Escucha la noticia
Efemérides del 20 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En un 20 de enero, pero de 1486, Cristóbal Colón expone a los Reyes Católicos su proyecto de abrir una ruta por el Atlántico para llegar a las Indias Orientales.
OTRAS EFEMÉRIDES
1929.- Stalin expulsa a Trotsky de la URSS.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Luz Ibáñez: “La política, sea nacional o internacional, no puede estar por encima del derecho, tiene que estar al servicio de este”
1941.- Franklin D. Roosevelt jura por tercera vez su cargo de presidente de EE.UU.
1942.- Varios altos dirigentes nazis se reúnen en la Conferencia de Wannsee (afueras de Berlín) y acuerdan la ‘solución final del problema judío’, esto es, el exterminio.
1944.- Fuerte bombardeo nocturno de la Royal Air Force (RAF) sobre Berlín. Atacan unos 700 aparatos y lanzan más de dos mil toneladas de explosivos.
1958.- Se publica la primer historieta de Mortadelo y Filemón, del dibujante Francisco Ibáñez, en la revista ‘Pulgarcito’.
1961.- En Estados Unidos, John F. Kennedy toma posesión como presidente.
1971.- Boda de Julio Iglesias e Isabel Preysler en Illescas (Toledo).
1980.- Más de 400 muertos y 2.000 heridos al derrumbarse una plaza de toros en Sincelejo (Colombia).
1981.- Liberados 52 rehenes estadounidenses capturados en la embajada de su país en Teherán.
1996.- Yaser Arafat gana por mayoría las elecciones a presidente del Consejo Autonómico para Cisjordania y Gaza, convirtiéndose en el primer líder elegido democráticamente en Palestina.
1997.- Zaire declara la guerra a los rebeldes tutsis.
2009.- Barack Obama jura como presidente de Estados Unidos, el primer presidente negro del país.
2014.- Irán suspende el enriquecimiento de uranio en cumplimiento del Acuerdo nuclear de Ginebra. Estados Unidos alivia las sanciones y la Unión Europea las suspende.
2017.- Donald Trump jura el cargo y se convierte en el presidente número 45 de Estados Unidos.
2021.- Joe Biden jura como presidente de Estados Unidos.
2022.- La belga Zara Rutherford, de 19 años, se convierte en la mujer más joven en dar la vuelta al mundo en solitario con su avión ultraligero Shark.
MÁS INFORMACIÓN: “Una grieta que no se veía desde hace años en Irán”: ¿Por qué estallaron las protestas y qué riesgos enfrenta el régimen?
NACIMIENTOS
1716.- Carlos III, rey de España.
1758.- Marie-Anne Pierrette, conocida como Marie Lavoisier, química francesa.
1775.- André-Marie Ampére, matemático y físico francés.
1910.- Joy Adamson, naturalista austríaca.
1920.- Federico Fellini, cineasta italiano.
1925.- Ernesto Cardenal, poeta y sacerdote nicaragüense.
1930.- Edwin Aldrin, astronauta estadounidense.
1944.- José Luis Garci, cineasta español.
1946.- David Lynch, cineasta estadounidense.
1958.- Lorenzo Lamas, actor estadounidense.
1973.- Mathilde D’Udekem D’Acoz, Reina de Bélgica.
1978.- Omar Sy, actor francés.
1987.- Evan Peters, actor estadounidense.
DEFUNCIONES
1875.- Jean-Francois Millet, pintor francés.
1936.- Jorge V, rey del Reino Unido.
1983.- Manuel Francisco Dos Santos, ‘Garrincha’, futbolista brasileño.
1984.- Johnny Weissmuller, ‘Tarzán’, actor estadounidense de origen austríaco.
1990.- Bárbara Stanwyck, actriz estadounidense.
1993.- Audrey Hepburn, actriz estadounidense de origen belga.
2005.- Jan Nowak-Jezioranski, periodista polaco, símbolo de la lucha contra el poder comunista.
2007.- Alfredo Ripstein, productor de cine mexicano.
2009.- Ramón Sánchez Gómez, ‘Ramón de Algeciras’, guitarrista de flamenco.
2012.- Etta James, cantante estadounidense de blues y jazz.
2014.- Claudio Abbado, director de orquesta italiano.
TAMBIÉN VER: Minneapolis, una semana después de las protestas: al borde de una ocupación por las tropas de Trump y una crisis que “alimenta escenarios extremos”
2018.- Paul Bocuse, cocinero francés, fundador de la ‘nouvelle cuisine’.
2022.- Elza Soares, cantante brasileña.
2024.- Piedad Córdoba, política colombiana.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Fiscalía de Colombia retira imputación contra alto funcionario en caso de magnicidio de Uribe Turbay
- Venezuela: ONG Foro Penal registra 777 presos políticos tras excarcelaciones
- “Mucho peor” que el tsunami de 2010, dicen chilenos que perdieron todo en incendios
- Kim Jong-un destituye a su vice primer ministro y arremete contra la “incompetencia” en Corea del Norte
- Hija de Edmundo González Urrutia denuncia “extorsiones” para obligar a su padre a abandonar lucha
Contenido sugerido
Contenido GEC