Un 20 de noviembre, pero de 1945, comenzó en Núremberg el proceso contra 24 dirigentes nazis y seis organizaciones de la dictadura de Adolf Hitler, acusados de crímenes de guerra y otros delitos.

OTRAS EFEMÉRIDES

1789.- Nueva Jersey se convierte en el primer estado de Estados Unidos en ratificar la Constitución.

1815.- Las potencias europeas reconocen y garantizan la neutralidad perpetua y la inviolabilidad de Suiza.

1947.- La princesa Isabel de Inglaterra contrae matrimonio con el príncipe Felipe Mountbatten.

1959.- La Asamblea General de la ONU aprueba la Declaración de los Derechos del Niño.

1975.- Muere el dictador español Francisco Franco, que se mantuvo en el poder desde el final de la guerra civil en 1939.

1984.- Comienza a publicarse en Japón el manga ‘Dragon Ball’, de Akira Toriyama.

1985.- Microsoft lanza Windows 1.0, la primera versión de su sistema operativo con interfaz gráfica.

1992.- Un incendio causa graves daños en el castillo de Windsor (Inglaterra).

1994.- El Gobierno de Angola y la guerrilla de la UNITA firman el Protocolo de Lusaka para poner fin a la guerra civil.

1995.- La BBC emite una entrevista con Diana de Gales en la que la princesa habla de las dificultades de su matrimonio y de sus problemas personales.

1998.- Se pone en órbita el primer módulo de la Estación Espacial Internacional.

2002.- El Congreso de los Diputados de España aprueba una declaración de condena de la dictadura franquista y de reconocimiento moral a las víctimas de la Guerra Civil y de la represión posterior.

2007.- Las revistas Science y Cell publican los resultados de dos investigaciones independientes que logran obtener células madre pluripotentes a partir de células de la piel humana.

2017.- Ámsterdam, elegida para albergar la sede de la Agencia Europea de Medicamentos.

2019.- El príncipe Andrés de Inglaterra anuncia que abandona sus funciones públicas tras la polémica por sus vínculos con el financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores.

2023.- La cantante colombiana Shakira acepta pagar una multa de más de siete millones de euros para evitar la prisión en España, tras reconocer parcialmente el fraude fiscal del que estaba acusada.

NACIMIENTOS

1889.- Edwin Powell Hubble, astrónomo estadounidense.

1912.- Otto de Habsburgo-Lorena, archiduque de Austria.

1923.- Nadine Gordimer, escritora sudafricana, Premio Nobel 1991.

1925.- Robert F. Kennedy, político estadounidense.

.- Maya Plisetskaya, bailarina y coreógrafa española de origen ruso.

1934.- Francisco Ibáñez Gorostidi, Paco Ibáñez, cantautor y poeta español.

1942.- Joe Biden, político estadounidense.

1956.- Bo Derek, actriz norteamericana.

DEFUNCIONES

1894.- Antón Rubinstein, pianista y compositor ruso.

1910.- Leon Tolstoi, escritor ruso.

1936.- José Antonio Primo de Rivera, dictador de España y fundador de Falange Española.

1975.- Francisco Franco, dictador español.

1978.- Giorgio Chirico, pintor italiano.

1999.- Amintore Fanfani, político italiano.

2022.- Hebe de Bonafini, argentina, presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo.

2024.- John Prescott, político británico del Partido Laborista y viceprimer ministro.

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El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, reconoció el jueves 19 de noviembre que había cometido "errores" durante un tenso cara a cara televisado con su rival conservador, Alberto Núñez Feijóo, que le acusó de ser un "irresponsable", a diez días de las elecciones generales. (AFP)

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