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Resumen

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El sello de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se ve en la sede de la CIA en Langley, Virginia, el 13 de abril de 2016. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
El sello de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se ve en la sede de la CIA en Langley, Virginia, el 13 de abril de 2016. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

Un 18 de septiembre de 1947, hace 79 años, se creó oficialmente la CIA por una orden de Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos.

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