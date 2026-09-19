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Resumen

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Los soldados estadounidenses se ponen firmes en la base de entrenamiento militar del Ejército de los Estados Unidos en Grafenwoehr, en el sur de Alemania, el 13 de julio de 2022. (Foto de Christof STACHE / AFP)
Los soldados estadounidenses se ponen firmes en la base de entrenamiento militar del Ejército de los Estados Unidos en Grafenwoehr, en el sur de Alemania, el 13 de julio de 2022. (Foto de Christof STACHE / AFP)
/ CHRISTOF STACHE
Por Agencia EFE

Un 20 de septiembre, pero de 2011, hace 15 años, entró en vigor la derogación de la ley que prohibía a los homosexuales declarados pertenecer al Ejército de EE.UU.

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