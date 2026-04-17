En un 18 de abril, pero de 1906, hace 120 años, un fuerte terremoto y posteriores incendios arrasan la ciudad de San Francisco (EE.UU.), causando la muerte de más de 3.000 personas y dejando a 250.000 sin hogar.

OTRAS EFEMÉRIDES

1506.- El papa Julio II coloca la primera piedra de la basílica de San Pedro, en Roma.

1877.- Thomas Edison presenta su técnica de grabación sonora, el fonógrafo.

1898.- La Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos aprueban conjuntamente la guerra contra España por causa de Cuba.

1902.- Un terremoto destruye la ciudad de Quezaltenango, la segunda población más importante de Guatemala.

1909.- Ceremonia de beatificación de Juana de Arco en Roma.

1938.- Primera edición de la revista Actions Comic, donde Superman aparece por primera vez.

1946.- Se disuelve la Sociedad de Naciones, que transfiere sus funciones a la ONU.

1949.- Proclamación formal de la República de Irlanda (Eire) en Dublín.

1951.- Constitución de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), germen de la Comunidad Económica Europea.

1954.- Gamal Abdel Nasser asume la Presidencia de Egipto.

1956.- La actriz estadounidense Grace Kelly contrae matrimonio civil con el príncipe Rainiero de Mónaco en la Sala del Trono del Palacio de Mónaco. Un día más tarde se celebró la boda católica.

1980.- Zimbabue proclama su independencia.

1983.- Mueren 63 personas al ser voladas con dinamita varias plantas de la embajada de EE.UU. en Beirut (Líbano).

2002.- El rey Mohamed Zahir regresa a Kabul (Afganistán) después de 30 años de exilio.

2007.- Cuatro coches-bomba causan cerca de 200 muertos en Bagdad (Irak)

2017.- Arqueólogos egipcios descubren una tumba faraónica intacta con ocho momias, 10 sarcófagos y cientos de estatuillas funerarias.

2018.- Comienzan las protestas callejeras en Nicaragua contra la reforma del seguro social (luego derogada) que causaron más de 325 muertos, según organismos de derechos humanos.

2024.- Estados Unidos, único país del Consejo de Seguridad de la ONU que veta la entrada de Palestina como miembro de la organización.

NACIMIENTOS

1867.- Luis Millet, compositor y director de coro español.

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1917.- Federica de Grecia, madre de la reina emérita Sofía de España.

1927.- Tadeusz Mazowiecki, político polaco.

1947.- James Woods, actor estadounidense.

1979.- Nuria Fergó, cantante española.

1990.- Edgar Barrera, ‘Edge’, compositor y músico mexicano.

DEFUNCIONES

1905.- Juan Valera, novelista, político y diplomático español.

1955.- Albert Einstein, físico alemán nacionalizado estadounidense, autor de la teoría de la Relatividad y Premio Nobel de Física 1921.

1986.- Eduardo Pisano, pintor español.

1991.- Gabriel Celaya, poeta y escritor español.

1999.- Vicente Escrivá, director y guionista de cine, teatro y televisión español.

2018.- Pedro Sorela, escritor y periodista español.

2023.- Ángel Silva, español cofundador de Mensajeros de la Paz.

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