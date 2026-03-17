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Adolf Hitler viajando en un automóvil con el dictador fascista italiano Benito Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial, en Múnich, Alemania, durante junio de 1940. (THE NATIONAL ARCHIVES / AFP)
Adolf Hitler viajando en un automóvil con el dictador fascista italiano Benito Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial, en Múnich, Alemania, durante junio de 1940. (THE NATIONAL ARCHIVES / AFP)
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Por Agencia EFE

En un 18 de marzo, pero de 1940, Adolf Hitler y Benito Mussolini se reúnen en el paso de Brenner, en el norte de Italia, la tercera de las reuniones celebradas entre los dos políticos.

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