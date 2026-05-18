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Javier Milei y Pedro Sánchez protagonizan una fuerte crisis diplomática entre Argentina y España tras polémicas declaraciones en Madrid. Foto: Imagen generada con IA Chat GPT
Javier Milei y Pedro Sánchez protagonizan una fuerte crisis diplomática entre Argentina y España tras polémicas declaraciones en Madrid. Foto: Imagen generada con IA Chat GPT
Por Agencia EFE

En un 19 de mayo, pero de 2024, el presidente argentino, Javier Milei, de visita en España, se refiere a la mujer del presidente Pedro Sánchez como ‘corrupta’ y Madrid llama a consultas a la embajadora en Buenos Aires.

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