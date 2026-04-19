En un 20 de abril, pero de 1871, es promulgada en Estados Unidos la ley contra el Ku Klux Klan.

OTRAS EFEMÉRIDES

1878.- Una galerna en el mar Cantábrico (España) causa la muerte de más de 300 pescadores.

1920.- Inaugurados en Amberes (Bélgica) los VI Juegos Olímpicos de la Era Moderna, primeros tras la I Guerra Mundial.

1949.- Primera prueba en Nueva Jersey (EEUU) de un tren Talgo, ideado por el ingeniero español Alejandro Goicoechea.

1963.- Ejecución en Madrid del comunista Julián Grimau.

1964.- Se muestra en público la primera videoconferencia durante una Feria Mundial en Queens, Nueva York.

1986.- Revienta una presa en Kantalai (Sri Lanka): mueren cien personas y 18.000 quedan sin hogar.

1995.- La codescubridora del radio, Marie Curie, de origen polaco, se convierte en la primera mujer que, por méritos propios, reposa en el Panteón de París.

1999.- Dos estudiantes de 17 y 18 años armados acaban con la vida de 13 personas e hieren a 23 en la escuela de Columbine, en Littleton (Colorado), antes de suicidarse.

2004.- Muere a los 146 años de edad el roble de Guernica (Vizcaya), símbolo de los fueros vascos, debido a una infección por hongos.

2005.- Un grupo de arqueólogos estadounidenses y egipcios descubre la mayor necrópolis de la época predinástica de Egipto, que recibe el nombre de Hierakonpolis.

2008.- La estadounidense Danica Patrick se convierte en la primera mujer que consigue imponerse en una prueba de Indycar, tras conquistar las 300 millas de Japón en el circuito de Motegi.

2010.- El incendio y posterior hundimiento de la plataforma petrolífera de BP Deepwater Horizon en el Golfo de México provocó una de las mayores catástofes medioambientales de la historia y causó la muerte de once trabajadores.

2016.- Una explosión en un centro petroquímico en el estado mexicano de Veracruz causa 32 muertos.

2023.- Starship, el cohete del magnate estadounidense Elon Musk, explota minutos después de su despegue.

NACIMIENTOS

1586.- Isabel Flores, Santa Rosa de Lima.

1889.- Adolfo Hitler, líder de la Alemania nazi.

1893.- Joan Miró, pintor español.

.- Harold Lloyd, actor de cine cómico estadounidense.

1923.- Tito Puente, músico puertorriqueño.

1935.- Mario Camus, director español de cine.

1936.- Alfonso de Borbón y Dampierre, duque de Cádiz.

1940.- Pilar Miró, realizadora de cine y televisión española.

1941.- Ryan O’Neal, actor estadounidense.

1949.- Jessica Lange, actriz estadounidense.

1960.- Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba.

1984.- Bárbara Lennie, actriz española.

1997.- Alexander Zverev, tenista alemán.

DEFUNCIONES

1912.- Bram Stoker, escritor irlandés.

1992.- Benny Hill, actor cómico británico.

1993.- Mario Moreno ‘Cantinflas’, actor cómico mexicano.

2001.- Antonio Asensio, empresario español.

2025 .- Hugo Orlando Gatti, ‘el Loco’, futbolista argentino.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la guerra con Irán está “muy cerca de terminar” en una entrevista con el programa de FOX Business “Mornings with Maria”, que se emitirá el miércoles 15 de abril. (AFP)

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