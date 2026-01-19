Efemérides del 20 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 20 de enero, pero de 1486, Cristóbal Colón expone a los Reyes Católicos su proyecto de abrir una ruta por el Atlántico para llegar a las Indias Orientales.

OTRAS EFEMÉRIDES

1929.- Stalin expulsa a Trotsky de la URSS.

1941.- Franklin D. Roosevelt jura por tercera vez su cargo de presidente de EE.UU.

1942.- Varios altos dirigentes nazis se reúnen en la Conferencia de Wannsee (afueras de Berlín) y acuerdan la ‘solución final del problema judío’, esto es, el exterminio.

1944.- Fuerte bombardeo nocturno de la Royal Air Force (RAF) sobre Berlín. Atacan unos 700 aparatos y lanzan más de dos mil toneladas de explosivos.

1958.- Se publica la primer historieta de Mortadelo y Filemón, del dibujante Francisco Ibáñez, en la revista ‘Pulgarcito’.

1961.- En Estados Unidos, John F. Kennedy toma posesión como presidente.

1971.- Boda de Julio Iglesias e Isabel Preysler en Illescas (Toledo).

1980.- Más de 400 muertos y 2.000 heridos al derrumbarse una plaza de toros en Sincelejo (Colombia).

1981.- Liberados 52 rehenes estadounidenses capturados en la embajada de su país en Teherán.

1996.- Yaser Arafat gana por mayoría las elecciones a presidente del Consejo Autonómico para Cisjordania y Gaza, convirtiéndose en el primer líder elegido democráticamente en Palestina.

1997.- Zaire declara la guerra a los rebeldes tutsis.

2009.- Barack Obama jura como presidente de Estados Unidos, el primer presidente negro del país.

2014.- Irán suspende el enriquecimiento de uranio en cumplimiento del Acuerdo nuclear de Ginebra. Estados Unidos alivia las sanciones y la Unión Europea las suspende.

2017.- Donald Trump jura el cargo y se convierte en el presidente número 45 de Estados Unidos.

2021.- Joe Biden jura como presidente de Estados Unidos.

2022.- La belga Zara Rutherford, de 19 años, se convierte en la mujer más joven en dar la vuelta al mundo en solitario con su avión ultraligero Shark.

NACIMIENTOS

1716.- Carlos III, rey de España.

1758.- Marie-Anne Pierrette, conocida como Marie Lavoisier, química francesa.

1775.- André-Marie Ampére, matemático y físico francés.

1910.- Joy Adamson, naturalista austríaca.

1920.- Federico Fellini, cineasta italiano.

1925.- Ernesto Cardenal, poeta y sacerdote nicaragüense.

1930.- Edwin Aldrin, astronauta estadounidense.

1944.- José Luis Garci, cineasta español.

1946.- David Lynch, cineasta estadounidense.

1958.- Lorenzo Lamas, actor estadounidense.

1973.- Mathilde D’Udekem D’Acoz, Reina de Bélgica.

1978.- Omar Sy, actor francés.

1987.- Evan Peters, actor estadounidense.

DEFUNCIONES

1875.- Jean-Francois Millet, pintor francés.

1936.- Jorge V, rey del Reino Unido.

1983.- Manuel Francisco Dos Santos, ‘Garrincha’, futbolista brasileño.

1984.- Johnny Weissmuller, ‘Tarzán’, actor estadounidense de origen austríaco.

1990.- Bárbara Stanwyck, actriz estadounidense.

1993.- Audrey Hepburn, actriz estadounidense de origen belga.

2005.- Jan Nowak-Jezioranski, periodista polaco, símbolo de la lucha contra el poder comunista.

2007.- Alfredo Ripstein, productor de cine mexicano.

2009.- Ramón Sánchez Gómez, ‘Ramón de Algeciras’, guitarrista de flamenco.

2012.- Etta James, cantante estadounidense de blues y jazz.

2014.- Claudio Abbado, director de orquesta italiano.

2018.- Paul Bocuse, cocinero francés, fundador de la ‘nouvelle cuisine’.

2022.- Elza Soares, cantante brasileña.

2024.- Piedad Córdoba, política colombiana.

