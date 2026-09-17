Un 18 de septiembre de 1947, hace 79 años, se creó oficialmente la CIA por una orden de Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos.

OTRAS EFEMÉRIDES

1793.- Colocación de la primera piedra del Capitolio de Washington.

1810.- Se constituye en Santiago de Chile una Junta, presidida por Mateo de Toro Zambrano, que proclama un Gobierno autónomo dentro de la monarquía española.

1851.- Se publica el primer número de The New York Times, uno de los diarios más importantes del mundo.

1921.- El líder rebelde marroquí Abd el Krim proclama la independencia de la República del Rif.

1928.- Un autogiro pilotado por su inventor, el español Juan de la Cierva, atraviesa por primera vez el Canal de la Mancha, entre Francia y el Reino Unido.

1931.- El Ejército japonés ataca la región china de Manchuria sin apenas oposición.

1959.- Un grupo de científicos bautizan como COBOL el nuevo lenguaje de programación que desarrollan, de gran importancia en los comienzos de la informática.

1961.- Fallece en accidente aéreo el secretario general de la ONU, Dag Hammarskjold.

1970.- Fallece en Londres el guitarrista de rock James Marshall Hendrix, conocido por su nombre artístico, Jimi Hendrix.

1981.- La Asamblea Nacional de Francia vota por la eliminación de la pena capital.

1988.- El general Saow Maung derroca al presidente Maung Maung en Myanmar.

1991.- Regresan a la Tierra los cinco tripulantes del transbordador espacial “Discovery”, tras completar su misión de investigación del deterioro de la capa de ozono.

1997.- Ratificada en Oslo la Convención sobre la Prohibición Total de Minas Antipersonas, que no firmaron Estados Unidos, Rusia, China, India ni Pakistán.

1998.- Las juntas de accionistas de los grupos automovilísticos Daimler-Benz y Chrysler aprueban la fusión de las dos compañías.

2014.- Escocia rechaza en referéndum la independencia de Reino Unido.

2020.- Los casos de covid-19 superan los 30 millones en todo el mundo.

2021.- El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, regresa a los campamentos de Tinduf meses después de ser evacuado a España por coronavirus.

2025.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condena a doce exmilitares colombianos a penas restaurativas de entre cinco y ocho años por crímenes de lesa humanidad y de guerra, como máximos responsables de 135 asesinatos cometidos entre 2002 y 2005, en el marco del conflicto armado en Colombia.

NACIMIENTOS

1819.- Jean Foucault, físico y astrónomo francés, inventor del giroscopio y el péndulo que demuestra la rotación de la Tierra.

1905.- Greta Garbo, actriz sueca.

1939.- Jorge Sampaio, expresidente de Portugal.

1944.- Rocío Jurado, cantante española.

1968.- Toni Kukoc, jugador de baloncesto croata.

1971.- Lance Armstrong, ciclista ganador del Tour.

1978.- Pilar López de Ayala, actriz española.

DEFUNCIONES

1970.- Jimi Hendrix, guitarrista y cantante estadounidense de rock.

1994.- Franco Moschino, modisto italiano.

2012.- Santiago Carrillo, político español, exsecretario general del Partido Comunista de España.

2013.- Juan Luis Panero, poeta español.

2020.- Ruth Bader Ginsburg, jueza estadounidense miembro del Tribunal Supremo, referente en la lucha por la igualdad de género.

2021.- Mario Camus, director de cine español.

VIDEO RECOMENDADO

Varios portales de noticias que llevaban años censurados en Venezuela fueron desbloqueados, informó este jueves 17 de septiembre el regulador de las telecomunicaciones, horas antes del inicio de la segunda ronda de diálogo entre el gobierno interino y la oposición de cara a una transición política. (AFP)

SOBRE EL AUTOR