Un 2 de octubre, pero de 2016, hace 10 años, los colombianos rechazaron en plebiscito el acuerdo de paz alcanzado con las FARC para poner fin a medio siglo de conflicto armado en Colombia.
1889.- Comienza en Washington la I Conferencia Interamericana, con la asistencia de representantes de 18 países y se crea la Unión Internacional de las Repúblicas de América.
1924.- La radio transmite por primera vez en Argentina un partido de fútbol.
1928.- El sacerdote español José María Escrivá de Balaguer funda el ‘Opus Dei’.
1937.- Matanza de haitianos en República Dominicana, ordenada por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, en la que murieron entre 10.000 y 30.000 personas de raza negra.
1944.- Fin del Levantamiento de Varsovia.
1955.- Se desconecta para siempre la primera computadora de propósito general, la ENIAC (‘Electronic Numerical Integrator And Computer’), que calculaba trayectoria de proyectiles y operaciones matemáticas.
1958.- Guinea se independiza de Francia.
1968.- Decenas de estudiantes son acribillados a balazos por el Ejército en Ciudad de México, en la Matanza de Tlatelolco.
1987.- Un tribunal especial condena a Francia por hundir el barco de Greenpeace ‘Rainbow Warrior’.
1990.- Mueren 127 personas cuando un Boeing 737 de la compañía china ‘Caac’, secuestrado en un vuelo interno en China, explota por una bomba.
1996.- Asesinado el primer jefe de Gobierno de la Bulgaria postcomunista, el socialista Andrei Lukánov.
.- Un avión peruano se estrella en el océano Pacífico, falleciendo las setenta personas que iban a bordo.
1997.- Firma del Tratado de Ámsterdam, que modifica el de Maastricht, por el que nació la Unión Europea.
2001.- El congresista colombiano Octavio Sarmiento, del opositor Partido Liberal, es asesinado en Arauca.
2003.- El sudafricano John Maxwell (J. M.) Coetzee gana el premio Nobel de Literatura.
2007.- La Asamblea General de la ONU declara el Día Internacional de la No Violencia para conmemorar el nacimiento de Gandhi.
2014.- Detenido el capo mexicano Héctor Beltrán Leyva.
2018.- El periodista saudí Jamal Khashoggi es asesinado en el consulado saudí en Estambul.
2021.- Qatar celebra las primeras elecciones legislativas de su historia.
2023.- Nobel de Medicina para Katalin Karikó y Drew Weismann por sus investigaciones sobre las vacunas contra el coronavirus.
2025.- Israel intercepta la flotilla Global Sumud, con ayuda humanitaria a Gaza. Días después, procedió a las deportaciones.
1869.- Mahatma Gandhi, líder religioso y político indio.
1890.- Groucho Marx, actor y cómico estadounidense.
1904.- Graham Greene, novelista inglés.
1907.- Alexander Robertus Todd, británico, Premio Nobel de Química.
1948.- Donna Karan, diseñadora de moda estadounidense.
1949.- Annie Leibovitz, fotógrafa estadounidense.
1951.- ‘Sting’, cantante y compositor británico.
.- Romina Power, cantante.
1970.- Maribel Verdú, actriz española.
1986.- Kiko Casilla, futbolista español.
1968.- Marcel Duchamp, artista dadaista francés.
1985.- Rock Hudson, actor estadounidense.
2005.- August Wilson, dramaturgo estadounidense.
2010.- Robert Goodnough, pintor estadounidense.
2015.- Brian Friel, dramaturgo irlandés.
2017.- Tom Petty, roquero estadounidense.
2022.- Sacheen Littlefeather, activista indígena que rechazó el Óscar de Marlon Brando en 1973.
.- Rosetta Loy, escritora italiana.
.- Éder Jofre, boxeador brasileño.
2025.- Ed Williams, actor estadounidense.
Estudiantes y policías chocaron este jueves 1 de octubre en el centro de Santiago de Chile durante una protesta para rechazar posibles recortes a la educación pública, un día después de que el presidente José Antonio Kast presentara su proyecto de presupuesto para 2027. (AFP)
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