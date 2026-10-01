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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y Timoleón Jiménez, alias Timochenko, jefe de la guerrilla izquierdista de las FARC, durante la firma del acuerdo de paz en La Habana, el 23 de junio de 2016. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y Timoleón Jiménez, alias Timochenko, jefe de la guerrilla izquierdista de las FARC, durante la firma del acuerdo de paz en La Habana, el 23 de junio de 2016. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)
/ ADALBERTO ROQUE
Por Agencia EFE

Un 2 de octubre, pero de 2016, hace 10 años, los colombianos rechazaron en plebiscito el acuerdo de paz alcanzado con las FARC para poner fin a medio siglo de conflicto armado en Colombia.

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