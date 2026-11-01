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En 1975 el cineasta italiano Pier Paolo Pasolini fue asesinado cerca de Roma. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
En 1975 el cineasta italiano Pier Paolo Pasolini fue asesinado cerca de Roma. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

Un 2 de noviembre de 1936 fue inaugurado el servicio de televisión de la británica BBC y, en esa misma fecha, pero de 1975, fue asesinado a las afueras de Roma el director de cine italiano Pier Paolo Pasolini.

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