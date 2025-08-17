Efemérides del 18 de agosto: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 18 de agosto, pero de 1492, se publica la primera edición de la “Gramática sobre la Lengua Castellana”, de Antonio Nebrija.

OTRAS EFEMÉRIDES

1502.- El navegante originario de España al servicio de la Corona de Portugal, Joao da Nova, descubre un islote al que dio el nombre de la santa del día: Santa Elena.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

1796.- El Tratado de San Ildefonso establece una alianza entre España y Francia contra Inglaterra, obra de Godoy.

1920.- Se ratifica la decimonovena enmienda constitucional que reconoce el derecho al voto de la mujer en EE.UU.

1936.- Federico García Lorca es fusilado, sin juicio, junto a varias personas, cerca de Granada, en el camino que va de Víznar a Alfacar, un mes después de comenzar la Guerra Civil.

1958.- El escritor ruso Vladimir Nabokov publica su novela “Lolita” en Estados Unidos.

1960.- Se pone a la venta en Estados Unidos la primera píldora anticonceptiva femenina.

1962.- Primera actuación de los Beatles con la formación definitiva en la Horticulture Society Dance de Birkenhead, Reino Unido.

1963.- James Meredith se convierte en el primer graduado afroamericano al titularse en la Universidad de Misisipi.

1964.- El COI suspende a Sudáfrica de los Juegos Olímpicos por su política de apartheid.

1976.- La sonda “Luna 24”, de la Unión Soviética, aluniza en la superficie lunar para recoger muestras y llevarlas de regreso a la Tierra. Fue la última nave enviada a la Luna por la URSS.

1977.- Es arrestado Steve Biko bajo la acusación de acto de terrorismo en King William’s Town en 1967. Morirá días después por las contusiones que recibió de las fuerzas policiales del apartheid.

1993.- Un violento incendio destruye el puente de madera de Lucerna, símbolo de esa ciudad suiza y el monumento de ese tipo más antiguo que se conservaba en Europa.

2008.- El presidente de Pakistán Pervez Musharraf dimite de su cargo tras sufrir amenaza de proceso de destitución.

2011.- Benedicto XVI preside en Madrid la inauguración de la XXVI de la JMJ católica en la que participan más de millón y medio de peregrinos.

2015.- En Siria, el Estado Islámico (EI) decapita al arqueólogo y jefe de la Dirección General de Antigüedades y Museos en Palmira, Jaled al Asaad, por ser el “director de los ídolos”.

2017.- El estratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, vinculado a la extrema derecha y al populismo, cesa en su cargo bajo la Administración Trump.

2020.- El Tribunal Especial para Líbano considera probados los cargos por el atentado de Rafic Hariri, en 2005, contra el miembro de Hezbolá, Salim Jamil Ayyash, y absuelve a otros 3 acusados del grupo chií.

2022.- Un informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluye que la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado”.

NACIMIENTOS

1830.- Francisco José I, Emperador de Austria y Rey de Hungría.

1920.- Shelley Winters, actriz estadounidense.

1927.- Rosalynn Carter, ex primera dama de Estados Unidos.

1929.- Anatoli V. Kuznetzov, escritor soviético.

1930.- Agustín Ibarrola, pintor y escultor español.

1932.- Luc Montagnier, virólogo francés Nobel de Medicina.

1933.- Roman Polanski, cineasta polaco.

1936.- Robert Redford, actor y director de cine estadounidense.

1952.- Patrick Swayze, actor estadounidense.

1957.- Carole Bouquet, actriz francesa.

1969.- Edward Norton, actor estadounidense.

DEFUNCIONES

1850.- Honoré de Balzac, novelista francés.

1994.- Yeshayahu Leibowich, filósofo israelí.

2004.- Elmer Berstein, compositor estadounidense de bandas sonoras.

2009.- Kim Dae-Jung, expresidente de Corea del Sur y Nobel de la Paz.

2018.- Kofi Annan, ghanés, ex secretario general de la ONU.

2020.- Mohammad Ali Tashiri, clérigo iraní.

2022.- Virginia Patton, actriz estadounidense.

2024.- Alain Delon, actor francés.

VIDEO RECOMENDADO