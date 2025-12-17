¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 18 de diciembre

Escucha la noticia
¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 18 de diciembreResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En un 18 de diciembre, pero de 2019, Donald Trump se convierte en el tercer presidente de Estados Unidos por decisión de la Cámara de Representantes que se enfrentará en el Senado a un juicio político (“impeachment”) por abuso de poder y obstrucción al Congreso.
OTRAS EFEMÉRIDES
Newsletter Vuelta al Mundo
1271.- Kublai Khan, nieto de Gengis Khan, funda oficialmente la dinastía Yuan y se convierte en el primer emperador mongol de China.
1642.- El marino y explorador holandés Abel Tasman se convierte en el primer europeo que llega a Nueva Zelanda.
PUEDES VER: ¿Trump declaró la guerra a Venezuela? Lo que implica el bloqueo petrolero de EE.UU. que pone a Maduro al límite
1859.- El sacerdote católico Don Juan Bosco funda la Congregación Salesiana en la localidad italiana de Turín.
1892.- El cascanueces, uno de los mejores ballets clásicos de la historia, se estrena en el Teatro Mariinski de San Petersburgo con música del compositor ruso Piotr Tchaikovski.
1908.- El biólogo austriaco Karl Landsteiner (1868-1943) y su ayudante Erwin Popper anuncian en Viena el descubrimiento del origen viral de la poliomielitis.
1923.- Se firma el Estatuto de Tánger, acuerdo por el que la ciudad marroquí se convierte en un protectorado controlado conjuntamente por las autoridades españolas, francesas y británicas.
1940.- El dictador alemán Adolf Hitler, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, autoriza la “Operación Barbarroja”, la primera orden operativa para invadir la Unión Soviética.
1958.- Estados Unidos pone en órbita el SCORE, considerado el primer satélite de comunicaciones de la Historia.
1966.- El astrónomo Richard L. Walker descubre Epimeteo, uno de los satélites del planeta Saturno, el segundo más grande del Sistema Solar.
1969.- Reino Unido aprueba en la Cámara de los Lores la abolición de la pena de muerte por delito de asesinato.
1973.- La nave espacial tripulada soviética “Soyuz XIII” es lanzada desde el cosmódromo de Baikonur.
1997.- Japón inaugura la autopista bajo el mar más larga del mundo que une las ciudades de Kawasaki y Kizarasu a través de la bahía de Tokio.
LEE TAMBIÉN: EE.UU. destruye una nueva lancha en el Pacífico Oriental y deja cuatro personas muertas | VIDEO
2005.- El candidato de la izquierda, Evo Morales, gana las presidenciales de Bolivia por primera vez.
2007.- El Ejército israelí mata al máximo dirigente del brazo armado de la Yihad Islámica Majed Harazin en un ataque aéreo en Gaza.
2008.- La Justicia marroquí condena a 20 años de prisión a Abdelilah Hriz por su participación en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
2019.- La Fiscalía boliviana ordena la detención del expresidente Evo Morales, refugiado en Argentina, por sedición y terrorismo.
2023.- El Vaticano acepta la bendición de parejas homosexuales sin considerarlas matrimonio.
NACIMIENTOS
1879.- Paul Klee, pintor suizo.
1890.- Edwin Armstrong, inventor estadounidense que desarrolló la radiodifusión por modulación de frecuencia.
1913.- “Willy Brandt” (Herbert Frahm), político alemán.
1938.- Bryan James “Chas” Chandler, músico británico, bajista de The Animals.
MIRA AQUÍ: Maduro afirma que Trump tiene una “pretensión guerrerista y colonialista” con Venezuela
1943.- Keith Richards, músico británico, guitarra de los “Rolling Stones”.
1946.- Steven Spielberg, director y productor cinematográfico estadounidense.
1963.- Brad Pitt, actor estadounidense.
1968.- Alejandro Sanz, cantante español.
1978.- Katie Holmes, actriz estadounidense.
1980.- Christina Aguilera, cantante y actriz estadounidense.
1989.- Ashley Benson, modelo y actriz estadounidense.
2001.- Billie Eilish, cantante estadounidense.
DEFUNCIONES
1737.- Antonio Stradivari, violinista italiano.
1803.- Johann Gottfried Herder, filósofo, teólogo y poeta alemán.
1829.- Jean-Baptiste Lamarck, botánico y zoólogo francés.
1990.- Anne Revere, actriz estadounidense.
1993.- Francisco Rojas Villegas, médico y político chileno.
2006.- Joseph Barbera, dibujante estadounidense.
2008.- Mark Felt, ex subdirector del FBI y “garganta profunda” en el “caso Watergate”.
2014.- Virna Lisi, actriz italiana.
2020.- José Vicente Rangel, abogado, histórico político de la izquierda de Venezuela.
2021.- Richard Rogers, arquitecto italo-británico, premio Pritzker.
2022.- Argentina gana la Copa Mundial de fútbol al vencer a Francia, con Messi como Balón de Oro.
2024.- Carlos de Almada Contreiras, militar portugués que participó en la Revolución de los Claveles de 1974.
TE PUEDE INTERESAR
- Venezuela a 11 km: ¿Cómo Trinidad y Tobago es ahora un territorio clave para Estados Unidos y su cerco contra Maduro?
- Trump instala placas en la Casa Blanca con ofensas contra Biden y Obama
- Trump dice que Venezuela le quitó derechos petroleros a EE.UU. y los quiere de vuelta
- La Casa Blanca afirma que la nacionalización petrolera de Venezuela fue un “robo” a EE.UU.
Contenido sugerido
Contenido GEC