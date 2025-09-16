En un 17 de septiembre, pero de 1948, el grupo terrorista sionista LEHI, encabezado por Avraham Stern, asesina en Jerusalén al conde Folke Bernadotte, representante de la ONU ante árabes y judíos, y quien había sido reconocido por salvar judíos y otros prisioneros de los campos de exterminio nazi.
OTRAS EFEMÉRIDES
1793.- Revolución Francesa: El Comité de Salvación Pública inicia un período conocido como “el Terror” para hacer frente a las actividades contrarrevolucionarias.
1925.- La pintora mexicana Frida Kahlo sufre un grave accidente de autobús que le provoca múltiples fracturas que marcarán su vida y obra.
1944.- II Guerra Mundial: Comienza la batalla de Arnhemm (Holanda), última victoria del Ejército alemán en la que murieron más de 1.400 soldados.
1959.- Se presenta COBOL (Common Business-Oriented Language), uno de los primeros lenguajes de programación de la historia de la informática.
1964.- Inaugurado en México el Museo Nacional de Antropología, uno de los más importantes del mundo.
1970.- Comienzan en Jordania los enfrentamientos entre el ejército del país y efectivos de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) conocidos por el nombre de “Septiembre Negro”.
1978.- Firma de los Acuerdos de Camp David para la paz en Oriente Medio, entre el presidente egipcio, Anwar el-Sadatt, y el primer ministro israelí, Menajem Beguin.
1980.- El expresidente de Nicaragua Anastasio Somoza, asesinado en Asunción (Paraguay) donde estaba exiliado.
1991.- Se publica en Internet la primera versión (0.01) del kernel Linux, pionero del software libre (open source).
2001.- La Organización Mundial del Comercio (OMC) aprueba la adhesión de China.
NACIMIENTOS
1857.- Konstantín Tsiolkovski, científico ruso, conocido como el “padre de la Cosmonáutica”, sus trabajos permitieron poner en órbita el primer satélite artificial y los primeros viajes espaciales.
1928.- Roddy McDowall, actor británico.
1929.- Stirling Moss, piloto británico de F1.
1931.- Anne Bancroft, actriz estadounidense.
1950.- Narendra Modi, primer ministro indio.
1960.- Damon Hill, piloto de automovilismo británico, campeón de Fórmula 1.
1968.- Anastasia (Anastacia Lyn Newkirk), cantante y compositora estadounidense.
DEFUNCIONES
1994.- Karl Popper, filósofo británico de origen austríaco.
2020.- Robert Gore, químico estadounidense, inventor del Gore-Tex.
