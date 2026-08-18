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Resumen

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Retrato oficial de Mohammad Reza Pahlavi. (Ghazarians vía Wikimedia Commons)
Retrato oficial de Mohammad Reza Pahlavi. (Ghazarians vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 19 de agosto, pero de 1953, un golpe de Estado en Irán derroca al primer ministro elegido democráticamente, Mohamad Mosaddegh, en favor del sah Mohamad Reza Pahlavi.

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