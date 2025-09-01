¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 2 de septiembre

En un 2 de septiembre, pero de 1945 Japón firmó la rendición incondicional ante Estados Unidos a bordo del acorazado estadounidense Missouri con lo que se puso oficialmente fin a la Segunda Guerra Mundial.

Otras efemérides

1666.- ‘Gran Incendio’ en Londres, que destruye gran parte de la ciudad, incluyendo el área medieval dentro de la vieja muralla.

1667.- Se instala en París el primer sistema de alumbrado público.

1900.- Entra en servicio un cable telegráfico entre Borkun (Islas Frisias Orientales), situada en el mar del Norte, frente a las costas alemanas, y Nueva York.

1906.- El explorador R. Amundsen alcanza el puerto de Nome (Alaska) después de tres años de travesía y es el primero en atravesar el denominado Paso del Noroeste que une el Atlántico y el Pacífico.

1933.- Italia y la URSS firman un acuerdo de no agresión.

1941.- Segunda Guerra Mundial: La aviación inglesa bombardea duramente Berlín.

1948.- Radio Caracol, la primera cadena de radio de Colombia, inicia sus emisiones en Medellín (Colombia).

1970.- El Parlamento de India anula los privilegios de los 279 maharajas y los iguala al resto de la ciudadanía.

1990.- El Ejército soviético comienza su retirada de la República Democrática Alemana (RDA) con la salida de la Octava División Blindada de Neuruppin.

2008.- Google lanza el navegador web Chrome.

2014.- Un vídeo muestra el asesinato de Steven Sotloff, segundo periodista estadounidense secuestrado en Alepo (Siria), por el Estado Islámico.

2018.- El Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), sostenido por la ONU en Trípoli, declara el estado de emergencia en la capital tras los peores combates entre milicias rivales desde el inicio de la segunda guerra civil en Libia (2014-20).

2020.- Microsoft lanza ‘Video Authenticator’, plataforma inteligente de detección de ‘deepfakes’ (edición de vídeos falsos de personas que parecen reales).

2021.- ‘The Lancet Diabetes & Endocrinology’ revela en un estudio el doble riesgo de mortalidad de las personas transgénero sobre el de los hombres y mujeres cisgénero.

2023.- India lanza su primera misión espacial para estudiar el Sol, la sonda Aditya-L1 con el cohete Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).

Nacimientos

1894.- Joseph Roth, escritor austriaco.

1952.- Jimmy Connors, tenista estadounidense.

1965.- Lennox Lewis, boxeador británico, campeón mundial.

1964.- Keanu Reeves, actor estadounidense.

1966.- Salma Hayek, actriz mexicana.

Defunciones

1652.- José Ribera “el Españoleto”, pintor barroco español.

1910.- Henri Rousseau, pintor francés.

1937.- Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos modernos.

1969.- Ho Chi Minh, popular líder revolucionario vietnamita.

1973.- J.R.R. Tolkien, escritor británico, autor de “El señor de los anillos”.

2021.- Mikis Theodorakis, compositor griego.