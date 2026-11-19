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Un 19 de noviembre de 2006, la multinacional japonesa Nintendo lanzó en Estados Unidos la consola de videojuegos Wii, una de las más exitosas de la historia.
Un 19 de noviembre de 2006, la multinacional japonesa Nintendo lanzó en Estados Unidos la consola de videojuegos Wii, una de las más exitosas de la historia.
OTRAS EFEMÉRIDES
1493.- Cristóbal Colón desembarca en la isla de Borinquen, a la que bautiza como San Juan Bautista, en el actual Puerto Rico.
1819.- El Museo del Prado de Madrid abre sus puertas al público con una colección inicial de 311 obras.
1850.- Se inaugura el Teatro Real de Madrid.
1859.- Comienza la guerra de África entre España y Marruecos.
1931.- El investigador alemán Adolf Windaus anuncia la obtención de vitamina D cristalizada mediante irradiación.
1933.- España celebra elecciones generales, las primeras en las que las mujeres pueden votar.
1984.- Varias explosiones de gas licuado de petróleo en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), en San Juan Ixhuatepec, cerca de Ciudad de México, causan más de 450 muertos y unos 4.000 heridos.
1990.- La OTAN y el Pacto de Varsovia (alianza militar creada en 1955 por la Unión Soviética y siete países socialistas de Europa del Este) firman en París una declaración que pone fin oficialmente a la confrontación entre ambos bloques.
.- Microsoft lanza la primera versión de Office para Windows.
2001.- Cuatro periodistas, entre ellos el español Julio Fuentes, mueren en Afganistán víctimas de una emboscada.
2002.- El petrolero Prestige, que transporta unas 77.000 toneladas de fuel, se parte en dos y se hunde frente a las costas de la región española de Galicia (noroeste).
2007.- Isabel II y el príncipe Felipe de Edimburgo celebran sus bodas de diamante, con motivo de su 60 aniversario de matrimonio, en una ceremonia en la Abadía de Westminster.
2018.- La serie española ‘La casa de papel’ gana el premio Emmy Internacional a la mejor serie dramática.
2023.- El ultraderechista Javier Milei gana las elecciones presidenciales de Argentina.
.- Nicaragua formaliza su salida de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
2024.- Estados Unidos reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.
NACIMIENTOS:
1912.- George Emil Palade, biólogo estadounidense, premio Nobel de Medicina 1974.
1917.- Indira Gandhi, política india.
1933.- Larry King, periodista y escritor estadounidense.
1938.- Ted Turner, empresario estadounidense.
1942.- Calvin Klein, diseñador estadounidense.
1954.- Abdel Fatah Al Sisi, político egipcio.
1961.- Meg Ryan, actriz norteamericana.
1962.- Jodie Foster, actriz estadounidense
1976.- Jack Dorsey, empresario estadounidense, cofundador de Twitter.
1999.- Yevguéniya Medvédeva, patinadora rusa.
DEFUNCIONES:
1828.- Franz Schubert, pianista y compositor austriaco
1963.- Carmen Amaya, bailaora española.
1988.- Cristina Onassis, multimillonaria griega.
2006.- Francis Girod, cineasta francés
2013.- Frederick Sanger, bioquímico británico, ‘padre de la genómica’.
2017.- Jana Novotna, tenista checa. .- Charles Manson, criminal estadounidense.
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