Efemérides del 18 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Un 18 de febrero, pero de 2014, fue detenido el dirigente opositor venezolano Leopoldo López, que se entregó a la Guardia Nacional de Venezuela y fue encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde.
1806.- Un decreto imperial de Napoleón Bonaparte ordena la construcción del Arco de Triunfo de París para conmemorar la victoria de los ejércitos franceses en la batalla de Austerlitz.
MIRA AQUÍ: Secuestro de Nancy Guthrie: qué se sabe del caso, pistas, sospechosos y lo que exigen para liberarla
1911.- El piloto francés Henri Pequet realiza en la India el primer transporte oficial de una carta por vía aérea de la historia.
1943.- El grupo de resistencia estudiantil contra el nazismo “La Rosa Blanca” es desarticulado en Alemania, con la detención de los hermanos Scholl.
1953.- Se estrena la primera película con efectos estereoscópicos en 3D “Bwana Devil”, origen del boom de los efectos tridimensionales en la industria cinematográfica estadounidense.
1959.- El cantante estadounidense Ray Charles graba ‘What’d I Say’, considerada una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos.
1965.- Gambia se independiza del Reino Unido.
1968.- El músico David Gilmour se incorpora a Pink Floyd como guitarrista, tras la salida por problemas mentales de Syd Barret.
1972.- La Corte Suprema de Justicia de California declara inconstitucional la pena de muerte en las condiciones entonces existentes.
2000.- Los reformistas iraníes obtienen la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias y controlan el Congreso por primera vez desde la Revolución Islámica de 1979.
2021.- El vehículo Perseverance de la NASA aterriza con éxito en Marte, con la meta de descubrir signos de vida en el pasado.
MÁS INFORMACIÓN: ¿Cuáles son las misiones y fundaciones chavistas que eliminó Delcy Rodríguez? (y qué tendría que ver Trump)
1745.- Alessandro Volta, físico y químico italiano, descubridor del metano e inventor de la pila eléctrica.
1885.- Nikos Kazantzakis, escritor griego.
1931.- Toni Morrison, escritora estadounidense, Premio Nobel de Literatura 1993.
1932.- Milos Forman, director cinematográfico estadounidense de origen checoslovaco.
1933.- Yōko Ono, cantante y artista japonesa, pareja de John Lennon.
1934.- Paco Rabanne, diseñador de moda español.
1947.- José Luis Cuerda, director español de cine.
1950.- Isabel Preysler, modelo hispano-filipina.
1954.- John Travolta, actor estadounidense.
1964.- Matt Dillon, actor estadounidense.
1973.- Claude Makelele, futbolista francés.
1975.- Gary Neville, futbolista y entrenador británico.
1978.- Dino Baggio, futbolista italiano.
1988.- Maiara Walsh, actriz estadounidense-brasileña.
1992.- Logan Miller, actor estadounidense.
1546.- Martin Lutero, teólogo alemán, que origina el protestantismo.
1564.- Miguel Angel Buonarotti, arquitecto y escultor italiano.
1949.- Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la II República española.
1952.- Enrique Jardiel Poncela, comediógrafo español.
1967.- Robert Oppenheimer, físico estadounidense.
1973.- Frank Costello, gánster estadounidense.
1993.- Jacqueline Hill, actriz británica.
2001.- Balthus (Balthasar Klossowski), pintor francés.
2008.- Alain Robbe-Grillet, escritor y cineasta francés.
TAMBIÉN VER: Reforma laboral de Milei en Argentina: las claves del proyecto aprobado en el Senado que desata protestas sindicales
2013.- Kevin Ayers, músico británico, miembro del grupo de rock progresivo The Soft Machine.
2019.- Alessandro Mendini, diseñador industrial y arquitecto italiano.
2022.- François Gross, científico francés, codescubridor del ARN mensajero.
La posibilidad de un diálogo entre Washington y La Habana que permita aliviar la asfixia petrolera vuelve a abrirse paso este martes 17 de febrero con las últimas declaraciones de la administración estadounidense, que apuntan a conversaciones. (EFE)
SOBRE EL AUTOR
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países. Ver más