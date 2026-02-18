Efemérides del 19 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 19 de febrero, pero de 1600, el volcán Huaynaputina entra en erupción en Perú y se convierte en la mayor explosión volcánica de la que se tiene registro en América del Sur.

Otras Efemérides:

1549.- Creado el Archivo de Simancas (Valladolid), primer archivo oficial de la Corona de Castilla, según cédula de Carlos I.

1803.- El Acta de Mediación, proclamada por Napoleón Bonaparte, crea la Confederación Suiza.

1819.- El capitán británico de la marina mercante William Smith avista de forma casual las Islas Shetland del Sur, un archipiélago del océano Antártico.

1878.- Thomas Edison, patenta el fonógrafo, el primer dispositivo capaz de reproducir sonido que fue inventado por él dos años antes.

1881.- Kansas se convierte en el primer estado de EEUU en enmendar su constitución para prohibir todas las bebidas alcohólicas.

1926.- Un ejemplar de la Biblia de Gutenberg, el primer libro impreso, es subastado en Nueva York por 106.000 dólares.

1945.- Tropas estadounidenses desembarcan en la isla de Iwo Jima, estratégica base para atacar el territorio japonés.

1948.- Bélgica aprueba el voto para la mujer.

1964.- “Cabezas de negros” del pintor barroco Pieter Paul Rubens, que había sido robado del museo de Bruselas, es recuperado.

1981.- El exbeatle George Harrison es condenado a pagar medio millón de dólares a Ronnie Mack por el plagio de la melodía de ‘He’s so fine’ en su canción ‘My Sweet Lord’.

1986.- La URSS lanza la estación espacial de investigación Mir, la primera en estar habitada de forma permanente.

1987.- EEUU levanta las sanciones económicas contra Polonia a raíz de la ley marcial impuesta en 1981 por el régimen comunista del general Jaruzelski.

1990.- Se lanza la primera versión del programa de edición fotográfica Photoshop.

1992.- Corea del Sur y Corea del Norte ratifican el histórico acuerdo de no agresión y desnuclearización entre los dos países, oficialmente en guerra desde 1953.

2003.- Un avión militar iraní, con miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, se estrella en Kerman (Irán) y causa la muerte de los 302 ocupantes a bordo.

2014.- La red social Facebook anuncia la adquisición de la empresa de mensajería instantánea WhatsApp por más de 19.000 millones de euros.

2021.- Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, confirman a la reina Isabel II de Inglaterra que no volverán a trabajar como miembros de la familia real británica.

2024.- Científicos chinos descubren la estrella más pequeña jamás conocida, bautizada como TMTS J0526B.

NACIMIENTOS

1473.- Nicolás Copérnico, astrónomo polaco.

1896.- André Breton, poeta y escritor francés, fundador del surrealismo.

1906.- Ernst Boris Chain, colaborador del doctor Fleming, con quien compartió el Premio Nobel de Medicina 1945.

1924.- Lee Marvin, actor estadounidense.

1939.- Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano.

1948.- Tony Iommi, guitarrista británico, de la banda Black Sabbath.

1960.- Príncipe Andrés, hijo de la Reina Isabel II de Inglaterra.

1967.- Benicio del Toro, actor puertorriqueño.

1977.- Dani Martín, cantante español.

1993.- Mauro Icardi, futbolista argentino.

2004.- Millie Bobby Brown, actriz y modelo británica.

DEFUNCIONES

1927.- Robert Fuchs, compositor austriaco.

1940.- Smokey Robinson, cantante, compositor y productor discográfico estadounidense.

1951.- André Gide, escritor francés.

1952.- Knut Hamsun, escritor noruego.

1963.- Benny Moré, músico cubano.

1972.- John Grierson, cineasta y documentalista británico.

1980.- Bon Scott, cantante británico, vocalista de la banda AC/DC.

1988.- René Char, poeta francés.

1990.- Michael Powell, director británico de cine.

1997.- Deng Xiaoping, dirigente chino.

2001.- Stanley Kramer, director estadounidense.

2016.- Umberto Eco, escritor italiano.

2019.- Karl Lagerfeld, diseñador alemán.

2023.- Richard Belzer, actor estadounidense.

