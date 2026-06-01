En un 2 de junio, pero de 1953, Isabel II es coronada reina de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la Abadía de Westminster. Su mandato concluye el 8 de septiembre de 2022 con su fallecimiento a los 96 años de edad, lo que la convierte en la soberana más longeva en la historia del Reino Unido.
1899.- Rendición de ‘Los últimos de Filipinas’, un grupo de soldados españoles ignorantes de la pérdida de soberanía que resistieron durante 337 días el asedio de tropas filipinas.
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1908.- El poeta y diplomático nicaragüense Rubén Darío presenta al rey Alfonso XIII de España sus credenciales como embajador.
1946.- Referéndum en Italia (2 y 3 de junio) que decide abolir la monarquía y establecer una república constitucional.
1963.- Faisal, príncipe regente de Arabia, firma el decreto de abolición de la esclavitud en el país.
1966.- La sonda lunar Surveyor I, de Estados Unidos, llega a la luna después de un vuelo de tres días.
1975.- Más de 150 prostitutas se encierran en la Iglesia de Saint-Nizier de Lyon (Francia) por su mala situación y el desprecio que sufren las mujeres que, siendo su decisión, trabajan como servidoras sexuales. Su conmemoración dio origen al Día Internacional de la Trabajadora Sexual.
1999.- El escritor alemán Gunter Grass, Premio Príncipe de Asturias de las Letras.
2003.- El orbitador ‘Mars Express’, de la primera misión europea al planeta Marte, despega con éxito desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán.
2010.- Un taxista mata a tiros a 12 personas y causa heridas a otras 25 en distintas zonas del turístico condado de Cumbria (Inglaterra) y después se suicida.
2012.- El expresidente egipcio Hosni Mubarak es condenado a cadena perpetua.
2014.- El rey Juan Carlos I anuncia que abdica del trono de España en favor de su hijo Felipe de Borbón y Grecia.
2015.- Joseph Blatter dimite como presidente de la FIFA tras ser imputado por presunta corrupción.
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1740.- Donatien Alphonse François, Marqués de Sade, escritor francés.
1904.- Johnny Weismuller, actor estadounidense, conocido por sus interpretaciones de Tarzán.
1922.- Juan Antonio Bardem, cineasta español.
1940.- Constantino II, rey de Grecia.
1941.- Charlie Robert Watts, músico británico, integrante de The Rolling Stones.
1966.- Pedro Guerra, cantautor español.
1978.- Dominic Cooper, actor británico.
1988.- ‘Kun’ Agüero (Sergio Lionel Agüero del Castillo), futbolista argentino.
1882.- Giuseppe Garibaldi, paladín de la independencia y la unidad de Italia.
1978.- Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid.
1987.- Andrés Segovia, guitarrista español.
1996.- Pilar Lorengar, soprano española.
2008.- Mel Ferrer, actor y director estadounidense.
2010.- Josefina Cotillo ‘La Polaca’, bailaora y actriz española.
2016.- Rodolfo Rodríguez, ’El Pana’, torero mexicano.
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2017.- Jack O’Neill, surfero californiano inventor del traje de neopreno.
.- Jeffrey Tate, director de orquesta británico.
2022.- Nobuyuki Idei, empresario japonés, presidente de Sony.
2025.- José Luis Olaizola, escritor español.
Colombia definirá a su próximo presidente en balotaje, tras una ajustada primera vuelta el domingo 31 de mayo en la que el “outsider” Abelardo de la Espriella resultó el candidato más votado y el oficialista Iván Cepeda terminó en segundo lugar. (AFP)
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