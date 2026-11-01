Un 2 de noviembre de 1936 fue inaugurado el servicio de televisión de la británica BBC y, en esa misma fecha, pero de 1975, fue asesinado a las afueras de Roma el director de cine italiano Pier Paolo Pasolini.

Otras efemérides

1769.- El explorador español Gaspar de Portolá descubre el Golfo de San Francisco, en California.

1789.- La Asamblea Nacional de Francia decreta la nacionalización de los bienes del clero.

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1907.- El escritor británico Joseph Rudyard Kipling es galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

1930.- Ras Tafari Makonnen e Itigue Menem son coronados emperadores de Etiopía. El emperador adoptó el nombre de Haile Selassie “Poder de la Santa Trinidad, Rey de Reyes y Señor de Señores.

1948.- Harry S. Truman es elegido trigésimo tercer presidente de Estados Unidos.

1955.- Los investigadores estadounidenses Carlton-Schwerdt y Schaffer obtienen en forma cristalina el virus que causa la poliomielitis.

1976.- El demócrata Jimmy Carter es elegido 39 presidente de Estados Unidos.

1983.- Se celebra en Sudáfrica el referéndum para la reforma de la Constitución que amplía los derechos políticos de asiáticos y mestizos, pero no de los negros, que son el 73 por ciento de la población.

1988.- Se lanza desde el estadounidense Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) el Morris worm, el primer virus en Internet.

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2000.- Llega a la Estación Espacial Internacional (EEI) la primera expedición de dos cosmonautas rusos, Serguei Krikaliov y Yuri Gidzenko, y un astronauta estadounidense, Bill Shepherd.

2004.- El republicano George W.Bush es elegido presidente de Estados Unidos.

2015.- Estalla en el Vaticano el caso denominado Vatileaks2, sobre la sustracción y divulgación de documentos reservados vaticanos. Fueron detenidos un sacerdote español y una ciudadana italiana.

2021.- Cierra el diario libanés The Daily Star", uno de los últimos escritos en inglés en el país, después de casi 70 años de su fundación.

2023.- Se lanza ‘Now and Then’, la última canción de The Beatles que, gracias a la Inteligencia Artificial, recupera la voz de John Lennon y la guitarra de George Harrison.

2025.- China completa el primer viaje de una nueva ruta marítima hacia Europa a través del Ártico, en lo que es el inicio de un corredor regular dentro de la ‘Ruta de la Seda Polar’.

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Nacimientos

1906.- Luchino Visconti, cineasta italiano.

1913.- Burt Lancaster, actor estadounidense.

1938.- Sofía de Grecia, reina emérita de España.

1946.- Alan Jones, piloto automovilista australiano de Fórmula 1.

1960.- Said Aouita, atleta marroquí.

Defunciones

1950.- George Bernard Shaw, escritor irlandés, P. Nobel 1925.

2004.- Theo van Gogh, cineasta holandés.

2019.- Marie Laforêt, cantante y actriz francesa.

2024.- Alan Rachins, actor estadounidense.

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