Efemérides del 18 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 18 de septiembre, pero de 1810, se constituye en Santiago de Chile una Junta, presidida por Mateo de Toro Zambrano, que proclama un Gobierno autónomo dentro de la monarquía española.

Otras efemérides

1793.- Colocación de la primera piedra del Capitolio de Washington.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

1851.- Publicación del primer número de The New York Times, uno de los diarios más importantes de Estados Unidos y del mundo.

1921.- El líder rebelde marroquí Abd el Krim proclama la independencia de la República del Rif.

1928.- Un autogiro pilotado por su inventor, el español Juan de la Cierva, atraviesa por primera vez el Canal de la Mancha.

1931.- El Ejército japonés ataca la región china de Manchuria sin apenas oposición.

1947.- Nacimiento oficial de la CIA (Central Intelligence Agency), creada por una orden del presidente de Estados Unidos, Harry S.Truman.

1959.- Un grupo de científicos bautizan como COBOL el nuevo lenguaje de programación que desarrollan, de gran importancia en los comienzos de la informática.

1961.- Fallece en accidente aéreo el secretario general de la ONU, Dag Hammarskjold.

1970.- Fallece en Londres el guitarrista de rock James Marshall Hendrix, conocido por su nombre artístico, Jimi Hendrix.

1981.- La Asamblea Nacional de Francia vota por la eliminación de la pena capital.

1988.- El general Saow Maung derroca al presidente Maung Maung en Birmania.

1991.- Regresan a la Tierra los cinco tripulantes del transbordador espacial “Discovery”, tras completar su misión de investigación del deterioro de la capa de ozono.

LEE TAMBIÉN: Trump designa como organización terrorista al movimiento Antifa de Estados Unidos

1997.- Ratificada en Oslo la Convención sobre la Prohibición Total de Minas Antipersonas, que no firmaron EEUU, Rusia, China, India y Pakistán.

1998.- Las juntas de accionistas de los grupo automovilísticos Daimler-Benz y Chrysler aprueban la fusión de las dos compañías.

2006.- España, Reino Unido y Gibraltar acuerdan el uso conjunto del aeropuerto del Peñón para vuelos civiles.

2014.- Escocia rechaza en referéndum la independencia de Reino Unido.

2020.- Los casos de covid-19 superan los 30 millones en todo el mundo.

Nacimientos

1819.- Jean Foucault, físico y astrónomo francés, inventor del giroscopio y el péndulo que demuestra la rotación de la Tierra.

1905.- Greta Garbo, actriz sueca.

1939.- Jorge Sampaio, presidente de Portugal.

1944.- Rocío Jurado, cantante española.

1968.- Toni Kukoc, jugador de baloncesto croata.

1971.- Lance Armstrong, ciclista ganador del Tour.

Defunciones

1968.- León Felipe, escritor español.

1970.- Jimi Hendrix, guitarrista y cantante estadounidense de rock.

1994.- Franco Moschino, modisto italiano.

2020.- Ruth Joan Bader Ginsburg, jueza estadounidense miembro del Tribunal Supremo, símbolo de la lucha por la igualdad de género.

2021.- Mario Camus, director de cine español.