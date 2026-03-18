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La estrella del baloncesto Michael Jordan, de los Chicago Bulls, habla con la prensa en el Berto Center en Deerfield, Illinois, el 20 de marzo de 1995. (Brian BAHR / AFP)
La estrella del baloncesto Michael Jordan, de los Chicago Bulls, habla con la prensa en el Berto Center en Deerfield, Illinois, el 20 de marzo de 1995. (Brian BAHR / AFP)
/ BRIAN BAHR
Por Agencia EFE

En un 19 de marzo, pero de 1995, el jugador de baloncesto estadounidense Michael Jordan anuncia su vuelta a la competición con un lacónico “I’m back” (He vuelto).

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