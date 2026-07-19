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Un 20 de julio de 1969 el ser humano llegó a la Luna y el mismo día de 2015 Cuba y EEUU restablecieron relaciones diplomáticas tras 54 años de ruptura.
Un 20 de julio de 1969 el ser humano llegó a la Luna y el mismo día de 2015 Cuba y EEUU restablecieron relaciones diplomáticas tras 54 años de ruptura.
OTRAS EFEMÉRIDES
1221.- Colocan la primera piedra de la catedral de Burgos, en España.
1881.- El jefe sioux ‘Toro Sentado’ se entrega al Ejército estadounidense en Fort Buford (Dakota del Norte).
1897.- Sesión inaugural de la Academia Brasileña de Letras, primera de esta clase en Sudamérica.
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1923.- Pancho Villa es asesinado en México.
1933.- El Tercer Reich firma el Concordato con el Vaticano.
1944.- Atentado fallido contra Hitler en Rastenburg en la operación ‘Valkiria’.
1948.- Syngman Rhee es elegido primer presidente de la República de Corea del Sur, tras la división de la península en dos países.
1949.- Finaliza la primera Guerra árabe-israelí, iniciada en 1948 al crearse el estado de Israel.
1951.- Asesinan de un disparo en Jerusalén a Abdullah, rey de Jordania, cuando accedía a la mezquita de Omar.
1971.- Descubrimiento de la Dama de Baza (Granada), uno de los hallazgos arqueológicos más destacados del siglo XX en España.
1974.- Tropas turcas invaden Chipre en respuesta al golpe de Estado de oficiales griegos de la Guardia Nacional.
1976.- La sonda Viking I de la NASA, primera nave en posarse sobre Marte.
1979.- Asume el poder el primer Gobierno sandinista tras la derrota de la Guardia Nacional somocista en Nicaragua.
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1985.- Hallazgo del pecio del galeón español ‘Nuestra Señora de Atocha’ frente a Florida (Estados Unidos). Fue hundido en 1622, con metales preciosos y joyas.
1988.- Es detenido el boliviano Roberto Suárez Gómez, ‘el rey de la coca’, cerca de la frontera con Brasil.
1992.- Vaclav Havel abandona la presidencia de Checoslovaquia tras bloquear los eslovacos su reelección en el Parlamento.
2009.- Condenan al expresidente peruano Alberto Fujimori a 7 años y seis meses de prisión por corrupción en el pago de 15 millones de dólares a su asesor Vladimiro Montesinos.
2017.- Exhuman los restos del pintor español Salvador Dalí para extraer su ADN por una demanda de paternidad.
2020.- Ratificada la condena de 8 años de prisión por cohecho al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, imputado por el caso ‘Sobornos 2012-2016’.
2023.- Google presenta Gemini, su inteligencia artificial.
NACIMIENTOS
1304.- Francesco Petrarca, poeta italiano.
1822.- Gregor Mendel, padre de la genética moderna.
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1919.- Edmund Hillary, neozelandés pionero en escalar el Everest.
1925.- Jacques Delors, expresidente francés de la Comisión Europea.
1933.- Cormac McCarthy, escritor y guionista cinematográfico estadounidense.
1938.- Natalie Wood, actriz estadounidense.
1947.- Carlos Santana, guitarrista mexicano.
1966.- Enrique Peña Nieto, expresidente mexicano.
1973.- Haakon Magnus, príncipe heredero de Noruega.
1980.- Gisele Bündchen, modelo brasileña.
DEFUNCIONES
1937.- Guillermo Marconi, italiano y padre del telégrafo inalámbrico.
1945.- Paul Valery, escritor francés.
1973.- Bruce Lee, actor estadounidense.
1990.- Serguei Paradjanov, cineasta soviético.
2004.- Antonio Gades, bailarín español.
2011.- Lucien Freud, pintor británico.
2013.- Helen Thomas, periodista estadounidense.
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