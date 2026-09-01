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El ministro de Asuntos Exteriores japonés, Mamoru Shigemitsu, firma el Acta de Rendición a bordo del USS Missouri (BB-63), el 2 de septiembre de 1945. (Cuerpo de Señales del Ejército / LT. Stephen E. Korpanty vía Wikimedia Commons)
El ministro de Asuntos Exteriores japonés, Mamoru Shigemitsu, firma el Acta de Rendición a bordo del USS Missouri (BB-63), el 2 de septiembre de 1945. (Cuerpo de Señales del Ejército / LT. Stephen E. Korpanty vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

Un 2 de septiembre de 1945, hace 81 años, terminó oficialmente la Segunda Guerra Mundial, con la firma por parte de Japón de la rendición incondicional ante Estados Unidos, a bordo del acorazado Missouri.

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