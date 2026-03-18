En un 19 de marzo, pero de 1995, el jugador de baloncesto estadounidense Michael Jordan anuncia su vuelta a la competición con un lacónico “I’m back” (He vuelto).

OTRAS EFEMÉRIDES

1565.- El conquistador español Miguel López de Legazpi encuentra, en su viaje hacia Filipinas, la isla de Bohol, de la que toma posesión en nombre de Felipe II.

1808.- Carlos IV abdica la corona de España en favor de su hijo Fernando VII.

1812.- Las Cortes de Cádiz proclaman y juran la Constitución española, popularmente conocida como “la Pepa”, por coincidir con el día de San José.

1882.- Colocación de la primera piedra del templo de la Sagrada Familia, en Barcelona, obra cumbre del arquitecto Antonio Gaudí.

1913.- Guerra de Marruecos: Tropas españolas ocupan Tetuán.

1944.- Segunda Guerra mundial: los alemanes ocupan Hungría.

1945.- Don Juan de Borbón hace público un manifiesto en el que propone la instauración de la monarquía constitucional en España.

1949.- Aprobada la Constitución de la República Democrática Alemana (RDA).

1959.- Estreno mundial en Estados Unidos del filme ‘Con faldas y a lo loco’ de Billy Wilder.

1964.- Inaugurado el túnel del Gran San Bernardo, que une Suiza con Italia, con casi seis kilómetros de longitud, el primero abierto al público en los Alpes.

1970.- Reunión en Erfurt de dirigentes de la República Democrática Alemana y de la República Federal de Alemania, la primera entre políticos de las dos alemanias.

1982.- En un intento de aumentar su prestigio entre los ciudadanos, tropas del gobierno militar de Leopoldo Galtieri desembarcan en las islas Georgias del Sur, lo que provoca el enfrentamiento bélico con el Reino Unido conocido como “Guerra de las Malvinas”.

2002.- Las Brigadas Rojas asesinan en Bolonia al asesor del ministro italiano de Trabajo, Marco Biagi.

2013.- El papa Francisco comienza su pontificado con una misa solemne ante 200.000 asistentes.

2019.- El presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev, presenta su dimisión tras casi 30 años en el cargo.

2020.- Alberto II de Mónaco, primer jefe de Estado en dar positivo en coronavirus.

2023.- UBS acuerda comprar a Credit Suisse por unos 3.320 millones de dólares.

NACIMIENTOS

1601.- Alonso Cano, pintor y escultor español.

1604.- Juan IV, rey de Portugal.

1813.- David Livingstone, misionero y explorador escocés.

1913.- Hernán Siles Zuazo, expresidente de Bolivia.

1928.- Hans Kung, teólogo suizo.

1930.- Ornette Coleman, músico de jazz, y compositor estadounidense.

1936.- Ursula Andress, actriz suiza.

1943.- José Legrá, exboxeador cubano-español.

.- Mario Molina, químico y físico estadounidense de origen mexicano, Nobel de Química 1995.

.- Mario Monti, político, primer ministro italiano.

1947.- Glenn Close, actriz estadounidense.

1952.- Harvey Weinstein, productor de cine estadounidense denunciado por diversas actrices, lo que dio lugar al movimiento #metoo.

1953.- Lenin Moreno, político ecuatoriano, expresidente Ecuador.

1955.- Bruce Willis, actor estadounidense.

1979.- Hedo Türkoğlu, jugador de baloncesto turco.

1982.- Eduardo Luiz Saverin, empresario brasileño cofundador de Facebook.

2020.- Jigme Ugyen Wangchuck, príncipe de Bután.

DEFUNCIONES

1905.- Rafael María Merchán, escritor y político cubano.

1988.- Sabino Barinaga, exfutbolista y entrenador de fútbol español.

1994.- Irvin Flores, líder nacionalista puertorriqueño.

.- José Coronel Urtecho, poeta nicaraguense.

1997.- Willen De Koning, pintor holandés-estadounidense.

1999.- Juanita Reina, tonadillera española.

.- José Agustín Goytisolo, poeta español.

2003.- José María Íñiguez de Ciriano, “Padre Ciriano”, jesuita.

2004.- Luis Felipe Angell de Lama, “Sofocleto”, escritor peruano.

2005.- Carlos Otero Díaz, economista.

2008.- Matilde Espinosa, poetisa colombiana.

2010.- Elinor Smith, aviadora estadounidense.

2014.- Fernando Rodrigo, pintor español.

2017.- Bernie Wrightson, dibujante de cómics estadounidense.

2020.- Aurlus Mabele, músico nacido en la República del Congo, conocido como “Rey de la música Soukous”.

2024.- Michael ‘M’. Emmet Walsh, actor estadounidense.

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