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El presidente estadounidense Barack Obama saluda a su llegada al aeropuerto internacional José Martí de La Habana, en Cuba, el 20 de marzo de 2016. (Yuri CORTEZ / AFP)
El presidente estadounidense Barack Obama saluda a su llegada al aeropuerto internacional José Martí de La Habana, en Cuba, el 20 de marzo de 2016. (Yuri CORTEZ / AFP)
/ YURI CORTEZ
Por Agencia EFE

Un 20 de marzo, pero de 2016, hace una década, Barack Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en visitar Cuba en casi un siglo, en pleno proceso de deshielo con la isla.

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