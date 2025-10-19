Efemérides del 20 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 20 de octubre, pero de 2011, el dictador libio Muamar el Gadafi es asesinado por los rebeldes en Sirte. Gadafi, líder del golpe de Estado militar que en 1969 derrocó al rey Idris al Senussi, fue capturado, torturado y linchado.

OTRAS EFEMÉRIDES

1548.- El capitán Alonso de Mendoza funda la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, actual capital boliviana.

1864.- El presidente estadounidense, Abraham Lincoln, proclama la festividad conocida como Acción de Gracias.

1924.- La Conferencia de Embajadores aprueba un texto de la Sociedad de Naciones por el que se fijan las fronteras entre Polonia y Rusia.

1926.- Cuba sufre uno de los ciclones más catastróficos de su historia, conocido como el huracán del ’26′, que causa unos 600 muertos y azota La Habana y la isla de la Juventud.

1944.- Segunda Guerra Mundial: tropas estadounidenses conquistan Aquisgrán (Alemania).

1955.- Se publica en Londres ‘El retorno del Rey’, con el que J.R.R. Tolkien finalizar su trilogía ‘El señor de los anillos’.

1968.- Boda de Jacqueline Kennedy con Aristóteles Onassis.

1973.- La reina de Inglaterra Isabel II inaugura la Ópera de Sydney (Australia).

2002.- El IRA anuncia su disolución y el fin de sus actividades terroristas.

2004.- Lanzan la primera versión del sistema operativo de código abierto Ubuntu, creado por el sudafricano Mark Shuttleworth y su empresa Canonical.

2005.- La Unesco aprueba el Convenio sobre Diversidad Cultural, con el voto en contra de EE.UU. e Israel.

2010.- El Gobierno británico de David Cameron presenta el mayor programa de recortes en décadas para reducir el déficit, que implica suprimir medio millón de empleados públicos.

2011.- La banda terrorista ETA anuncia el cese definitivo de la actividad armada en un vídeo enviado al diario ‘Gara’.

2020.- La justicia de Estados Unidos presenta una demanda antimonopolio contra Google por abuso de posición dominante en los mercados de las búsquedas y la publicidad.

2024.- El expresidente de Perú Alejandro Toledo es condenado a 20 años y 6 meses de cárcel por corrupción.

NACIMIENTOS

1854.- Jean-Arthur Rimbaud, poeta francés.

1917.- Stephane Hessel, diplomático, político, filósofo y escritor francés, co-redactor de la ‘Declaración Universal de los Derechos Humanos’.

1925.- Art Buchwald, periodista y escritor estadounidense.

1934.- Michiko, emperatriz emérita de Japón.

1938.- Antonio Giménez-Rico, director de cine español.

1942.- Christiane Nusslein-Volhard, bioquímica alemana y Nobel de Medicina 1995.

1946.- Elfriede Jelinek, escritora austríaca, premio Nobel 2004.

1956.- Danny Boyle, director y productor británico.

1958.- Viggo Mortensen, actor estadounidense.

1964.- Kamala Harris, exvicepresidenta de Estados Unidos.

1970.- Enrique Planas, escritor y periodista peruano.

1971.- Calvin Cordozar Broadus Jr, conocido como Snoop Dogg, rapero estadounidense.

1978.- Alberto Ammann , actor argentino.

1979.- John Burke Krasinski, actor estadounidense.

1988.- Candice Swanepoel, modelo sudafricana.

DEFUNCIONES

1652.- Antonio Coello y Ochoa, dramaturgo español.

1949.- Jacques Copeau, dramaturgo francés.

1994.- Burt Lancaster, actor estadounidense.

2014.- Oscar de la Renta, modisto y diseñador dominicano.

2016.- Junko Tabei, montañera japonesa y primera mujer en escalar el Everest en 1975.

2017.- Federico Luppi, cineasta argentino.

2018.- Wim Kok, ex primer ministro holandés.

