En un 18 de junio, pero de 1815, en la batalla de Waterloo (actual Bélgica) las tropas británicas, holandesas y alemanas (divididas a su vez en los reinos independientes de Prusia y Hanover y en el Principado de Brunswick), derrotan a Napoleón Bonaparte y ponen fin a sus aspiraciones imperialistas.

OTRAS EFEMÉRIDES

1429.- Los franceses, liderados por Juana de Arco, vencen al ejército inglés en la Batalla de Patay.

1928.- Amelia Earthart se convierte, volando como copiloto, en la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico en avión.

1940.- II Guerra Mundial: el general De Gaulle constituye el Comité Nacional de la Francia Libre.

1946.- Se establece oficialmente la República de Italia. Humberto II se exilia a Portugal.

1953.- Proclamación de la República Árabe de Egipto y abdicación del rey Faruq.

1967.- Jimi Hendrix quema su guitarra en pleno concierto en Monterrey (California, EE.UU.).

1969.- Estreno en Los Ángeles del ‘western’ mítico ‘Grupo salvaje’ (‘The wild bunch’).

1972.- Mueren 118 personas en un accidente aéreo en el Aeropuerto de Heathrow.

1979.- Carter (EE.UU.) y Breznev (URSS) firman el tratado SALT II, que limitaba la fabricación de armas nucleares.

1982.- Aparece ahorcado en Londres el italiano Roberto Calvi, ‘el banquero de Dios’, presidente del Banco Ambrosiano, controlado por la mafia.

1997.- Rendición de Pol Pot, líder de los Jemeres rojos, dictador camboyano y responsable de dos millones de muertes.

2016.- Un tribunal egipcio condena al expresidente Mohamed Mursi a cadena perpetua por filtrar documentación secreta.

2018.- El presidente de Audi, Rupert Stadler, es detenido por el ‘dieselgate’, emisiones ilegales en vehículos Volkswagen.

2019.- Facebook anuncia su criptomoneda Libra para usar en WhatsApp y Messenger. Pasó a llamarse Diem y cerró en 2022.

2023.- Desaparece el submarino Titán, que exploraba los restos del Titanic, con cinco personas a bordo. Se localizan restos del sumergible cinco días después.

NACIMIENTOS

1873.- Eduardo Chicharro, pintor español.

1901.- Gran Duquesa Anastasia, cuarta hija del último zar de Rusia.

1942.- Paul McCartney, cantante y compositor británico.

1943.- Raffaela Carrá, cantante y presentadora italiana.

1952.- Isabella Rossellini, actriz italiana.

.- José María Bermúdez de Castro, paleoantropólogo español.

1989.- Renee Olstead, actriz y cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

1928.- Roald Amundsen, explorador noruego (primera expedición al Polo Sur).

1936.- Máximo Gorki, escritor y político ruso.

1963.- Pedro Armendáriz, actor mexicano, enfermo de cáncer, se suicida.

1986.- Joan Oliver (Pere Quart), poeta y dramaturgo español.

1996.- Juan Antonio Palomo, escultor español.

2006.- Vicent Sherman, director de cine estadounidense.

2009.- Hortensia Bussi (Tencha), viuda del presidente chileno Salvador Allende.

2010.- José Saramago, escritor portugués, Premio Nobel de Literatura.

2011.- Clarence Clemons, saxofonista estadounidense.

2018.- Kazuo Kashio, cofundador de Cassio.

.- XXXTentacion, rapero estadounidense, asesinado.

2024.- Anouk Aimée, actriz francesa.

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Una fiscal murió el domingo 14 de junio en un atentado a tiros en una ciudad portuaria de Ecuador, bastión de varios grupos del narcotráfico, dijo la Fiscalía General en un comunicado. (AFP)

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