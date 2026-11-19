Un 19 de noviembre de 2006, la multinacional japonesa Nintendo lanzó en Estados Unidos la consola de videojuegos Wii, una de las más exitosas de la historia.

OTRAS EFEMÉRIDES

1493.- Cristóbal Colón desembarca en la isla de Borinquen, a la que bautiza como San Juan Bautista, en el actual Puerto Rico.

1819.- El Museo del Prado de Madrid abre sus puertas al público con una colección inicial de 311 obras.

1850.- Se inaugura el Teatro Real de Madrid.

1859.- Comienza la guerra de África entre España y Marruecos.

1931.- El investigador alemán Adolf Windaus anuncia la obtención de vitamina D cristalizada mediante irradiación.

1933.- España celebra elecciones generales, las primeras en las que las mujeres pueden votar.

1984.- Varias explosiones de gas licuado de petróleo en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), en San Juan Ixhuatepec, cerca de Ciudad de México, causan más de 450 muertos y unos 4.000 heridos.

1990.- La OTAN y el Pacto de Varsovia (alianza militar creada en 1955 por la Unión Soviética y siete países socialistas de Europa del Este) firman en París una declaración que pone fin oficialmente a la confrontación entre ambos bloques.

.- Microsoft lanza la primera versión de Office para Windows.

2001.- Cuatro periodistas, entre ellos el español Julio Fuentes, mueren en Afganistán víctimas de una emboscada.

2002.- El petrolero Prestige, que transporta unas 77.000 toneladas de fuel, se parte en dos y se hunde frente a las costas de la región española de Galicia (noroeste).

2007.- Isabel II y el príncipe Felipe de Edimburgo celebran sus bodas de diamante, con motivo de su 60 aniversario de matrimonio, en una ceremonia en la Abadía de Westminster.

2018.- La serie española ‘La casa de papel’ gana el premio Emmy Internacional a la mejor serie dramática.

2023.- El ultraderechista Javier Milei gana las elecciones presidenciales de Argentina.

.- Nicaragua formaliza su salida de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

2024.- Estados Unidos reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.

NACIMIENTOS:

1912.- George Emil Palade, biólogo estadounidense, premio Nobel de Medicina 1974.

1917.- Indira Gandhi, política india.

1933.- Larry King, periodista y escritor estadounidense.

1938.- Ted Turner, empresario estadounidense.

1942.- Calvin Klein, diseñador estadounidense.

1954.- Abdel Fatah Al Sisi, político egipcio.

1961.- Meg Ryan, actriz norteamericana.

1962.- Jodie Foster, actriz estadounidense

1976.- Jack Dorsey, empresario estadounidense, cofundador de Twitter.

1999.- Yevguéniya Medvédeva, patinadora rusa.

DEFUNCIONES:

1828.- Franz Schubert, pianista y compositor austriaco

1963.- Carmen Amaya, bailaora española.

1988.- Cristina Onassis, multimillonaria griega.

2006.- Francis Girod, cineasta francés

2013.- Frederick Sanger, bioquímico británico, ‘padre de la genómica’.

2017.- Jana Novotna, tenista checa. .- Charles Manson, criminal estadounidense.

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