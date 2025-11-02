Escucha la noticia
Efemérides del 2 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?Resumen generado por Inteligencia Artificial
El 3 de noviembre de 1970, Salvador Allende asumía la presidencia de Chile y se convertía en el primer político socialista de Latinoamérica en llegaba a la jefatura del Estado mediante elecciones libres.
OTRAS EFEMÉRIDES
1493.- Cristóbal Colón llega a la isla “La Deseada” (Antillas Menores).
1893.- Una explosión en el barco “Cabo Machichaco”, atracado en el puerto español de Santander con 51 toneladas de dinamita, provoca 590 muertos y 2.000 heridos.
1903.- Se proclama la República de Panamá tras separarse de Colombia, después de la Guerra de los mil días.
1906.- El psiquiatra Alois Alzheimer presenta a la comunidad médica “un proceso patológico grave de la corteza cerebral”, considerado la primera descripción de la demencia tipo alzheimer.
1935.- El rey Jorge II de Grecia, hijo mayor del rey Constantino I, es restablecido en el trono mediante plebiscito.
1936.- El demócrata Franklin D. Roosevelt es reelegido presidente de Estados Unidos.
1946.- Se promulga la Constitución en Japón, por la cual el emperador pasa a ser símbolo del Estado y de la unidad del pueblo mientras que el Parlamento ostenta la soberanía.
1957.- La URSS lanza al espacio su segundo satélite (Sputnik II) con la perrita “Laika” a bordo, el primer ser vivo en orbitar la Tierra.
1958.- Se inaugura en París la sede de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
1982.- Un fuego en el túnel afgano de Salang causa al menos un millar de muertos, en una de las mayores tragedias de la guerra de Afganistán.
1998.- Se inaugura en Estrasburgo (Francia) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
.- La empresa de telecomunicaciones estadounidense Iridium lanza al mercado el primer servicio de telefonía vía satélite del mundo.
2002.- El Partido de la Justicia y Desarrollo (PJD) gana las elecciones legislativas en Turquía y se convierte en la primera formación integrista islámica que accede al poder.
2005.- Las autoridades de Pakistán comunican la detención de tres supuestos terroristas, entre ellos Mustafá Setmarian Nasar, presunto organizador de los atentados del 11-M en Madrid (España).
2010.- El estudio cinematográfico Metro Goldwyn Mayer (MGM) se declara oficialmente en bancarrota.
2011.- El Gobierno cubano autoriza la compraventa de viviendas prohibida durante más de 50 años.
2015.- Volkswagen revela “irregularidades” en las emisiones de CO2 de 800.000 vehículos.
2020.- El demócrata Joe Biden vence en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
NACIMIENTOS
1856.- Marcelino Menéndez Pelayo, escritor y filósofo español.
1901.- Leopoldo III, rey de Bélgica.
.- André Malraux, escritor y político francés.
1912.- Alfredo Stroessner, político y militar paraguayo.
1921.- Charles Bronson, actor estadounidense de cine.
1931.- Monica Vitti, actriz de cine italiana.
1946.- Manuel Patarroyo, médico colombiano.
DEFUNCIONES
1873.- Antonio de los Ríos Rosas, político español.
1931.- Juan Zorrilla San Martín, poeta uruguayo.
1940.- Manuel Azaña Díaz, expresidente de la República española.
1949.- Salomón Guggenheim, mecenas estadounidense.
1954.- Henri Matisse, pintor francés.
1996.- Jean Bedel Bokassa, expresidente de la República Centroafricana, autoproclamado emperador.
1997.- Edmond de Rothschild, banquero multimillonario francés.
2009.- Francisco Ayala, escritor español.
2024.- Quincy Jones, productor y leyenda de la música estadounidense.
