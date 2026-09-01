Un 2 de septiembre de 1945, hace 81 años, terminó oficialmente la Segunda Guerra Mundial, con la firma por parte de Japón de la rendición incondicional ante Estados Unidos, a bordo del acorazado Missouri.

OTRAS EFEMÉRIDES

1666.- ‘Gran Incendio’ en Londres que destruye gran parte de la ciudad, incluyendo el área medieval dentro de la vieja muralla.

1667.- Se instala en París el primer sistema de alumbrado público.

1900.- Entra en servicio un cable telegráfico entre Borkun (Islas Frisias Orientales), situada en el mar del Norte frente a las costas alemanas, y Nueva York.

1906.- El explorador R. Amundsen alcanza el puerto de Nome (Alaska) después de tres años de travesía y es el primero en atravesar el denominado Paso del Noroeste, que une el Atlántico y el Pacífico.

1933.- Italia y la URSS firman un acuerdo de no agresión.

1941.- Segunda Guerra Mundial: La aviación inglesa bombardea duramente Berlín.

1948.- Radio Caracol, la primera cadena de radio de Colombia, inicia sus emisiones en Medellín (Colombia).

1970.- El Parlamento de India anula los privilegios de los 279 maharajás y los iguala al resto de la ciudadanía.

1990.- El Ejército soviético comienza su retirada de la RDA con la salida de la Octava División Blindada de Neuruppin.

2008.- Google lanza el navegador web Chrome.

2014.- Un vídeo muestra el asesinato de Steven Sotloff, segundo periodista estadounidense secuestrado en Alepo (Siria), por el Estado Islámico.

2015.- Aylan, un niño sirio que huía con su familia de la guerra en su país, es hallado muerto en una playa turca. La imagen dio la vuelta al mundo.

2018.- En Libia, el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), sostenido por la ONU en Trípoli, declara el estado de emergencia en la capital, tras los peores combates entre milicias rivales desde el inicio de la segunda guerra civil en el país norteafricano (2014-2020).

2020.- Microsoft lanza ‘Video Authenticator’, una plataforma inteligente de detección de “deepfakes” (edición de vídeos falsos de personas que parecen reales).

2021.- ‘The Lancet Diabetes & Endocrinology’ revela en un estudio el doble riesgo de mortalidad de las personas transgénero sobre el de los hombres y mujeres cisgénero.

2023.- India lanza su primera misión espacial para estudiar el Sol, la sonda Aditya-L1, con el cohete Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).

NACIMIENTOS

1894.- Joseph Roth, escritor austriaco.

1952.- Jimmy Connors, tenista estadounidense.

1965.- Lennox Lewis, boxeador británico, campeón mundial.

1964.- Keanu Reeves, actor estadounidense.

1966.- Salma Hayek, actriz mexicana.

DEFUNCIONES

1652.- José Ribera, ‘el Españoleto’, pintor barroco español.

1910.- Henri Rousseau, pintor francés.

1937.- Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos modernos.

1969.- Ho Chi Minh, popular líder revolucionario vietnamita.

1973.- J.R.R. Tolkien, escritor británico, autor de “El señor de los anillos”.

2021.- Mikis Theodorakis, compositor griego.

2025.- Emilio Fede, periodista de la televisión italiana.

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Irán atacó el lunes 31 de agosto objetivos militares estadounidenses en Oriente Medio en represalia por los bombardeos de Estados Unidos sobre una isla en el estrecho de Ormuz, en el primer intercambio de fuego entre ambos países en un mes. (AFP)

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