00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ilustración editorial que representa el fin del genocidio en Ruanda y el atentado contra la AMIA, simbolizando dos tragedias históricas de 1994. Foto: Imagen generada con IA, ChatGPT
Ilustración editorial que representa el fin del genocidio en Ruanda y el atentado contra la AMIA, simbolizando dos tragedias históricas de 1994. Foto: Imagen generada con IA, ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 18 de julio, pero de 1994, terminó la guerra en Ruanda, donde hubo un genocidio de cerca de un millón de tutsis y hutus moderados, y se produjo el atentado contra la Asociación Mutualista Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 personas fallecidas y más de 300 resultan heridas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.