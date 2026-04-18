Hace 70 años, un 19 de abril de 1956, se casaron el príncipe Rainiero de Mónaco y la actriz estadounidense Grace Kelly.

Otras efemérides

1713.- Carlos VI de Alemania promulga la Pragmática Sanción que asegura la sucesión femenina al trono en los países hereditarios de los Habsburgo.

1775.- Batalla de Lexington, el primer choque militar entre fuerzas inglesas y americanas en la guerra de independencia de EE. UU.

1839.- Se firma el Tratado de Londres que reconoce a Bélgica como un reino.

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1850.- Gran Bretaña y EE. UU. firman el tratado Clayton-Bulwer, por el que ambas naciones se comprometen a no mantener control alguno sobre el futuro canal de Panamá.

1919.- El estadounidense Leslie Irvin realiza el primer salto en paracaídas.

1941.- Se crea en Madrid el Museo de América, con el fin de reunir las colecciones de arqueología y etnología americanas.

1960.- Se disputa el primer partido de la Copa Libertadores de Fútbol.

1961.- Tropas cubanas derrotan a un ejército de más de 1.300 mercenarios y exiliados anticastristas que habían desembarcado en la Bahía de Cochinos.

1970.- Nace en Colombia el grupo revolucionario Movimiento 19 de Abril, M-19.

1971.- La Unión Soviética lanza la Salyut 1, primera estación espacial controlada por el hombre.

1987.- Se emite por primera vez en Estados Unidos un episodio de ‘Los Simpson’.

1990.- El Gobierno de Nicaragua y los rebeldes antisandinistas firman un alto el fuego definitivo.

1992.- Los Reyes de España presiden en la localidad granadina de Santa Fe los actos del quinto centenario de la firma de las Capitulaciones.

1993.- David Koresch y otras 85 personas, entre ellas 17 niños, de la secta por él fundada, mueren en el incendio del rancho Monte Carmelo de Waco (Texas, EE.UU.)

1995.- José María Aznar, líder del PP, principal partido de la oposición en España, sale ileso de un atentado con coche-bomba perpetrado por la banda terrorista ETA en Madrid.

.- Un camión cargado con explosivos estalla frente a un edificio gubernamental de Oklahoma City y deja 168 muertos, el acto terrorista más mortífero en suelo estadounidense hasta entonces.

2005.- El cardenal alemán Joseph Ratzinger sucede como Papa a Juan Pablo II con el nombre de Benedicto XVI.

.- La Justicia española condena al exmilitar argentino Adolfo Scilingo a 640 años de cárcel por detención ilegal y torturas durante la dictadura argentina (1976-1983), en la primera resolución por lesa humanidad dictada en España.

2006.- Han Myung-sook, primera mujer en la historia de Corea del Sur que ocupa la jefatura del Gobierno.

2011.- Fidel Castro renuncia como primer secretario del Partido Comunista de Cuba y es elegido su hermano Raúl.

2015.- Alrededor de 850 inmigrantes desaparecen en aguas del Canal de Sicilia cuando intentaban alcanzar las costas de Italia.

2021.- El helicóptero Ingenuity de la NASA realiza el primer vuelo controlado y con motor de una aeronave en otro planeta, Marte.

Nacimientos

1832.- José Echegaray, político, primer español en obtener el Nobel de Literatura.

1932.- Fernando Botero, pintor y escultor colombiano.

1940.- José Luis Gómez, actor y director español de teatro.

1941.- Roberto Carlos, cantante y compositor brasileño.

1949.- Paloma Picasso, diseñadora y pintora francesa.

1955.- José Mercé, cantaor español.

1958.- Roberto López-Ufarte, futbolista y entrenador español.

1960.- Gustavo Petro, político colombiano.

1970.- Luis Miguel, cantante mexicano.

1972.- Vitor Barbosa Ferreira, ‘Rivaldo’, futbolista brasileño.

1978.- James Franco, actor estadounidense.

1979.- Kate Hudson, actriz estadounidense.

1987.- María Sharapova, tenista rusa.

Defunciones

1588.- Paolo Veronese, pintor italiano.

1824.- George Gordon, lord Byron, escritor romántico inglés.

1882.- Charles Darwin, naturalista británico.

1906.- Pierre Curie, científico francés, Nobel de Física 1903.

1967.- Konrad Adenauer, político alemán.

1998.- Octavio Paz, poeta y ensayista mexicano.

2015.- Raymond Carr, hispanista británico.

2016.- Patricio Aylwin, expresidente chileno

2021.- Walter Mondale, político estadounidense.

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