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A 70 años de la boda que marcó a la realeza y Hollywood: Rainiero III de Mónaco y Grace Kelly sellaron una de las historias más icónicas del siglo XX. Foto: Imagen generada por IA ChatGPT
A 70 años de la boda que marcó a la realeza y Hollywood: Rainiero III de Mónaco y Grace Kelly sellaron una de las historias más icónicas del siglo XX. Foto: Imagen generada por IA ChatGPT
Por Agencia EFE

Hace 70 años, un 19 de abril de 1956, se casaron el príncipe Rainiero de Mónaco y la actriz estadounidense Grace Kelly.

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