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Un 2 de agosto de 1934 Adolf Hitler asumió la presidencia del Tercer Reich.
Un 2 de agosto de 1934 Adolf Hitler asumió la presidencia del Tercer Reich.
OTRAS EFEMÉRIDES
1857.- Se inaugura el alumbrado público con gas en la Ciudad de México.
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1858.- El Parlamento británico aprueba la Ley del Gobierno de la India que transfería toda la autoridad de la Compañía de las Indias Orientales a la Corona Británica.
1921.- Cesa la resistencia española en Nador, durante la guerra de Marruecos.
1931.- El pueblo catalán aprueba en referéndum el Estatuto de autonomía de Cataluña.
1939.- Einstein envía una carta al presidente Franklin Roosevelt que impulsó la idea de una bomba atómica a nivel gubernamental.
1940.- El Gobierno de Vichy condena a muerte, por rebeldía, al general Charles De Gaulle.
1945.- Termina la Conferencia de Potsdam, donde los jefes de las grandes potencias deciden, tras la rendición alemana, su administración y el nuevo orden mundial.
1964.- Primer ataque de Vietnam del Norte a EE.UU.
1975.- La banda terrorista española GRAPO perpetra su primer asesinato oficial: el guardia civil Casimiro Sánchez García.
1980.- 85 muertos en un atentado perpetrado por neofascistas en la estación ferroviaria de Bolonia (Italia).
1984.-Gran Bretaña y China llegan a un acuerdo por el que la colonia de Hong Kong fue transferida en 1997 a la República Popular.
1985.- Entra en vigor en España la ley que despenalizaba el aborto en tres supuestos.
1990.- Se produce la invasión de Kuwait por parte de Irak.
1999.- Estreno mundial en Filadelfia de la película ‘El sexto sentido’, protagonizada por Bruce Willis.
2002.- El Parlamento turco aprueba la abolición de la pena de muerte en tiempos de paz.
2005.- Apple presenta su Mighty Mouse, el primer ratón usb multi-botón.
2011.-El Tribunal de Alto Riesgo guatemalteco condena a 6.060 años de prisión a cada uno de los 4 exmilitares acusados de la matanza de 201 campesinos en 1982.
2020.- La nave Dragon Endeavour de SpaceX regresa a la tierra desde la Agencia Espacial Internacional en la primera misión tripulada de la NASA en más de una década.
2022.- La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, desafía a China con una visita a Taiwán.
2023.- Investigadores del Museo de Historia Natural de Berna concluyen que una punta de flecha descubierta a orillas de un lago suizo fue fabricada hace 3.000 años, en la Edad de Bronce, con hierro proveniente de un meteorito.
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NACIMIENTOS
1835.- Elisha Gray, inventor estadounidense, “padre” del sintetizador de música.
1884.- Rómulo Gallegos, escritor y político venezolano.
1905.- Myrna Loy, actriz estadounidense.
1923.- Simón Peres, político israelí.
1925.- Jorge Videla, militar y expresidente argentino.
1932.- Peter O’Toole, actor británico.
1942.- Isabel Allende, escritora chilena.
1946.- Angela Hernández, matadora de toros.
1947.- María de los Ángeles Santamaría ‘Massiel’, cantante española.
1956.- Isabel Pantoja, tonadillera española.
1969.- Angélica Rivera, actriz y ex primera dama de México.
DEFUNCIONES
1880.- Juan Eugenio Hartzenbusch, escritor español.
1921.- Enrico Caruso, tenor italiano.
1922.- Alexander Graham Bell, inventor del teléfono.
1976.- Fritz Lang, cineasta alemán que se exilió a Hollywood.
.- Evangelina Sobredo, conocida como Cecilia, cantautora española.
1996.- Michel Debré, político francés.
1997.- William Burroughs, escritor estadounidense.
.- Fela Kuti, cantante nigeriano.
2004.- Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francés.
2011.- José Sanchís Grau, dibujante español.
2022.- Alastair Little, cocinero británico.
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2023.- Henri Konan Bedie, expresidente de Costa de Marfil.
2024.- Carmen Algora, primera mujer que presidió una federación española, la de Gimnasia.
2025.- Kelley Mack, actriz estadounidense, conocida por su papel en ‘The Walking Dead’.
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