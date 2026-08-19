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El primer ministro de la Unión Soviética Nikolai Bulganin firma el tratado de ayuda mutua que tomó el nombre de Pacto de Varsovia, el 14 de mayo de 1955. (AP)
El primer ministro de la Unión Soviética Nikolai Bulganin firma el tratado de ayuda mutua que tomó el nombre de Pacto de Varsovia, el 14 de mayo de 1955. (AP)
Por Agencia EFE

En un 20 de agosto, pero de 1968, tropas soviéticas del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia y ponen fin a la ‘Primavera de Praga’, iniciada siete meses antes.

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