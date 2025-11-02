Efemérides del 2 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

El 3 de noviembre de 1970, Salvador Allende asumía la presidencia de Chile y se convertía en el primer político socialista de Latinoamérica en llegaba a la jefatura del Estado mediante elecciones libres.

OTRAS EFEMÉRIDES

1493.- Cristóbal Colón llega a la isla “La Deseada” (Antillas Menores).

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

MIRA AQUÍ: El portaaviones más grande del mundo y los bombarderos estratégicos que ponen a Venezuela en tensión máxima

1893.- Una explosión en el barco “Cabo Machichaco”, atracado en el puerto español de Santander con 51 toneladas de dinamita, provoca 590 muertos y 2.000 heridos.

1903.- Se proclama la República de Panamá tras separarse de Colombia, después de la Guerra de los mil días.

1906.- El psiquiatra Alois Alzheimer presenta a la comunidad médica “un proceso patológico grave de la corteza cerebral”, considerado la primera descripción de la demencia tipo alzheimer.

1935.- El rey Jorge II de Grecia, hijo mayor del rey Constantino I, es restablecido en el trono mediante plebiscito.

1936.- El demócrata Franklin D. Roosevelt es reelegido presidente de Estados Unidos.

1946.- Se promulga la Constitución en Japón, por la cual el emperador pasa a ser símbolo del Estado y de la unidad del pueblo mientras que el Parlamento ostenta la soberanía.

1957.- La URSS lanza al espacio su segundo satélite (Sputnik II) con la perrita “Laika” a bordo, el primer ser vivo en orbitar la Tierra.

1958.- Se inaugura en París la sede de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

1982.- Un fuego en el túnel afgano de Salang causa al menos un millar de muertos, en una de las mayores tragedias de la guerra de Afganistán.

1998.- Se inaugura en Estrasburgo (Francia) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

.- La empresa de telecomunicaciones estadounidense Iridium lanza al mercado el primer servicio de telefonía vía satélite del mundo.

2002.- El Partido de la Justicia y Desarrollo (PJD) gana las elecciones legislativas en Turquía y se convierte en la primera formación integrista islámica que accede al poder.

2005.- Las autoridades de Pakistán comunican la detención de tres supuestos terroristas, entre ellos Mustafá Setmarian Nasar, presunto organizador de los atentados del 11-M en Madrid (España).

2010.- El estudio cinematográfico Metro Goldwyn Mayer (MGM) se declara oficialmente en bancarrota.

2011.- El Gobierno cubano autoriza la compraventa de viviendas prohibida durante más de 50 años.

2015.- Volkswagen revela “irregularidades” en las emisiones de CO2 de 800.000 vehículos.

2020.- El demócrata Joe Biden vence en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

NACIMIENTOS

1856.- Marcelino Menéndez Pelayo, escritor y filósofo español.

1901.- Leopoldo III, rey de Bélgica.

.- André Malraux, escritor y político francés.

1912.- Alfredo Stroessner, político y militar paraguayo.

1921.- Charles Bronson, actor estadounidense de cine.

1931.- Monica Vitti, actriz de cine italiana.

1946.- Manuel Patarroyo, médico colombiano.

DEFUNCIONES

1873.- Antonio de los Ríos Rosas, político español.

1931.- Juan Zorrilla San Martín, poeta uruguayo.

1940.- Manuel Azaña Díaz, expresidente de la República española.

1949.- Salomón Guggenheim, mecenas estadounidense.

1954.- Henri Matisse, pintor francés.

1996.- Jean Bedel Bokassa, expresidente de la República Centroafricana, autoproclamado emperador.

1997.- Edmond de Rothschild, banquero multimillonario francés.

2009.- Francisco Ayala, escritor español.

2024.- Quincy Jones, productor y leyenda de la música estadounidense.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente Donald Trump afirmó el viernes 31 de octubre que no planea ataques contra Venezuela, mientras Caracas teme que el importante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe tenga como objetivo derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. (AFP)