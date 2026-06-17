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La batalla de Waterloo. (Pintura de William Sadler vía Wikimedia Commons)
La batalla de Waterloo. (Pintura de William Sadler vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 18 de junio, pero de 1815, en la batalla de Waterloo (actual Bélgica) las tropas británicas, holandesas y alemanas (divididas a su vez en los reinos independientes de Prusia y Hanover y en el Principado de Brunswick), derrotan a Napoleón Bonaparte y ponen fin a sus aspiraciones imperialistas.

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