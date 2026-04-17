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Devastación en San Francisco tras el terremoto de 1906: edificios colapsados, incendios incontrolables y miles de personas desplazadas reflejan una de las mayores tragedias urbanas en la historia de Estados Unidos. Foto: Imagen generada por IA ChatGPT
Devastación en San Francisco tras el terremoto de 1906: edificios colapsados, incendios incontrolables y miles de personas desplazadas reflejan una de las mayores tragedias urbanas en la historia de Estados Unidos. Foto: Imagen generada por IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 18 de abril, pero de 1906, hace 120 años, un fuerte terremoto y posteriores incendios arrasan la ciudad de San Francisco (EE.UU.), causando la muerte de más de 3.000 personas y dejando a 250.000 sin hogar.

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