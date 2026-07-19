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Resumen

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Astronauta del Apolo 11 sobre la superficie lunar durante el histórico alunizaje del 20 de julio de 1969, observado desde la Tierra. Foto: Imagen generada con IA, ChatGPT
Astronauta del Apolo 11 sobre la superficie lunar durante el histórico alunizaje del 20 de julio de 1969, observado desde la Tierra. Foto: Imagen generada con IA, ChatGPT
Por Agencia EFE

Un 20 de julio de 1969 el ser humano llegó a la Luna y el mismo día de 2015 Cuba y EEUU restablecieron relaciones diplomáticas tras 54 años de ruptura.

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