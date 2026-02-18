Efemérides del 19 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
En un 19 de febrero, pero de 1600, el volcán Huaynaputina entra en erupción en Perú y se convierte en la mayor explosión volcánica de la que se tiene registro en América del Sur.
En un 19 de febrero, pero de 1600, el volcán Huaynaputina entra en erupción en Perú y se convierte en la mayor explosión volcánica de la que se tiene registro en América del Sur.
Otras Efemérides:
1549.- Creado el Archivo de Simancas (Valladolid), primer archivo oficial de la Corona de Castilla, según cédula de Carlos I.
1803.- El Acta de Mediación, proclamada por Napoleón Bonaparte, crea la Confederación Suiza.
1819.- El capitán británico de la marina mercante William Smith avista de forma casual las Islas Shetland del Sur, un archipiélago del océano Antártico.
PUEDES VER: Venezuela y Estados Unidos acuerdan luchar juntos contra el narcotráfico
1878.- Thomas Edison, patenta el fonógrafo, el primer dispositivo capaz de reproducir sonido que fue inventado por él dos años antes.
1881.- Kansas se convierte en el primer estado de EEUU en enmendar su constitución para prohibir todas las bebidas alcohólicas.
1926.- Un ejemplar de la Biblia de Gutenberg, el primer libro impreso, es subastado en Nueva York por 106.000 dólares.
1945.- Tropas estadounidenses desembarcan en la isla de Iwo Jima, estratégica base para atacar el territorio japonés.
1948.- Bélgica aprueba el voto para la mujer.
1964.- “Cabezas de negros” del pintor barroco Pieter Paul Rubens, que había sido robado del museo de Bruselas, es recuperado.
1981.- El exbeatle George Harrison es condenado a pagar medio millón de dólares a Ronnie Mack por el plagio de la melodía de ‘He’s so fine’ en su canción ‘My Sweet Lord’.
1986.- La URSS lanza la estación espacial de investigación Mir, la primera en estar habitada de forma permanente.
1987.- EEUU levanta las sanciones económicas contra Polonia a raíz de la ley marcial impuesta en 1981 por el régimen comunista del general Jaruzelski.
LEE TAMBIÉN: Donald Trump evalúa posibles ataques a Irán, según CBS
1990.- Se lanza la primera versión del programa de edición fotográfica Photoshop.
1992.- Corea del Sur y Corea del Norte ratifican el histórico acuerdo de no agresión y desnuclearización entre los dos países, oficialmente en guerra desde 1953.
2003.- Un avión militar iraní, con miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, se estrella en Kerman (Irán) y causa la muerte de los 302 ocupantes a bordo.
2014.- La red social Facebook anuncia la adquisición de la empresa de mensajería instantánea WhatsApp por más de 19.000 millones de euros.
2021.- Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, confirman a la reina Isabel II de Inglaterra que no volverán a trabajar como miembros de la familia real británica.
2024.- Científicos chinos descubren la estrella más pequeña jamás conocida, bautizada como TMTS J0526B.
NACIMIENTOS
1473.- Nicolás Copérnico, astrónomo polaco.
1896.- André Breton, poeta y escritor francés, fundador del surrealismo.
1906.- Ernst Boris Chain, colaborador del doctor Fleming, con quien compartió el Premio Nobel de Medicina 1945.
1924.- Lee Marvin, actor estadounidense.
MIRA AQUÍ: Petroleras podrán pagar impuestos en Venezuela sin ser sancionadas por EE.UU.
1939.- Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano.
1948.- Tony Iommi, guitarrista británico, de la banda Black Sabbath.
1960.- Príncipe Andrés, hijo de la Reina Isabel II de Inglaterra.
1967.- Benicio del Toro, actor puertorriqueño.
1977.- Dani Martín, cantante español.
1993.- Mauro Icardi, futbolista argentino.
2004.- Millie Bobby Brown, actriz y modelo británica.
DEFUNCIONES
1927.- Robert Fuchs, compositor austriaco.
1940.- Smokey Robinson, cantante, compositor y productor discográfico estadounidense.
1951.- André Gide, escritor francés.
1952.- Knut Hamsun, escritor noruego.
1963.- Benny Moré, músico cubano.
1972.- John Grierson, cineasta y documentalista británico.
1980.- Bon Scott, cantante británico, vocalista de la banda AC/DC.
1988.- René Char, poeta francés.
1990.- Michael Powell, director británico de cine.
1997.- Deng Xiaoping, dirigente chino.
2001.- Stanley Kramer, director estadounidense.
2016.- Umberto Eco, escritor italiano.
2019.- Karl Lagerfeld, diseñador alemán.
2023.- Richard Belzer, actor estadounidense.
VIDEO RECOMENDADO
- El jefe del Comando Sur de EE.UU. visita Venezuela para evaluar seguridad y plan de Trump
- EE.UU. advierte a Cuba que debe realizar “drásticos cambios muy pronto”
- Ciudades de EE.UU. se resisten a los planes de Trump de encarcelar inmigrantes en almacenes
- ¿Cuáles son las misiones y fundaciones chavistas que eliminó Delcy Rodríguez? (y qué tendría que ver Trump)
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.