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Miembros del Ku Klux Klan celebran un servicio conmemorativo en Jersey City el 14 de diciembre de 1939. (ACME / AFP)
Miembros del Ku Klux Klan celebran un servicio conmemorativo en Jersey City el 14 de diciembre de 1939. (ACME / AFP)
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Por Agencia EFE

En un 20 de abril, pero de 1871, es promulgada en Estados Unidos la ley contra el Ku Klux Klan.

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