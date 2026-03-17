En un 18 de marzo, pero de 1940, Adolf Hitler y Benito Mussolini se reúnen en el paso de Brenner, en el norte de Italia, la tercera de las reuniones celebradas entre los dos políticos.

OTRAS EFEMÉRIDES

1526.- Francisco I, rey de Francia, regresa a París tras su cautiverio en Madrid después de la batalla de Pavía.

1700.- Creación de la Academia de Ciencias de Berlín.

1871.- Estalla el conflicto que dio origen a la ‘Comuna de París’, la primera experiencia de gobierno popular socialista en Europa que acabó con una sangrienta represión en mayo de ese año.

1901.- El inventor rumano Traian Vuia realiza el primer vuelo con un avión autopropulsado más pesado que el aire.

1902.- El tenor italiano Enrico Caruso realiza su primera grabación fonográfica, “Vesti la giubba” de Leoncavallo.

1913.- Asesinado el rey Jorge I de Grecia en Salónica.

1921.- El Ejército Rojo reprime la rebelión de los marineros de Kronstadt, héroes de la revolución rusa por haberse alzado contra el Zar en 1917.

1937.- Encíclica ‘Divini Redemptoris’, de Pío XI, contra el ateísmo comunista.

1941.- Abre sus puertas a los visitantes, durante unas horas, la National Gallery de Washington, uno de los museos más importantes de Estados Unidos.

1962.- Francia reconoce la independencia de Argelia tras los Acuerdos de Evian.

1965.- El cosmonauta ruso Aleksei Leonov primer ser humano en realizar un paseo espacial.

1986.- Cohabitación en Francia: el presidente socialista francés, Francois Mitterrand, nombra primer ministro al conservador Jacques Chirac, vencedor en las elecciones.

1990.- La antigua República Democrática Alemana (RDA) celebra sus primeras elecciones libres, en las que participaron el 92,88% de sus ciudadanos.

2002.- La National Geographic Society anuncia el descubrimiento de un gran complejo arqueológico inca en una zona selvática del departamento de Cuzco, en Perú.

2003.- Mahmud Abbas nombrado primer ministro palestino.

2015.- 23 personas muertas tras un ataque al Museo del Bardo en Túnez reivindicado por el Estado Islámico.

2022.- El Gobierno español avala por primera vez el plan de autonomía marroquí para el Sáhara.

NACIMIENTOS

1842.- Stéphane Mallarmé, poeta francés.

1858.- Rudolf Diesel, ingeniero alemán, inventor del motor que lleva su nombre.

1869.- Arthur Neville Chamberlain, estadista inglés.

1911.- Gabriel Celaya, poeta español.

1913.- René Clement, director de cine francés.

1929.- Fidel Ramos, presidente de Filipinas.

1932.- John Updike, escritor y periodista estadounidense.

1936.- Frederik de Klerk, político sudafricano, compartió el Nobel Paz 1993 con Nelson Mandela.

1941.- Wilson Pickett, cantante estadounidense.

1955.- Ana Obregón, actriz española.

1959.- Luc Besson, cineasta francés.

1969.- Jimmy Morales, actor, escritor y político, 50º presidente de Guatemala.

1970.- Queen Latifah, actriz y cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

1907.- Marcelin Berthelot, químico francés.

1965.- Faruk I, ex-rey de Egipto.

1977.- Carlos Pace, piloto de automóviles brasileño.

1980.- Erich From, psicoanalista alemán.

1983.- Humberto II de Saboya, ex-rey de Italia.

1984.- Darío Samper, escritor y periodista colombiano.

1996.- Odysseus Elytis, poeta griego, Premio Nobel 1979.

2001.- John Phillips, cantante estadounidense.

2004.- Harrison McCain, empresario de alimentación estadounidense.

2008.- Anthony Minghella, cineasta británico.

2009.- Meira Delmar, poetisa colombiana.

2012.- George Tupou V, rey de Tonga.

2017.- Chuck Berry, cantante estadounidense.

2018.- Otoniel Quintana, exfutbolista colombiano.

2023.- Francisco Rodón, pintor puertorriqueño.

2024.- Thomas Stafford, astronauta de la NASA.

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