frente a las actividades contrarrevolucionarias.

1925.- La pintora mexicana Frida Kahlo sufre un grave accidente de autobús que le provoca múltiples fracturas que marcarán su vida y obra.

1944.- II Guerra Mundial: Comienza la batalla de Arnhemm (Holanda), última victoria del Ejército alemán en la que murieron más de 1.400 soldados.

1959.- Se presenta COBOL (Common Business-Oriented Language), uno de los primeros lenguajes de programación de la historia de la informática.

1964.- Inaugurado en México el Museo Nacional de Antropología, uno de los más importantes del mundo.

1970.- Comienzan en Jordania los enfrentamientos entre el ejército del país y efectivos de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) conocidos por el nombre de “Septiembre Negro”.

1978.- Firma de los Acuerdos de Camp David para la paz en Oriente Medio, entre el presidente egipcio, Anwar el-Sadatt, y el primer ministro israelí, Menajem Beguin.

1980.- El expresidente de Nicaragua Anastasio Somoza, asesinado en Asunción (Paraguay) donde estaba exiliado.

1991.- Se publica en Internet la primera versión (0.01) del kernel Linux, pionero del software libre (open source).

2001.- La Organización Mundial del Comercio (OMC) aprueba la adhesión de China.

NACIMIENTOS

1857.- Konstantín Tsiolkovski, científico ruso, conocido como el “padre de la Cosmonáutica”, sus trabajos permitieron poner en órbita el primer satélite artificial y los primeros viajes espaciales.

1928.- Roddy McDowall, actor británico.

1929.- Stirling Moss, piloto británico de F1.

1931.- Anne Bancroft, actriz estadounidense.

1950.- Narendra Modi, primer ministro indio.

1960.- Damon Hill, piloto de automovilismo británico, campeón de Fórmula 1.

1968.- Anastasia (Anastacia Lyn Newkirk), cantante y compositora estadounidense.

DEFUNCIONES

1994.- Karl Popper, filósofo británico de origen austríaco.

2020.- Robert Gore, químico estadounidense, inventor del Gore-Tex.

