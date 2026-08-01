icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Adolf Hitler pronuncia un discurso en la Ópera Kroll ante los miembros del Reichstag sobre Roosevelt y la guerra en el Pacífico, declarando la guerra a los Estados Unidos. (Vía Wikimedia Commons)
Adolf Hitler pronuncia un discurso en la Ópera Kroll ante los miembros del Reichstag sobre Roosevelt y la guerra en el Pacífico, declarando la guerra a los Estados Unidos. (Vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

Un 2 de agosto de 1934 Adolf Hitler asumió la presidencia del Tercer Reich.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.