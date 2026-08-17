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Federico García Lorca, Huerta de San Vicente, Granada. (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía vía Wikimedia Commons)
Federico García Lorca, Huerta de San Vicente, Granada. (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 18 de agosto, pero de 1936, el poeta Federico García Lorca es fusilado, sin juicio, junto a varias personas, cerca de Granada, en el camino que va de Víznar a Alfacar, un mes después de comenzar el golpe de Estado militar que desató la Guerra Civil.

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