Efemérides del 18 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 18 de octubre, pero de 1851, se publica la novela ‘Moby Dick’, de Herman Melville, bajo el primer título de ‘The whale’.

OTRAS EFEMÉRIDES

1869.- Publicación del primer número de La Prensa, uno de los principales diarios de Argentina.

1892.- Se inaugura la primera línea telefónica interurbana del mundo, entre Nueva York y Chicago.

1898.- Estados Unidos se anexiona la isla de Puerto Rico.

1901.- Fundación de la Biblioteca Nacional de La Habana.

1922.- Nace la British Broadcasting Company, la cadena de televisión británica BBC.

1958.- Se presenta ‘Tennis For Two’, primer videojuego gráfico.

1961.- Estreno en Nueva York de la película musical ‘West side story’.

1967.- Estreno en EE.UU. de la película de Disney ‘El libro de la selva’ (‘The Jungle Book’).

1968.- El estadounidense Bob Beamon establece el récord mundial de 8,90 m en salto de longitud, en los Juegos Olímpicos de México.

1970.- Krim Belkacem, exjefe del FLN argelino, aparece asesinado en un hotel de Frankfurt (Alemania).

1976.- A la venta el primer número del periódico español Diario 16.

1981.- El Partido Socialista griego (PASOK) gana las elecciones generales y Andreas Papandreu se convertirá en el primer ministro socialista en la historia de Grecia.

1986.- Pilar Miró, nombrada directora de RTVE, primera mujer en ese cargo.

1989.- Dimite Erich Honecker, presidente de la República Democrática de Alemania y secretario general del Partido Comunista.

1991.- Israel y la URSS restablecen relaciones diplomáticas, interrumpidas en 1967 tras la Guerra de los Seis Días.

1997.- Se inaugura el Museo Guggenheim de Bilbao, en España.

1999.- Los hermanos José y David, Estopa, publican su primer disco homónimo.

2004.- El Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones firman en Montevideo un acuerdo de libre comercio.

2007.- Mueren 140 personas y 550 resultan heridas en un atentado al paso de la comitiva de la exprimera ministra Benazir Bhutto en Karachi (Pakistán).

2012.- El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC constituyen en Noruega la mesa para las negociaciones de paz.

2024.- Se estrena en España ‘La habitación de al lado’, primera película de Pedro Almodóvar rodada en inglés, protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton. La cinta recibió el León de Oro en Venecia.

NACIMIENTOS

1634.- Luca Giordano, pintor italiano.

1801.- Justo José de Urquiza, general y estadista argentino.

1909.- Norberto Bobbio, filósofo y senador italiano.

1918.- Constantino Mitsotakis, político griego.

1919.- Pierre Elliott Trudeau, político canadiense.

1920.- Melina Mercuri, actriz y política griega.

1926.- Klaus Kinski, actor alemán.

.- Chuck Berry, guitarrista, cantante y compositor estadounidense.

1929.- Violeta Chamorro, expresidenta de Nicaragua.

1930.- Frank Charles Carlucci, político y diplomático estadounidense.

1935.- Peter Boyle, actor estadounidense.

1941.- Santiago Mora-Figueroa y Williams, marqués de Tamarón.

1942.- Juan Tamariz, ilusionista español.

1945.- Cristina Fernández Cubas, periodista y escritora española.

1946.- Vicente Molina Foix, escritor español.

1949.- Fanny Rubio, escritora y profesora española.

1956.- Martina Navratilova, tenista estadounidense de origen checo.

1960.- Jean-Claude Van Damme, actor y especialista de artes marciales belga.

1987.- Zac Efron, actor estadounidense.

1992.- Nil Moliner, músico español.

DEFUNCIONES

1893.- Charles Gounod, compositor francés.

1931.- Thomas Edison, inventor estadounidense.

1955.- José Ortega y Gasset, filósofo y escritor español.

1994.- Conchita Montes, actriz española.

1995.- Franco Fabrizi, actor italiano.

1997.- Roberto Goizueta, cubano, expresidente de Coca-Cola.

2002.- Mercedes Soriano, escritora española.

2003.- Manuel Vázquez Montalbán, escritor español.

2004.- Xabier Ormazábal, montañero español.

2005.- Alexandr Yákovlev, ideólogo de la Perestroika.

2011.- Andrea Zanzotto, poeta italiano.

2012.- Sylvia Kristel, actriz holandesa.

2015.- Gamal al Ghitany, escritor egipcio.

2017.- Arsenio González Álvarez, actor español.

.- Eugenio Fontán Pérez, periodista y directivo radiofónico español, expresidente de la cadena SER.

2019.- Carlos Hernández Pezzi, arquitecto y político español.

.- Rui Manuel Trindade Jordão, futbolista angoleño nacionalizado portugués.

2020.- José Padilla, DJ español, padre del ‘chill out’.

.- Tomás Herrera, baloncestista cubano.

2021.- Concha Márquez Piquer, cantante de copla española.

.- Colin Powell, exsecretario de Estado de EE.UU.

.- Miguel Palmer, actor mexicano.

2022.- Franco Gatti, cantante italiano, miembro de ‘Ricchi e Poveri’.

2023.- Ángel Jové, artista español.

2024.- Víctor de la Serna Arenillas, periodista español.

