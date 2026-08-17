En un 18 de agosto, pero de 1936, el poeta Federico García Lorca es fusilado, sin juicio, junto a varias personas, cerca de Granada, en el camino que va de Víznar a Alfacar, un mes después de comenzar el golpe de Estado militar que desató la Guerra Civil.

OTRAS EFEMÉRIDES

1492.- Primera edición de la ‘Gramática sobre la Lengua Castellana’, de Antonio Nebrija.

1502.- El navegante originario de España al servicio de la Corona de Portugal, Joao da Nova, descubre un islote al que dio el nombre de la santa del día: Santa Elena.

1796.- El Tratado de San Ildefonso establece una alianza entre España y Francia contra Inglaterra, obra de Godoy.

1850.- Real orden que dio origen al Archivo Histórico Nacional de España.

1920.- Se ratifica la decimonovena enmienda constitucional que reconoce el derecho al voto de la mujer en EE.UU.

1958.- El escritor ruso Vladimir Nabokov publica ‘Lolita’ en Estados Unidos.

1960.- La primera píldora anticonceptiva femenina se pone a la venta en Estados Unidos.

1962.- Primera actuación de los Beatles con la formación definitiva en la Horticulture Society Dance de Birkenhead (Reino Unido).

1963.- James Meredith se convierte en el primer graduado afroamericano al titularse en la Universidad de Misisipi.

1964.- El COI suspende a Sudáfrica de los Juegos Olímpicos por su política de apartheid.

1976.- La sonda Luna 24, de la Unión Soviética, aluniza para recoger muestras y llevarlas a la Tierra. Fue la última nave enviada a la Luna por la URSS.

1977.- La policía sudafricana arresta a Steve Biko bajo la acusación de acto de terrorismo en King William’s Town en 1967. Morirá días después por las contusiones que recibió de las torturas de las fuerzas represivas del apartheid.

1993.- Un violento incendio destruye el puente de madera de Lucerna, símbolo de esa ciudad suiza y el más antiguo que se conservaba en Europa.

2008.- El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, dimite de su cargo tras la amenaza de un proceso de destitución.

2015.- En Siria, el Estado Islámico (EI) decapita al arqueólogo y jefe de la Dirección General de Antigüedades y Museos en Palmira, Jaled al Asaad, por ser el “director de los ídolos”.

2020.- Golpe de Estado en Mali que fuerza la dimisión del presidente, Ibrahim Boubakar Keita.

2022.- Un informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluye que la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado”.

NACIMIENTOS

1830.- Francisco José I, Emperador de Austria y Rey de Hungría.

1920.- Shelley Winters, actriz estadounidense.

1927.- Rosalynn Carter, ex primera dama de Estados Unidos.

1929.- Anatoli V. Kuznetzov, escritor soviético.

1932.- Luc Montagnier, virólogo francés Nobel de Medicina.

1933.- Roman Polanski, cineasta polaco.

1936.- Robert Redford, actor y director de cine estadounidense.

1957.- Carole Bouquet, actriz francesa.

1969.- Edward Norton, actor estadounidense.

1985.- Beatrice Borromeo, aristócrata italiana esposa de Pierre Casiraghi de Mónaco.

DEFUNCIONES

1850.- Honoré de Balzac, novelista francés.

1994.- Yeshayahu Leibowich, filósofo israelí.

1995.- Julio Caro Baroja, antropólogo español.

2004.- Elmer Berstein, compositor estadounidense de bandas sonoras.

2009.- Kim Dae-Jung, expresidente de Corea del Sur y Nobel de la Paz.

2018.- Kofi Annan, ghanés, ex secretario general de la ONU.

2022.- Virginia Patton, actriz estadounidense.

2024.- Alain Delon, actor francés.

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