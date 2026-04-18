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Hace 70 años, un 19 de abril de 1956, se casaron el príncipe Rainiero de Mónaco y la actriz estadounidense Grace Kelly.
Hace 70 años, un 19 de abril de 1956, se casaron el príncipe Rainiero de Mónaco y la actriz estadounidense Grace Kelly.
Otras efemérides
1713.- Carlos VI de Alemania promulga la Pragmática Sanción que asegura la sucesión femenina al trono en los países hereditarios de los Habsburgo.
1775.- Batalla de Lexington, el primer choque militar entre fuerzas inglesas y americanas en la guerra de independencia de EE. UU.
1839.- Se firma el Tratado de Londres que reconoce a Bélgica como un reino.
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1850.- Gran Bretaña y EE. UU. firman el tratado Clayton-Bulwer, por el que ambas naciones se comprometen a no mantener control alguno sobre el futuro canal de Panamá.
1919.- El estadounidense Leslie Irvin realiza el primer salto en paracaídas.
1941.- Se crea en Madrid el Museo de América, con el fin de reunir las colecciones de arqueología y etnología americanas.
1960.- Se disputa el primer partido de la Copa Libertadores de Fútbol.
1961.- Tropas cubanas derrotan a un ejército de más de 1.300 mercenarios y exiliados anticastristas que habían desembarcado en la Bahía de Cochinos.
1970.- Nace en Colombia el grupo revolucionario Movimiento 19 de Abril, M-19.
1971.- La Unión Soviética lanza la Salyut 1, primera estación espacial controlada por el hombre.
1987.- Se emite por primera vez en Estados Unidos un episodio de ‘Los Simpson’.
1990.- El Gobierno de Nicaragua y los rebeldes antisandinistas firman un alto el fuego definitivo.
1992.- Los Reyes de España presiden en la localidad granadina de Santa Fe los actos del quinto centenario de la firma de las Capitulaciones.
1993.- David Koresch y otras 85 personas, entre ellas 17 niños, de la secta por él fundada, mueren en el incendio del rancho Monte Carmelo de Waco (Texas, EE.UU.)
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1995.- José María Aznar, líder del PP, principal partido de la oposición en España, sale ileso de un atentado con coche-bomba perpetrado por la banda terrorista ETA en Madrid.
.- Un camión cargado con explosivos estalla frente a un edificio gubernamental de Oklahoma City y deja 168 muertos, el acto terrorista más mortífero en suelo estadounidense hasta entonces.
2005.- El cardenal alemán Joseph Ratzinger sucede como Papa a Juan Pablo II con el nombre de Benedicto XVI.
.- La Justicia española condena al exmilitar argentino Adolfo Scilingo a 640 años de cárcel por detención ilegal y torturas durante la dictadura argentina (1976-1983), en la primera resolución por lesa humanidad dictada en España.
2006.- Han Myung-sook, primera mujer en la historia de Corea del Sur que ocupa la jefatura del Gobierno.
2011.- Fidel Castro renuncia como primer secretario del Partido Comunista de Cuba y es elegido su hermano Raúl.
2015.- Alrededor de 850 inmigrantes desaparecen en aguas del Canal de Sicilia cuando intentaban alcanzar las costas de Italia.
2021.- El helicóptero Ingenuity de la NASA realiza el primer vuelo controlado y con motor de una aeronave en otro planeta, Marte.
Nacimientos
1832.- José Echegaray, político, primer español en obtener el Nobel de Literatura.
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1932.- Fernando Botero, pintor y escultor colombiano.
1940.- José Luis Gómez, actor y director español de teatro.
1941.- Roberto Carlos, cantante y compositor brasileño.
1949.- Paloma Picasso, diseñadora y pintora francesa.
1955.- José Mercé, cantaor español.
1958.- Roberto López-Ufarte, futbolista y entrenador español.
1960.- Gustavo Petro, político colombiano.
1970.- Luis Miguel, cantante mexicano.
1972.- Vitor Barbosa Ferreira, ‘Rivaldo’, futbolista brasileño.
1978.- James Franco, actor estadounidense.
1979.- Kate Hudson, actriz estadounidense.
1987.- María Sharapova, tenista rusa.
Defunciones
1588.- Paolo Veronese, pintor italiano.
1824.- George Gordon, lord Byron, escritor romántico inglés.
1882.- Charles Darwin, naturalista británico.
1906.- Pierre Curie, científico francés, Nobel de Física 1903.
1967.- Konrad Adenauer, político alemán.
1998.- Octavio Paz, poeta y ensayista mexicano.
2015.- Raymond Carr, hispanista británico.
2016.- Patricio Aylwin, expresidente chileno
2021.- Walter Mondale, político estadounidense.
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