Efemérides del 20 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Vista exterior del Met Breuer, el nuevo espacio del Museo Metropolitano de Arte dedicado al arte moderno y contemporáneo, en el Upper East Side de Manhattan, en Nueva York, el 1 de marzo de 2016. (Don EMMERT / AFP)
Vista exterior del Met Breuer, el nuevo espacio del Museo Metropolitano de Arte dedicado al arte moderno y contemporáneo, en el Upper East Side de Manhattan, en Nueva York, el 1 de marzo de 2016. (Don EMMERT / AFP)
/ DON EMMERT
Por Agencia EFE

Un 20 de febrero, pero de 1872, abrió sus puertas al público el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met), fundado en 1870 y cuya colección se convertiría en una de las más famosas y prestigiosas del mundo.

