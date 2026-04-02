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El dictador argentino Leopoldo Galtieri saludando a las tropas en Stanley (Puerto Argentino), Islas Malvinas, el 22 de abril de 1982, durante la guerra con Gran Bretaña. (TELAM / AFP)
El dictador argentino Leopoldo Galtieri saludando a las tropas en Stanley (Puerto Argentino), Islas Malvinas, el 22 de abril de 1982, durante la guerra con Gran Bretaña. (TELAM / AFP)
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Por Agencia EFE

En un 2 de abril, pero de 1982, tropas argentinas ocupan las islas Malvinas, bajo dominio del Reino Unido, lo que desencadena una guerra entre los dos países. Tras tres meses de intensos combates, Argentina firmó la rendición el 14 de junio de ese mismo año. La Guerra de las Malvinas dejó un saldo de 649 soldados argentinos, 255 británicos y tres civiles muertos.

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