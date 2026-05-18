En un 19 de mayo, pero de 2024, el presidente argentino, Javier Milei, de visita en España, se refiere a la mujer del presidente Pedro Sánchez como ‘corrupta’ y Madrid llama a consultas a la embajadora en Buenos Aires.

Otras Efemérides

1618.- Descubierta la ‘conjura de Venecia’, un plan para tomar la ciudad por asalto que fue ideado por el duque de Osuna y el escritor Francisco de Quevedo.

1906.- Inaugurado el túnel del Simplón en los Alpes, que facilita la comunicación entre Italia y Suiza.

1919.- Mueren 5.000 personas por la erupción del volcán Kloet en la isla de Java.

1922.- Convocada por la Sociedad de Naciones, la Conferencia de Génova implementa el patrón cambio oro para el intercambio comercial.

1929.- Inaugurada la Exposición Internacional de Barcelona.

1962.- Marilyn Monroe canta el famoso ‘Happy Birthday’ al presidente estadounidense, John Fitzgerald Kennedy, en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York.

1968.- John Lennon y Yoko Ono graban ‘Two Virgins’.

1991.- Referéndum en Croacia en el que la mayoría se pronuncia a favor de la soberanía y por independizarse de Yugoslavia.

1999.- El hispanista británico Raymond Carr es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales.

2003.- Emilio Silva Faba, fusilado en octubre de 1936 en el Bierzo, se convierte en la primera víctima de la Guerra Civil española cuyos restos, hallados en una fosa común, fueron identificados por una prueba de ADN.

2010.- Los ‘camisas rojas’ incendian la Bolsa de Bangkok y atacan un canal de televisión, en represalia por el asalto de las tropas tailandesas contra su bastión.

2016.- Se estrella con 66 pasajeros a bordo un avión de EgyptAir que cubría la ruta París-El Cairo.

2018.- El príncipe Enrique, nieto de Isabel II de Inglaterra, contrae matrimonio con la estadounidense Meghan Markle.

2019.- Seis décadas después, España rescata del olvido a los 4.435 españoles que murieron en el campo de concentración nazi de Mauthausen, y los escribe en el registro civil.

2022.- Tras 21 meses en Abu Dabi y en plena controversia sobre su pasado al frente de la jefatura del Estado, el rey Juan Carlos I viaja por primera vez a España en viaje privado.

2023.- Rusia prohíbe la entrada al expresidente Barack Obama y a otras 500 personas como respuesta a las sanciones de EEUU por la guerra en Ucrania.

2025.- La UE y el Reino Unido celebran un acuerdo para estrechar su relación tras el Brexit.

NACIMIENTOS

1881.- Mustafa Kemal Atatürk, padre de la independencia de Turquía.

1887.- Gregorio Marañón, médico y ensayista español.

1890.- Ho Chi Minh, líder político vietnamita.

1925.- Malcolm X, dirigente negro estadounidense.

.- Pol Pot, dictador camboyano y líder de los Jemeres Rojos.

1933.- Antón García Abril, músico español.

1965.- Cecilia Bolocco, presentadora chilena.

1970.- Miguel Ángel Benítez Pavón, futbolista paraguayo.

1979.- Diego Forlán Corazo, futbolista uruguayo.

1985.- Jon Kortajarena, actor español.

DEFUNCIONES

1895.- José Martí, líder independentista cubano.

1912.- Marcelino Menéndez y Pelayo, polígrafo español.

1935.- Lawrence de Arabia, militar y escritor inglés.

1955.- Concha Espina, escritora española.

1967.- Carlos Jiménez Díaz, médico español.

1985.- Alfredo Mayo, actor español.

1987.- Valentín Paz Andrade, escritor y político español.

1994.- Jacqueline Bouvier (Jacqueline Kennedy Onassis), viuda del ex presidente de EEUU John F. Kennedy y del magnate Aristóteles Onassis.

2014.- Gordon Willis, director de fotografía de la trilogía de ‘El padrino’.

2016.- Marco Pannella, político italiano.

2023.- Andy Rourke, bajista británico de The Smiths.

2024.- Ibrahim Raisi, presidente de la República de Irán.