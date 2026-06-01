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La reina Isabel II de Gran Bretaña durante su coronación, que fue la primera en ser televisada, el 2 de junio de 1953. (AFP)
La reina Isabel II de Gran Bretaña durante su coronación, que fue la primera en ser televisada, el 2 de junio de 1953. (AFP)
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Por Agencia EFE

En un 2 de junio, pero de 1953, Isabel II es coronada reina de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la Abadía de Westminster. Su mandato concluye el 8 de septiembre de 2022 con su fallecimiento a los 96 años de edad, lo que la convierte en la soberana más longeva en la historia del Reino Unido.

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