En un 19 de agosto, pero de 1953, un golpe de Estado en Irán derroca al primer ministro elegido democráticamente, Mohamad Mosaddegh, en favor del sah Mohamad Reza Pahlavi.

OTRAS EFEMÉRIDES

1839.- La Academia de Ciencias de Francia anuncia la invención del daguerrotipo, el primer antecedente claro de la fotografía moderna, y compra la patente.

1934.- Un 90 % de votantes convalida en plebiscito la concentración de poder de Hitler en las jefaturas del Estado y de Gobierno.

1966.- Mueren más de 2.500 personas tras un terremoto de intensidad 7,2 en la provincia turca de Mus.

1983.- Unas 10.000 personas se manifiestan en Buenos Aires contra la ley de Amnistía que pretendía dictar el Gobierno militar argentino.

1991.- Miembros del gobierno de la Unión Soviética y del KGB deponen brevemente al presidente de la URSS, Mijaíl Gorbachov, e intentan tomar el control del país.

2003.- El representante de la ONU Sergio Vieira de Mello, el capitán de navío español Manuel Martín Oar y otras 21 personas mueren al estallar un camión-bomba cerca de la sede de la ONU en Bagdad, atentado reivindicado por las Vanguardias Armadas del Segundo Ejército de Mahoma.

2009.- El cirujano Pedro Cavadas realiza el primer trasplante de cara en España, en el hospital La Fe de Valencia (este).

2010.- Las últimas tropas de combate de EEUU abandonan Irak, finalizando así la Operación Libertad Iraquí que comenzó en 2003 con la invasión del país árabe.

.- Intel anuncia la adquisición de la compañía de antivirus McAfee por 5.964 millones de euros.

2014.- Foros yihadistas muestran un vídeo de la decapitación del periodista estadounidense James Wright Foley, secuestrado en Siria por el Estado Islámico (EI) en 2012, y cuya autenticidad confirmó la Casa Blanca al día siguiente.

2020.- Apple se convierte en la primera empresa estadounidense en alcanzar los dos billones de dólares de valor en bolsa y la segunda mundial tras la petrolera estatal saudí Saudi Aramco, que lo consiguió en 2019.

2021.- Facebook lanza Horizon Workrooms, plataforma en versión de prueba para celebrar reuniones entre varias personas en una misma oficina de realidad virtual.

2024.- Naufraga en Sicilia el velero Bayesian, que tenía el mástil de aluminio más grande del mundo y en el que viajaban el magnate tecnológico británico Mike Lynch y su hija y otros cuatro turistas, todos fallecidos.

2025.- Israel aprueba el plan militar para la conquista de la Ciudad de Gaza.

.- La justicia colombiana ordena la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe, quien se encontraba en prisión domiciliaria tras haber sido condenado a 12 años de cárcel por un caso de sobornos y fraude procesal.

NACIMIENTOS

1750.- Antonio Salieri, músico italiano.

1800.- Juan José Flores, militar venezolano y primer presidente de Ecuador.

1849.- Joaquín Nabuco de Araujo, pensador brasileño y abolicionista.

1883.- Coco Chanel, seudónimo de Gabrielle Chanel, diseñadora de moda francesa.

1906.- Philo Taylor Farnsworth, inventor de la primera televisión totalmente electrónica.

1919.- Malcolm Forbes, millonario estadounidense.

1946.- Bill Clinton, expresidente de EEUU.

1953.- Nanni Moreti, cineasta italiano.

1965.- María de Medeiros, actriz portuguesa.

1973.- Mette-Marit Tjessem Hoiby, princesa de Noruega.

DEFUNCIONES

1662.- Blas Pascal, filósofo y científico francés.

1790.- Ignaz Franz, teólogo alemán.

1822.- Jean Baptiste Joseph Delambre, matemático y astrónomo francés.

1959.- Jacob Epstein, escultor británico.

1977.- Groucho Marx, actor cómico estadounidense.

1988.- Jean Paul Aron, escritor francés.

1995.- Pierre Schaffer, compositor francés.

2002.- Eduardo Chillida, escultor español.

2015.- Lina Morgan, actriz española.

2017.- Concha Valdés, compositora e intérprete cubana.

2024.- Michel Guérard, chef francés.

VIDEO RECOMENDADO

Meta volvió adictos a los menores de edad y se aprovechó de ellos, sostuvo este martes 18 de agosto una fiscal de California en el comienzo de un juicio contra el gigante de redes sociales, acusado de programar deliberadamente Instagram y Facebook con ese objetivo. (AFP)

SOBRE EL AUTOR