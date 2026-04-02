En un 2 de abril, pero de 1982, tropas argentinas ocupan las islas Malvinas, bajo dominio del Reino Unido, lo que desencadena una guerra entre los dos países. Tras tres meses de intensos combates, Argentina firmó la rendición el 14 de junio de ese mismo año. La Guerra de las Malvinas dejó un saldo de 649 soldados argentinos, 255 británicos y tres civiles muertos.

OTRAS EFEMÉRIDES

1767.- Carlos III decreta la expulsión de los jesuitas de España.

1792.- Primera acuñación del dólar estadounidense.

1800.- El compositor alemán Ludwig van Beethoven dirige el estreno de su primera sinfonía, en Viena (Austria).

1854.- Comienza a publicarse en París Le Figaro, primero como semanario y desde 1866 como diario.

1884.- Inauguración de la Biblioteca Nacional de México.

1916.- Primeras elecciones libres en Argentina, en las que es elegido presidente Hipólito Yrigoyen.

1932.- Se estrena la primera película sobre Tarzán, ‘Tarzan the Ape Man’ (Tarzán de los monos), protagonizada por Johnny Weissmüller y Maureen O’Sullivan.

1935.- El físico británico sir Robert Watson-Watt patenta el radar en Inglaterra.

1939.- EE.UU. reconoce al nuevo Gobierno español de Franco. Antes lo habían hecho Francia y Gran Bretaña.

1940.- Publicación de ‘Poeta en Nueva York’, de Federico García Lorca.

1972.- El actor británico Charlie Chaplin vuelve a Estados Unidos para recibir un Óscar honorífico, veinte años después de abandonar el país tras haber sido acusado de comunista.

1978.- La cadena estadounidense CBS emite el primer capítulo de la serie ‘Dallas’.

1992.- El mafioso John Gotti es condenado a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York.

2005.- Fallece el papa Juan Pablo II, a los 84 años, tras 26 años y medio de pontificado.

2013.- La ONU aprueba el Tratado sobre el Comercio de Armas.

2015.- Irán pacta con seis grandes potencias un acuerdo marco que limita su programa nuclear.

2019.- El presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, presenta su dimisión tras semanas de protestas populares para exigir su salida del poder.

2025.- En lo que denomina el ‘Día de la libración’, Donald Trump anuncia un arancel universal del 10 % sobre las importaciones estadounidenses y recargos para una serie de países, entre los que destacan el 34 % a China y el 20 % a la Unión Europea.

NACIMIENTOS

1725.- Giacomo Girolamo Casanova, escritor y aventurero italiano.

1805.- Hans Christian Andersen, escritor danés.

1840.- Emilio Zola, escritor francés.

1914.- Alec Guiness, actor británico.

1939.- Marvin Gaye, músico y cantante estadounidense.

1947.- Emmylou Harris, cantante estadounidense.

.- Paquita la del Barrio, cantante mexicana.

1950.- José Victor Rodríguez Caro, diseñador y modisto español de la firma Victorio-Lucchino.

1959.- Alberto Ángel Fernández, expresidente argentino.

DEFUNCIONES

1872.- Samuel Morse, estadounidense, inventor del código de comunicación que lleva su nombre.

1974.- Georges Pompidou, expresidente de Francia.

2003.- Terenci Moix, escritor español.

2005.- Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyla.

2013.- Jesús Franco, director de cine español.

2018.- Winnie Madikizela-Mandela, política y activista sudafricana, esposa de Nelson Mandela.

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