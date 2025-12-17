Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: EFE
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 18 de diciembre
Resumen de la noticia por IA
¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 18 de diciembre

¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 18 de diciembre

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En un , pero de 2019, se convierte en el tercer presidente de Estados Unidos por decisión de la Cámara de Representantes que se enfrentará en el Senado a un juicio político (“impeachment”) por abuso de poder y obstrucción al Congreso.

OTRAS EFEMÉRIDES

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

1271.- Kublai Khan, nieto de Gengis Khan, funda oficialmente la dinastía Yuan y se convierte en el primer emperador mongol de China.

1642.- El marino y explorador holandés Abel Tasman se convierte en el primer europeo que llega a Nueva Zelanda.

PUEDES VER: ¿Trump declaró la guerra a Venezuela? Lo que implica el bloqueo petrolero de EE.UU. que pone a Maduro al límite

1859.- El sacerdote católico Don Juan Bosco funda la Congregación Salesiana en la localidad italiana de Turín.

1892.- El cascanueces, uno de los mejores ballets clásicos de la historia, se estrena en el Teatro Mariinski de San Petersburgo con música del compositor ruso Piotr Tchaikovski.

1908.- El biólogo austriaco Karl Landsteiner (1868-1943) y su ayudante Erwin Popper anuncian en Viena el descubrimiento del origen viral de la poliomielitis.

1923.- Se firma el Estatuto de Tánger, acuerdo por el que la ciudad marroquí se convierte en un protectorado controlado conjuntamente por las autoridades españolas, francesas y británicas.

1940.- El dictador alemán Adolf Hitler, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, autoriza la “Operación Barbarroja”, la primera orden operativa para invadir la Unión Soviética.

1958.- Estados Unidos pone en órbita el SCORE, considerado el primer satélite de comunicaciones de la Historia.

1966.- El astrónomo Richard L. Walker descubre Epimeteo, uno de los satélites del planeta Saturno, el segundo más grande del Sistema Solar.

1969.- Reino Unido aprueba en la Cámara de los Lores la abolición de la pena de muerte por delito de asesinato.

1973.- La nave espacial tripulada soviética “Soyuz XIII” es lanzada desde el cosmódromo de Baikonur.

1997.- Japón inaugura la autopista bajo el mar más larga del mundo que une las ciudades de Kawasaki y Kizarasu a través de la bahía de Tokio.

LEE TAMBIÉN: EE.UU. destruye una nueva lancha en el Pacífico Oriental y deja cuatro personas muertas | VIDEO

2005.- El candidato de la izquierda, Evo Morales, gana las presidenciales de Bolivia por primera vez.

2007.- El Ejército israelí mata al máximo dirigente del brazo armado de la Yihad Islámica Majed Harazin en un ataque aéreo en Gaza.

2008.- La Justicia marroquí condena a 20 años de prisión a Abdelilah Hriz por su participación en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

2019.- La Fiscalía boliviana ordena la detención del expresidente Evo Morales, refugiado en Argentina, por sedición y terrorismo.

2023.- El Vaticano acepta la bendición de parejas homosexuales sin considerarlas matrimonio.

NACIMIENTOS

1879.- Paul Klee, pintor suizo.

1890.- Edwin Armstrong, inventor estadounidense que desarrolló la radiodifusión por modulación de frecuencia.

1913.- “Willy Brandt” (Herbert Frahm), político alemán.

1938.- Bryan James “Chas” Chandler, músico británico, bajista de The Animals.

MIRA AQUÍ: Maduro afirma que Trump tiene una “pretensión guerrerista y colonialista” con Venezuela

1943.- Keith Richards, músico británico, guitarra de los “Rolling Stones”.

1946.- Steven Spielberg, director y productor cinematográfico estadounidense.

1963.- Brad Pitt, actor estadounidense.

1968.- Alejandro Sanz, cantante español.

1978.- Katie Holmes, actriz estadounidense.

1980.- Christina Aguilera, cantante y actriz estadounidense.

1989.- Ashley Benson, modelo y actriz estadounidense.

2001.- Billie Eilish, cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

1737.- Antonio Stradivari, violinista italiano.

1803.- Johann Gottfried Herder, filósofo, teólogo y poeta alemán.

1829.- Jean-Baptiste Lamarck, botánico y zoólogo francés.

1990.- Anne Revere, actriz estadounidense.

1993.- Francisco Rojas Villegas, médico y político chileno.

2006.- Joseph Barbera, dibujante estadounidense.

2008.- Mark Felt, ex subdirector del FBI y “garganta profunda” en el “caso Watergate”.

2014.- Virna Lisi, actriz italiana.

2020.- José Vicente Rangel, abogado, histórico político de la izquierda de Venezuela.

2021.- Richard Rogers, arquitecto italo-británico, premio Pritzker.

2022.- Argentina gana la Copa Mundial de fútbol al vencer a Francia, con Messi como Balón de Oro.

2024.- Carlos de Almada Contreiras, militar portugués que participó en la Revolución de los Claveles de 1974.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes 16 de diciembre un bloqueo naval de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC