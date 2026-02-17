Efemérides del 18 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Un 18 de febrero, pero de 2014, fue detenido el dirigente opositor venezolano Leopoldo López, que se entregó a la Guardia Nacional de Venezuela y fue encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde.

OTRAS EFEMÉRIDES

1806.- Un decreto imperial de Napoleón Bonaparte ordena la construcción del Arco de Triunfo de París para conmemorar la victoria de los ejércitos franceses en la batalla de Austerlitz.

1911.- El piloto francés Henri Pequet realiza en la India el primer transporte oficial de una carta por vía aérea de la historia.

1943.- El grupo de resistencia estudiantil contra el nazismo “La Rosa Blanca” es desarticulado en Alemania, con la detención de los hermanos Scholl.

1953.- Se estrena la primera película con efectos estereoscópicos en 3D “Bwana Devil”, origen del boom de los efectos tridimensionales en la industria cinematográfica estadounidense.

1959.- El cantante estadounidense Ray Charles graba ‘What’d I Say’, considerada una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos.

1965.- Gambia se independiza del Reino Unido.

1968.- El músico David Gilmour se incorpora a Pink Floyd como guitarrista, tras la salida por problemas mentales de Syd Barret.

1972.- La Corte Suprema de Justicia de California declara inconstitucional la pena de muerte en las condiciones entonces existentes.

2000.- Los reformistas iraníes obtienen la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias y controlan el Congreso por primera vez desde la Revolución Islámica de 1979.

2021.- El vehículo Perseverance de la NASA aterriza con éxito en Marte, con la meta de descubrir signos de vida en el pasado.

NACIMIENTOS

1745.- Alessandro Volta, físico y químico italiano, descubridor del metano e inventor de la pila eléctrica.

1885.- Nikos Kazantzakis, escritor griego.

1931.- Toni Morrison, escritora estadounidense, Premio Nobel de Literatura 1993.

1932.- Milos Forman, director cinematográfico estadounidense de origen checoslovaco.

1933.- Yōko Ono, cantante y artista japonesa, pareja de John Lennon.

1934.- Paco Rabanne, diseñador de moda español.

1947.- José Luis Cuerda, director español de cine.

1950.- Isabel Preysler, modelo hispano-filipina.

1954.- John Travolta, actor estadounidense.

1964.- Matt Dillon, actor estadounidense.

1973.- Claude Makelele, futbolista francés.

1975.- Gary Neville, futbolista y entrenador británico.

1978.- Dino Baggio, futbolista italiano.

1988.- Maiara Walsh, actriz estadounidense-brasileña.

1992.- Logan Miller, actor estadounidense.

DEFUNCIONES

1546.- Martin Lutero, teólogo alemán, que origina el protestantismo.

1564.- Miguel Angel Buonarotti, arquitecto y escultor italiano.

1949.- Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la II República española.

1952.- Enrique Jardiel Poncela, comediógrafo español.

1967.- Robert Oppenheimer, físico estadounidense.

1973.- Frank Costello, gánster estadounidense.

1993.- Jacqueline Hill, actriz británica.

2001.- Balthus (Balthasar Klossowski), pintor francés.

2008.- Alain Robbe-Grillet, escritor y cineasta francés.

2013.- Kevin Ayers, músico británico, miembro del grupo de rock progresivo The Soft Machine.

2019.- Alessandro Mendini, diseñador industrial y arquitecto italiano.

2022.- François Gross, científico francés, codescubridor del ARN mensajero.

