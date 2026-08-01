Un 2 de agosto de 1934 Adolf Hitler asumió la presidencia del Tercer Reich.

OTRAS EFEMÉRIDES

1857.- Se inaugura el alumbrado público con gas en la Ciudad de México.

1858.- El Parlamento británico aprueba la Ley del Gobierno de la India que transfería toda la autoridad de la Compañía de las Indias Orientales a la Corona Británica.

1921.- Cesa la resistencia española en Nador, durante la guerra de Marruecos.

1931.- El pueblo catalán aprueba en referéndum el Estatuto de autonomía de Cataluña.

1939.- Einstein envía una carta al presidente Franklin Roosevelt que impulsó la idea de una bomba atómica a nivel gubernamental.

1940.- El Gobierno de Vichy condena a muerte, por rebeldía, al general Charles De Gaulle.

1945.- Termina la Conferencia de Potsdam, donde los jefes de las grandes potencias deciden, tras la rendición alemana, su administración y el nuevo orden mundial.

1964.- Primer ataque de Vietnam del Norte a EE.UU.

1975.- La banda terrorista española GRAPO perpetra su primer asesinato oficial: el guardia civil Casimiro Sánchez García.

1980.- 85 muertos en un atentado perpetrado por neofascistas en la estación ferroviaria de Bolonia (Italia).

1984.-Gran Bretaña y China llegan a un acuerdo por el que la colonia de Hong Kong fue transferida en 1997 a la República Popular.

1985.- Entra en vigor en España la ley que despenalizaba el aborto en tres supuestos.

1990.- Se produce la invasión de Kuwait por parte de Irak.

1999.- Estreno mundial en Filadelfia de la película ‘El sexto sentido’, protagonizada por Bruce Willis.

2002.- El Parlamento turco aprueba la abolición de la pena de muerte en tiempos de paz.

2005.- Apple presenta su Mighty Mouse, el primer ratón usb multi-botón.

2011.-El Tribunal de Alto Riesgo guatemalteco condena a 6.060 años de prisión a cada uno de los 4 exmilitares acusados de la matanza de 201 campesinos en 1982.

2020.- La nave Dragon Endeavour de SpaceX regresa a la tierra desde la Agencia Espacial Internacional en la primera misión tripulada de la NASA en más de una década.

2022.- La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, desafía a China con una visita a Taiwán.

2023.- Investigadores del Museo de Historia Natural de Berna concluyen que una punta de flecha descubierta a orillas de un lago suizo fue fabricada hace 3.000 años, en la Edad de Bronce, con hierro proveniente de un meteorito.

NACIMIENTOS

1835.- Elisha Gray, inventor estadounidense, “padre” del sintetizador de música.

1884.- Rómulo Gallegos, escritor y político venezolano.

1905.- Myrna Loy, actriz estadounidense.

1923.- Simón Peres, político israelí.

1925.- Jorge Videla, militar y expresidente argentino.

1932.- Peter O’Toole, actor británico.

1942.- Isabel Allende, escritora chilena.

1946.- Angela Hernández, matadora de toros.

1947.- María de los Ángeles Santamaría ‘Massiel’, cantante española.

1956.- Isabel Pantoja, tonadillera española.

1969.- Angélica Rivera, actriz y ex primera dama de México.

DEFUNCIONES

1880.- Juan Eugenio Hartzenbusch, escritor español.

1921.- Enrico Caruso, tenor italiano.

1922.- Alexander Graham Bell, inventor del teléfono.

1976.- Fritz Lang, cineasta alemán que se exilió a Hollywood.

.- Evangelina Sobredo, conocida como Cecilia, cantautora española.

1996.- Michel Debré, político francés.

1997.- William Burroughs, escritor estadounidense.

.- Fela Kuti, cantante nigeriano.

2004.- Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francés.

2011.- José Sanchís Grau, dibujante español.

2022.- Alastair Little, cocinero británico.

2023.- Henri Konan Bedie, expresidente de Costa de Marfil.

2024.- Carmen Algora, primera mujer que presidió una federación española, la de Gimnasia.

2025.- Kelley Mack, actriz estadounidense, conocida por su papel en ‘The Walking Dead’.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, vinculó el viernes 31 de julio la crisis migratoria que sufre el enclave de Ceuta a una "lectura interesada" por parte de "las mafias de traficantes de seres humanos" de una reciente sentencia judicial sobre repatriaciones de migrantes llegados por mar. (AFP)

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