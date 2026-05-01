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El 2 de mayo de 2017, autoridades mexicanas capturaron a Dámaso López, conocido como “El Licenciado”, considerado sucesor de “El Chapo” Guzmán y testigo clave en su juicio en Estados Unidos. Foto: Imagen creada con IA ChatGPT
El 2 de mayo de 2017, autoridades mexicanas capturaron a Dámaso López, conocido como “El Licenciado”, considerado sucesor de “El Chapo” Guzmán y testigo clave en su juicio en Estados Unidos. Foto: Imagen creada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

Hace nueve años, un 2 de mayo de 2017, México capturó a Dámaso López, conocido como “El Licenciado” o “El Lic” y sucesor del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, contra quien posteriormente testificó en su juicio en Estados Unidos.

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