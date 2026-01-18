Efemérides del 19 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Escucha la noticia
En un 19 de enero, pero de 1880, el Congreso de los Diputados español vota la abolición de la esclavitud en Cuba.
OTRAS EFEMÉRIDES
1853.- Se estrena la ópera ‘Il Trovatore’, de Giuseppe Verdi, en Roma.
1899.- Llegan a Sevilla los supuestos restos mortales de Cristóbal Colón, transportados por el vapor ‘Giralda’.
1910.- Un incendio destruye el palacio de Ciragan, en Constantinopla, sede del Parlamento turco.
1915.- El francés Georges Claude patenta el tubo de neón, que se haría popular debido a su uso en carteles publicitarios.
1945.- El ejército soviético libera Cracovia, ocupada por los alemanes desde la invasión de Polonia en septiembre de 1939.
1966.- Indira Gandhi es elegida jefa de Gobierno de la India, la primera mujer que ocupa este cargo.
1984.- El presidente argentino, Raúl Alfonsín, ordena el encarcelamiento del general Camps, como responsable directo de la ‘desaparición’ de 5.000 personas.
1992.- Zheliu Zhelev, jefe de Estado de Bulgaria desde 1990, es ratificado en su cargo en las urnas y se convierte en el primer presidente del país elegido democráticamente.
2006.- El Parlamento Europeo (PE) elige una comisión de 46 miembros encargada de investigar las posibles actividades ilegales de la CIA en Europa.
2010.- La aerolínea japonesa Japan Airlines (JAL), la mayor de Asia, se declara en bancarrota.
2012.- La empresa fotográfica Eastman Kodak se declara en quiebra.
2013.- Un asalto terrorista a la planta de gas argelina de In Amenas acaba con la muerte de 38 civiles (37 de ellos extranjeros) y 29 terroristas.
2019.- El jurado que revisa la condena del hispano-estadounidense Pablo Ibar le declara culpable del triple asesinato cometido en Florida en 1994.
2024.- Chile inaugura el tren más rápido de Sudamérica. Cubre el tramo entre Santiago de Chile y la ciudad de Curicó, en el sur del país.
NACIMIENTOS
1798.- Auguste Comte, filósofo francés.
1809.- Edgar Allan Poe, escritor estadounidense.
1839.- Paul Cezanne, pintor impresionista francés.
1920.- Javier Pérez de Cuéllar, diplomático y político peruano, exsecretario general de la ONU.
1921.- Patricia Highsmith, escritora estadounidense.
1922.- Miguel Muñoz, exentrenador de fútbol español.
1923.- Eugenio de Andrade (seudónimo de José Fontinhas), poeta portugués.
1924.- Jean-Francois Revel, escritor y periodista francés.
1926.- José Alfredo Jiménez, cantautor mexicano de rancheras.
1930.- Nathalie ‘Tippi’ Hedren, actriz estadounidense.
1943.- Janis Joplin, cantante estadounidense de rock y blues.
1946.- Dolly Parton, cantante y actriz estadounidense.
1949.- Robert Palmer, cantante británico.
1952.- Helen Mack, promotora de los derechos humanos guatemalteca.
1956.- Susan Solomon, química atmosférica estadounidense.
1964.- Ricardo Arjona, cantautor guatemalteco.
1966.- Stefan Edberg, extenista sueco.
1992.- Mac Miller, rapero estadounidense.
1998.- Giovanna Grigio, actriz, cantante y presentadora brasileña.
DEFUNCIONES
1819.- Carlos IV, Rey de España.
1947.- Manuel Machado, escritor español.
1986.- Enrique Tierno Galván, profesor y político español.
1987.- Gerald Brenan, escritor británico.
1999.- Jacques Lecoq, actor francés.
2000.- Hedy Lamarr, actriz e inventora austriaca, precursora del Wifi.
2006.- Tony Franciosa, actor estadounidense.
2007.- Denny Doherty, cantante canadiense, fundador de ‘The Mamas and the Papas’.
2016.- Ettore Scola, cineasta italiano.
2017.- Miguel Ferrer, actor estadounidense.
2018.- Cristino Alvarez (Caius Apicius), periodista y crítico gastronómico español.
2020.- Jimmy Heath, conocido como ‘Little Bird’, saxofonista de jazz estadounidense.
2023.- David Crosby, cantante y guitarrista estadounidense.
