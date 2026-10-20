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Muamar al Gadafi fue ejecutado en octubre de 2011 (Foto: Wikimedia)
Muamar al Gadafi fue ejecutado en octubre de 2011 (Foto: Wikimedia)
Por Agencia EFE

En un 20 de octubre, pero de 2011, hace 15 años, el dictador libio Muamar al Gadafi es asesinado por los rebeldes en Sirte. Gadafi, líder del golpe de Estado militar que en 1969 derrocó al rey Idris al Senussi, fue capturado, torturado y linchado.

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