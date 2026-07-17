En un 18 de julio, pero de 1994, terminó la guerra en Ruanda, donde hubo un genocidio de cerca de un millón de tutsis y hutus moderados, y se produjo el atentado contra la Asociación Mutualista Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 personas fallecidas y más de 300 resultan heridas.

OTRAS EFEMÉRIDES

1870.- Se aprueba la infalibilidad pontificia durante el primer Concilio Vaticano, con Pío IX.

1873.- Nicolás Salmerón es elegido presidente de la I República española.

1898.- Pierre y Marie Curie descubren el polonio, originariamente denominado Radio F.

1914.- Mahatma Gandhi abandona Sudáfrica tras luchar por los derechos de sus compatriotas allí emigrados.

1925.- Se publica en Berlín el primer volumen del libro de Hitler ‘Mein Kampf’ (‘Mi lucha’).

1936.- Comienza el golpe de Estado contra la república española en la península. Dimite el presidente del Gobierno, Santiago Casares.

1936.- El mafioso Lucky Luciano es sentenciado a una pena de 30 a 50 años por proxeneta. Aceptó su deportación a Italia tras colaborar en la II Guerra Mundial.

1947.- Jorge VI del Reino Unido sanciona la ley de Independencia de la India británica, que la divide en dos países: India y Pakistán.

1968.- Constitución de la empresa de microprocesadores NM Electronics, luego Integrated Electronics (Intel).

1976.- La gimnasta rumana Nadia Comaneci, de 14 años, primera mujer en lograr el 10 en barras asimétricas en los Juegos de Montreal, nota que repite otras seis veces más en el torneo.

1988.- Irán acepta la resolución 598 de la ONU sobre el alto el fuego en la guerra que mantiene desde 1980 con Irak, quien lo admite el 8 de agosto.

1991.- Comienza la I Cumbre Iberoamericana, en Guadalajara (México), con la participación de los mandatarios de los 21 países.

1994.- Atentado contra la Asociación Mutualista Argentina (AMIA) en Buenos Aires. Fallecen 85 personas y más de 300 resultan heridas.

1994.- El Frente Patriótico Ruandés comunica a la ONU el fin de la guerra tras su victoria. Hubo genocidio de cerca de un millón de tutsis y hutus moderados.

2009.- Elecciones presidenciales en Mauritania, con victoria del general golpista Mohamed Uld Abdelaziz. Permaneció en el cargo hasta 2019.

2017.- Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, es detenido y encarcelado en una operación anticorrupción.

2018.- La Comisión Europea impone una multa de 4.343 millones de euros a Google por utilizar su sistema operativo Android para reforzar el dominio de su buscador.

2021.- Escándalo mundial por el programa Pegasus, utilizado por gobiernos para espiar comunicaciones.

2023.- Condenan al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli a 10 años de prisión por lavado de dinero.

NACIMIENTOS

1888.- Margarita Xirgú, actriz española.

1918.- Nelson Mandela, expresidente sudafricano

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1921.- John Herschel Glenn, primer astronauta estadounidense en orbitar la Tierra (1962).

1927.- Kurt Masur, director de orquesta alemán.

1932.- Yevgueni A. Yevtushenko, poeta ruso.

1946.- Michael Czerny, cardenal checo y prefecto de la Santa Sede.

1947.- Steve Forbes, editor y político norteamericano.

1950.- Richard Branson, británico fundador del grupo Virgin.

1958.- Nuccio Ordine, filósofo y humanista italiano.

DEFUNCIONES

1566.- Bartolomé de las Casas, fraile español defensor de los indígenas americanos.

1721.- Antoine Watteau, pintor francés.

1817.- Jane Austen, escritora británica.

1872.- Benito Juárez, expresidente mexicano.

1909.- Carlos María Borbón y Austria-Este, pretendiente carlista al trono de España.

1993.- Jean Negulesco, cineasta estadounidense.

2000.- José Ángel Valente, poeta español.

2020.- Juan Marsé, escritor español.