En un 2 de julio, pero de 2000, Vicente Fox, del Partido de Acción Nacional, gana las presidenciales de México y finalizan 71 años de gobierno del PRI.

OTRAS EFEMÉRIDES

1865.- Creación del Ejército de Salvación en Londres.

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1897.- El italiano Guglielmo Marconi patenta la radio en Gran Bretaña, pero tras años de litigio se consideró a Nikola Tesla su descubridor.

1928.- Voto sin restricciones a las mujeres mayores de 21 años en Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

1956.- Elvis Presley graba sus canciones ‘Hound Dog’ y ‘Don’t Be Cruel’.

1961.- El escritor estadounidense Ernest Hemingway se suicida en Ketchum, Idaho (EEUU).

1964.- El presidente estadounidense Lyndon Johnson firma la Ley de Derechos Civiles.

1966.- Francia realiza su primera prueba nuclear en el atolón de Mururoa, en la Polinesia (Pacífico), después de las iniciales de Argelia.

1975.- Expulsan de Mauritania al Frente Polisario.

1976.- La Asamblea Nacional vietnamita declara reunificado el norte y sur. Ton Duc Thang será el primer presidente.

1985.- La Agencia Espacial Europea lanza la sonda Giotto, que estudiará el cometa Halley.

1989.- El Parlamento argelino aprueba la ley sobre asociaciones políticas, que permite el pluripartidismo.

2001.- Implantado con éxito en el hospital Judío de Louisville (Kentucky, EEUU) el primer corazón artificial totalmente autónomo, AbioCor. El receptor falleció 151 días después por cuestiones ajenas a este corazón.

2006.- El Movimiento Al Socialismo, del presidente Evo Morales, gana con mayoría las elecciones a la Asamblea Constituyente en Bolivia.

2008.- Liberación de la excandidata presidencial Ingrid Bentancourt, secuestrada por la guerrilla de las FARC en 2002.

2010.- La Asamblea General de la ONU crea el organismo ‘ONU Mujeres’.

2012.- La primera cápsula Orión para el transporte de los astronautas en misiones espaciales y que pone fin a tres décadas de transbordadores llega a Cabo Cañaveral en Florida (EEUU).

2021.- Estados Unidos abandona la base aérea de Bagram, su principal instalación militar en Afganistán.

NACIMIENTOS

1874.- Pedro Paulet, ingeniero peruano considerado el padre de la astronáutica.

1877.- Hermann Hesse, escritor alemán y Nobel 1946.

1903.- Olav V, rey de Noruega.

1922.- Pierre Cardin, diseñador de moda francés.

1929.- Imelda Marcos, viuda del expresidente filipino.

1930.- Carlos Saúl Menem, expresidente argentino.

1942.- Vicente Fox, expresidente mexicano.

1986.- Lindsay Lohan, actriz y cantante estadounidense.

1990.- Margot Robbie, actriz australiana.

DEFUNCIONES

1522.- Elio Antonio Cala y Jarana, ‘Elio Antonio de Nebrija’, autor de la primera gramática de la lengua castellana.

1566.- Michel Nostradamus, astrólogo francés conocido por su profecías.

1778.- Jean-Jacques Rousseau, escritor y filósofo suizo.

1915.- Porfirio Díaz, expresidente mexicano.

1932.- Manuel II, último rey de Portugal.

1977.- Vladimir Nabokov, escritor ruso-estadounidense.

1989.- Andrei Gromiko, expresidente del Soviet Supremo de la URSS.

1992.- José Monge Cruz, ‘Camarón de la Isla’, cantaor español.

1997.- James Stewart, actor estadounidense.

1999.- Mario Puzo, escritor estadounidense.

2008.- Simone Ortega, escritora española.

2016.- Elie Wiesel, escritor rumano, superviviente del Holocausto y Nobel de la Paz 1986.

2022.- Susana Dosamantes, actriz mexicana.

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"No quiero terminar los años que me quedan en un refugio" se lamenta Emilia Rada, una mujer de 73 años que se aloja en un polideportivo de La Guaira, donde centenares de personas viven una semana después del doble terremoto de Venezuela que destrozó o dañó gravemente sus viviendas sin saber cuando podrán volver o si serán realojados. (EFE)

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