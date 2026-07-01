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El candidato presidencial conservador Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), reconoce a sus partidarios después de escuchar los resultados de las elecciones, el 2 de julio de 2000, en la Ciudad de México. (Foto de RAMON CAVALLO / AFP)
El candidato presidencial conservador Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), reconoce a sus partidarios después de escuchar los resultados de las elecciones, el 2 de julio de 2000, en la Ciudad de México. (Foto de RAMON CAVALLO / AFP)
/ RAMON CAVALLO
Por Agencia EFE

En un 2 de julio, pero de 2000, Vicente Fox, del Partido de Acción Nacional, gana las presidenciales de México y finalizan 71 años de gobierno del PRI.

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