El dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, quien recibió varios impactos de bala en una emboscada cuando circulaba por una carretera, el 30 de mayo de 1961. (Foto de dominio público)
Agencia EFE
Agencia EFE

Efemérides del 2 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Efemérides del 2 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un , pero de 1937, ocurre la matanza de haitianos en República Dominicana ordenada por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo en la que fueron asesinados entre 10.000 y 30.000 personas de raza negra.

OTRAS EFEMÉRIDES

1889.- Comienza en Washington la I Conferencia Interamericana, con la asistencia de representantes de 18 países y se crea la Unión Internacional de las Repúblicas de América.

Francisco Sanz
1928.- El sacerdote José María Escrivá de Balaguer funda en Madrid el ‘Opus Dei’.

1931.- Inauguración en Madrid del I Congreso Hispanoamericano de Cinematografía.

1942.- La dictadura franquista fusila en Madrid a los dirigentes del PCE, Heriberto Quiñones, Luis Sendín y Ángel Garvín.

1944.- Fin del Levantamiento de Varsovia.

1955.- Se desconecta para siempre la primera computadora de propósito general, la ENIAC (‘Electronic Numerical Integrator And Computer’), calculaba trayectoria de proyectiles y operaciones matemáticas.

1958.- Guinea se independiza de Francia.

1968.- Decenas de estudiantes son acribillados a balazos por el Ejército en Ciudad de México en la Matanza de Tlatelolco.

1987.- Un tribunal especial condena a Francia por hundir el barco de GreenpeaceRainbow Warrior’.

1990.- Mueren 127 personas cuando un Boeing 737 de la compañía china ‘Caac’, secuestrado en un vuelo interno en China, explota por una bomba.

1996.- Asesinado el primer jefe de Gobierno de la Bulgaria postcomunista, el socialista Andrei Lukánov.

1997.- Firma del Tratado de Ámsterdam, que modifica el de Maastricht, por el que nació la Unión Europea.

2001.- El congresista colombiano Octavio Sarmiento, del opositor Partido Liberal, es asesinado en Arauca.

2003.- El sudafricano John Maxwell Coetzee gana el premio Nobel de Literatura.

2007.- La Asamblea General de la ONU declara el Día Internacional de la No Violencia para conmemorar el nacimiento de Gandhi.

2009.- El atunero vasco ‘Alakrana’, con 36 tripulantes a bordo, es secuestrado por piratas somalíes en el Océano Índico.

2014.- Detenido el capo mexicano Héctor Beltrán Leyva.

2016.- Los colombianos rechazan en plebiscito el acuerdo de paz alcanzado con las FARC.

2018.- El periodista saudí Jamal Khashoggi es asesinado en el consulado saudí en Estambul.

2021.- La Agencia Espacial Europea transmite la primera imagen de Mercurio.

2023.- Nobel de Medicina para Katalin Karikó y Drew Weismann por sus investigaciones sobre las vacunas contra el coronavirus.

NACIMIENTOS

1869.- Mahatma Gandhi, líder religioso y político indio.

1890.- Groucho Marx, actor y cómico estadounidense.

1904.- Graham Greene, novelista inglés.

1907.- Alexander Robertus Todd, británico, Premio Nobel de Química.

1930.- Antonio Gala, escritor español.

1948.- Donna Karan, diseñadora de moda estadounidense.

1949.- Annie Leibovitz, fotógrafa estadounidense.

1951.- ‘Sting’, cantante y compositor británico.

1970.- Maribel Verdú, actriz española.

1986.- Kiko Casilla, futbolista español.

DEFUNCIONES

1968.- Marcel Duchamp, artista dadaista francés.

1985.- Rock Hudson, actor estadounidense.

2005.- August Wilson, dramaturgo estadounidense.

2010.- Robert Goodnough, pintor estadounidense.

2015.- Brian Friel, dramaturgo irlandés.

2017.- Tom Petty, roquero estadounidense.

2022.- Sacheen Littlefeather, activista indígena que rechazó el Óscar de Marlon Brando en 1973.

