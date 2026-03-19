Un 20 de marzo, pero de 2016, hace una década, Barack Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en visitar Cuba en casi un siglo, en pleno proceso de deshielo con la isla.

OTRAS EFEMÉRIDES

1786.- Fundación de la Academia Sueca por el rey Gustavo III.

1815.- Napoleón llega a París y comienza el periodo de su segundo mandato, los “cien días”.

1852.- Harriet Stowe publica ‘La cabaña del tío Tom’.

1916.- El físico y matemático alemán Albert Einstein publica su ‘Teoría general de la relatividad’.

1926.- Guerra civil china: Una supuesta conjura del capitán del buque de guerra Zhongshan, desencadena el conflicto entre el Kuomintang de Chiang-Kai-Chek y el Partido Comunista chino.

1948.- La película el ‘El Limpiabotas’ (‘Sciuscià’) del italiano Vittorio De Sica, gana el primer premio Óscar otorgado a una película de habla no inglesa.

1966.- Robado el trofeo de oro Jules Rimet, que acredita al ganador del Mundial de fútbol, en una exposición en el Central Hall de Westminster en Londres. Fue recuperado una semana después.

1969.- El músico de The Beatles, John Lennon, se casa con la artista japonesa Yoko Ono en Gibraltar.

1974.- Un joven intenta secuestrar a Ana de Inglaterra, hija de la reina Isabel, y a su marido el capitán Mark Philips cuando se dirigían al Palacio de Buckingham en Londres.

1995.- La secta religiosa ‘Aum Shinrikyo’ (Verdad Suprema) ataca con gas sarín el metro de Tokio. Con trece muertos y varios miles de intoxicados, fue el peor atentado terrorista de Japón.

.- La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) aprueba en París el Pacto de Estabilidad.

2001.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena a Perú por una matanza de campesinos en 1991 conocida como caso ‘Barrios Altos’.

2002.- Nueve muertos en un atentado cerca de la embajada de EE.UU. en Lima tres días antes de la visita oficial a Perú del presidente George W. Bush.

2003.- Comenzó la invasión estadounidense de Irak.

2010.- El papa Benedicto XVI pide perdón a las víctimas de los curas pederastas en Irlanda.

.- Comienza la erupción del volcán Eyjafjöll o Eyjafjallajökull en Islandia, que paralizó el tráfico aéreo durante varias semanas.

2014.- La Duma rusa ratifica la incorporación de Crimea y la ciudad de Sebastopol a la Federación Rusa, en una anexión considerada ilegítima por la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

NACIMIENTOS

1828.- Henrik Ibsen, dramaturgo noruego.

1915.- Sviatoslav Richter, pianista ucraniano.

.- Rosetta Tharpe, ‘Sister Rosetta’, cantante y guitarrista estadounidense de gospel, pionera del rock and roll.

1936.- Lina Morgan, actriz cómica española.

1947.- Hasan Ibn Talal, príncipe de Jordania.

1950.- William Hurt, actor estadounidense.

1957.- Spike Lee, director de cine estadounidense.

1958.- Holly Hunter, actriz estadounidense.

1965.- Benito Zambrano, director de cine español.

1967.- Yukito Kishiro, dibujante japonés de comic.

1984.- Fernando Torres, futbolista español.

DEFUNCIONES

1727.- Isaac Newton, científico británico.

1947.- Pedro Emilio Coll, escritor venezolano.

1990.- Victor Rothschild, financiero británico.

1993.- Antonio Quadros, filósofo e historiador portugués.

1998.- Agustín Gómez Arcos, escritor español.

2004.- Juliana de Holanda, madre de la reina Beatriz.

2017.- David Rockefeller, banquero estadounidense.

2018.- Paul Bocuse, cocinero francés, impulsor de la “nouvelle cuisine”.

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