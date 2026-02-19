Efemérides del 20 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Un 20 de febrero, pero de 1872, abrió sus puertas al público el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met), fundado en 1870 y cuya colección se convertiría en una de las más famosas y prestigiosas del mundo.

OTRAS EFEMÉRIDES

1909.- El diario parisino Le Figaro publica completo el ‘Manifiesto Futurista’, el acta fundacional del movimiento, escrito por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti.

1932.- Se estrena la película estadounidense ‘Freaks’ (La parada de los monstruos), de Tod Browning, obra de culto del cine clásico de terror.

1947.- Lord Louis Mountbatten es designado último virrey de la India, con el encargo de supervisar la retirada negociada de la más célebre colonia británica.

1962.- El teniente John Glenn se convierte en el primer astronauta estadounidense en orbitar sobre la Tierra a bordo del Mercury Atlas 6.

1968.- Comienza a emitirse la popular serie de televisión estadounidense ‘Colombo’, en la que Peter Falk encarna a un detective de homicidios de la Policía de Los Ángeles.

1986.- La policía italiana detiene a Michele Greco, alias El Papa, considerado máximo jefe de la Mafia siciliana.

1987.- La descripción de un testigo de la explosión de una bomba en una tienda de ordenadores en Salt Lake City (Utah), facilita el retrato robot de Theodore Kaczynski, más conocido como ‘Unabomber’.

1991.- Decenas de miles de personas se manifiestan en Tirana por la democratización de Albania y derriban la estatua del fundador del régimen comunista albanés, Enver Hoxha.

2003.- Un incendio en una discoteca de West Warwick (Rhode Island) provoca un centenar de muertos y se convierte en uno de los siniestros más mortíferos de este tipo ocurridos en EE.UU.

2005.- El Consejo de ministros israelí aprueba el plan de evacuación de la franja palestina de Gaza tras una ocupación de 38 años.

2021.- Estados Unidos declara ‘desastre mayor’ en Texas, uno de los estados más golpeados por el temporal que causó decenas de muertos.

NACIMIENTOS

1901.- Ali Muhammad Naguib, militar y político egipcio.

1925.- Robert Altman, director estadounidense de cine.

1927.- Sidney Poitier, actor norteamericano.

.- Ibrahim Ferrer, cantante de son cubano.

1947.- Peter Strauss, actor estadounidense.

1950.- Walter Becke, guitarrista, compositor y productor discográfico estadounidense, miembro fundador de Steely Dan.

1963.- Ian George Brown, músico y compositor británico, cantante de la banda de rock alternativo The Stone Roses.

1966.- Cindy Crawford, modelo estadounidense.

1967.- Kurt Cobain, músico y compositor estadounidense, cantante la banda grunge Nirvana.

1988.- Rihanna, cantante estadounidense.

1990.- Ciro Immobile, futbolista italiano.

1998.- Matt Hunter, cantante estadounidense.

2000.- Kristóf Milák, nadador húngaro.

2014.- Leonor de Suecia, princesa de Suecia, duquesa de Gotland.

DEFUNCIONES

1920.- Robert E. Peary, explorador y geógrafo estadounidense.

1933.- Takiji Kobayashi, escritor japonés.

1936.- Max Schreck, actor alemán.

1941.- George Minne, escultor belga.

1951.- Cyril Maude, actor británico.

1972.- Maria Goeppert-Mayer, física alemana, premio Nobel de Física.

1976.- René Cassin, jurista francés, premio Nobel de la Paz.

1982.- Gershom Schoelem, filósofo e historiador israelí.

1993.- Ferruccio Lamborghini, constructor italiano de automóviles.

1995.- Robert Bolt, dramaturgo y guionista británico.

2010.- Alexander Haig, militar y político estadounidense.

2018.- Emma Chambers, actriz británica.

2020.- Jean Daniel, escritor y periodista francés, fundador de Le Nouvel Observateur.

2024.- Andreas Brehme, futbolista y entrenador alemán.

