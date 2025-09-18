Escucha la noticia
¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 19 de septiembre
En un 19 de septiembre, pero de 1985, un terremoto de magnitud 8,1 en la escala Richter destruyó un tercio de los edificios de Ciudad de México y mató a más de 10.000 personas, aunque algunas estimaciones multiplican por tres esa cifra. El centro del país volvió a registrar dos fuertes terremotos en la misma fecha de 2017 y 2022.
Otras efemérides
1580.- Liberación de Miguel de Cervantes de su cautiverio de Argel.
1881.- Asesinato del presidente estadounidense James A. Garfield. Segundo magnicidio de un mandatario estadounidense de forma violenta tras Abraham Lincoln.
1893.- Nueva Zelanda se convierte en el primer país en reconocer el derecho al voto femenino.
1957.- Estados Unidos realiza su primera explosión nuclear subterránea en un túnel en Nevada. Conocida como Rainier y tuvo una potencia de 1,7 kilotones.
1960.- Chubby Checker lleva su ‘The Twist’ al número 1 de la lista estadounidense Billboard.
1972.- Se utiliza por primera vez la carta-bomba. La víctima fue un funcionario de la Embajada de Israel en Londres.
1976.- Una coalición centrista, liberal y moderada derrota al Partido Socialdemócrata sueco de Olof Palme por primera vez desde 1932.
1981.- El dúo estadounidense Paul Simon y Art Garfunkel actúan en el Central Park de Nueva York, ante medio millón de espectadores, del que se edita su conocido disco.
1982.- Mueren sepultadas medio millar de personas en el barrio salvadoreño de Monte Bello por un alud de agua y lodo desde el volcán de San Salvador (El Salvador), provocado por las fuertes lluvias de la semana anterior.
1989.- Mueren los 170 ocupantes de un DC-10 francés que realizaba la ruta Brazaville (Chad)-París al hacer explosión una bomba cuando sobrevolaba el desierto de Teneré (Níger). Se atribuye la acción a los servicios secretos libios.
1991.- Comienza la emisión en Antena 3 de la serie ‘Farmacia de guardia’, de Antonio Mercero, la más exitosa en la historia de la televisión en España, con una media del 48 % de cuota de pantalla.
2002.- El ejército israelí penetra en Ramala y aísla el cuartel general palestino de Yaser Arafat.
2004.- El presidente chino, Jiang Zemin, se retira “por razones de salud” y entrega el control de las Fuerzas Armadas a Hu Jintao.
2006.- Golpe de Estado en Tailandia encabezado por el general Sondhi Boonyaratglin, que derroca al primer ministro, Thaksin Shinawatra.
2007.- 2.000 monjes budistas inician marchas de protesta contra el Gobierno militar de Birmania (Myanmar), que son duramente reprimidas en los días siguientes.
2012.- El semanario satírico francés ‘Charlie Hebdo’ publica caricaturas de Mahoma y Francia cierra embajadas por precaución.
2014.- La compañía china de venta por internet Alibaba debuta en Wall Street con la mayor salida a bolsa de la historia, con una recaudación de 25.000 millones de dólares.
2015.- El papa Francisco comienza en Cuba un viaje que luego le lleva a Estados Unidos.
2021.- Entra en erupción el volcán de Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma.
2023.- El Congreso de los Diputados español estrena el uso de catalán, euskera y gallego en el pleno.
Nacimientos
1922.- Emil Zatopek, atleta checo.
1928.- Elvira Quintillá, actriz española.
1941.- Umberto Bossi, político italiano.
1948.- Jeremy Irons, actor británico.
1971.- Alfonso Reyes, exjugador internacional de baloncesto y presidente de la Asociación de Baloncestistas Españoles.
Defunciones
1985.- Italo Calvino, escritor italiano.
1994.- Alberto Closas, actor español.
2010.- José Antonio Labordeta, cantautor, político y escritor español.
