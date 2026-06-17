En un 18 de junio, pero de 1815, en la batalla de Waterloo (actual Bélgica) las tropas británicas, holandesas y alemanas (divididas a su vez en los reinos independientes de Prusia y Hanover y en el Principado de Brunswick), derrotan a Napoleón Bonaparte y ponen fin a sus aspiraciones imperialistas.
1429.- Los franceses, liderados por Juana de Arco, vencen al ejército inglés en la Batalla de Patay.
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1928.- Amelia Earthart se convierte, volando como copiloto, en la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico en avión.
1940.- II Guerra Mundial: el general De Gaulle constituye el Comité Nacional de la Francia Libre.
1946.- Se establece oficialmente la República de Italia. Humberto II se exilia a Portugal.
1953.- Proclamación de la República Árabe de Egipto y abdicación del rey Faruq.
1967.- Jimi Hendrix quema su guitarra en pleno concierto en Monterrey (California, EE.UU.).
1969.- Estreno en Los Ángeles del ‘western’ mítico ‘Grupo salvaje’ (‘The wild bunch’).
1972.- Mueren 118 personas en un accidente aéreo en el Aeropuerto de Heathrow.
1979.- Carter (EE.UU.) y Breznev (URSS) firman el tratado SALT II, que limitaba la fabricación de armas nucleares.
1982.- Aparece ahorcado en Londres el italiano Roberto Calvi, ‘el banquero de Dios’, presidente del Banco Ambrosiano, controlado por la mafia.
1997.- Rendición de Pol Pot, líder de los Jemeres rojos, dictador camboyano y responsable de dos millones de muertes.
2016.- Un tribunal egipcio condena al expresidente Mohamed Mursi a cadena perpetua por filtrar documentación secreta.
2018.- El presidente de Audi, Rupert Stadler, es detenido por el ‘dieselgate’, emisiones ilegales en vehículos Volkswagen.
2019.- Facebook anuncia su criptomoneda Libra para usar en WhatsApp y Messenger. Pasó a llamarse Diem y cerró en 2022.
2023.- Desaparece el submarino Titán, que exploraba los restos del Titanic, con cinco personas a bordo. Se localizan restos del sumergible cinco días después.
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1873.- Eduardo Chicharro, pintor español.
1901.- Gran Duquesa Anastasia, cuarta hija del último zar de Rusia.
1942.- Paul McCartney, cantante y compositor británico.
1943.- Raffaela Carrá, cantante y presentadora italiana.
1952.- Isabella Rossellini, actriz italiana.
.- José María Bermúdez de Castro, paleoantropólogo español.
1989.- Renee Olstead, actriz y cantante estadounidense.
1928.- Roald Amundsen, explorador noruego (primera expedición al Polo Sur).
1936.- Máximo Gorki, escritor y político ruso.
1963.- Pedro Armendáriz, actor mexicano, enfermo de cáncer, se suicida.
1986.- Joan Oliver (Pere Quart), poeta y dramaturgo español.
1996.- Juan Antonio Palomo, escultor español.
2006.- Vicent Sherman, director de cine estadounidense.
2009.- Hortensia Bussi (Tencha), viuda del presidente chileno Salvador Allende.
2010.- José Saramago, escritor portugués, Premio Nobel de Literatura.
2011.- Clarence Clemons, saxofonista estadounidense.
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2018.- Kazuo Kashio, cofundador de Cassio.
.- XXXTentacion, rapero estadounidense, asesinado.
2024.- Anouk Aimée, actriz francesa.
Una fiscal murió el domingo 14 de junio en un atentado a tiros en una ciudad portuaria de Ecuador, bastión de varios grupos del narcotráfico, dijo la Fiscalía General en un comunicado. (AFP)
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