En un 18 de noviembre, pero de 1978, más de 900 seguidores estadounidenses de la secta Templo del Pueblo se suicidan en Guyana, en la denominada tragedia de Jonestown.

OTRAS EFEMÉRIDES

1824.- Se crea el Distrito Federal de México, con sede en la Ciudad de México, como capital de la República.

1903.- Estados Unidos y Panamá firman el Tratado Hay-Bunau-Varilla, por el que Washington obtiene derechos para construir, explotar y controlar el canal de Panamá y una franja de territorio a ambos lados.

1928.- Walt Disney estrena ‘Steamboat Willie’, cortometraje considerado el debut sonoro de Mickey Mouse.

1959.- Se estrena en Nueva York ‘Ben-Hur’, película dirigida por William Wyler.

1976.- Las Cortes españolas aprueban la Ley para la Reforma Política, que abre el camino a la transición democrática tras la dictadura franquista.

1987.- El informe del Congreso de Estados Unidos sobre el escándalo Irán-Contra responsabiliza al presidente Ronald Reagan, pero descarta que existan fundamentos legales para procesarlo.

1991.- U2 publica el álbum ‘Achtung Baby’, con el que inicia una etapa musical más experimental.

1994.- El Parlamento de Finlandia ratifica la adhesión del país a la Unión Europea.

1995.- El Vaticano reafirma la imposibilidad de admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal, en una declaración aprobada por Juan Pablo II.

1996.- La tenista argentina Gabriela Sabatini se despide del tenis profesional en el Madison Square Garden de Nueva York.

2004.- Entra en vigor en Chile la nueva Ley de Matrimonio Civil, que permite el divorcio.

2013.- Palestina participa por primera vez en una votación de la Asamblea General de la ONU, tras adquirir en 2012 el estatus de Estado observador no miembro.

2016.- Serenata Guayanesa es declarada Patrimonio Cultural de Venezuela.

2019.- Estados Unidos anuncia que deja de considerar ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania.

NACIMIENTOS

1871.- Amadeo Vives, compositor español.

1882.- Jacques Maritain, filósofo francés.

1901.- George Horace Gallup, estadístico estadounidense.

1907.- Compay Segundo, cantante y compositor cubano.

1917.- Pedro Infante, cantante y actor mexicano.

1923.- Alan Shepard, astronauta estadounidense.

1939.- Margaret Atwood, escritora canadiense.

1943.- Daniel Rabinovich, humorista argentino, integrante de Les Luthiers.

1968.- Owen Wilson, actor estadounidense.

DEFUNCIONES

1922.- Marcel Proust, escritor francés.

1941.- Walter Nernst, Nobel de Química y padre de la tercera ley de la Termodinámica.

1952.- Paul Elouard, poeta francés.

1962 - Niels Bohr, físico danés, Premio Nobel 1922.

1976.- Man Ray, artista y fotógrafo surrealista estadounidense.

1982.- Heinar Kippardt, dramaturgo alemán.

2017.- Malcolm Young, guitarrista escocés.

2021.- Mick Rock, fotógrafo británico.

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El papa León XIV pidió el martes 17 de noviembre "menos polémica", "menos guerra" y "menos división" en el regreso de su gira por Uruguay, Argentina y Perú de la que se "lleva en el corazón" el cariño de los fieles. (AFP)

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