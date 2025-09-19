Efemérides del 20 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Escucha la noticia
En un 20 de septiembre, pero de 1984, el presidente argentino, Raúl Alfonsín, recibe el ‘Informe Sábato’, según el cual 8.961 personas desaparecieron en la represión política de la dictadura militar (1976-1983).
OTRAS EFEMÉRIDES
1519.- Cinco naves mandadas por Fernando de Magallanes parten del puerto gaditano de Sanlúcar de Barrameda (sur de España) en busca de una nueva ruta para el mercado de las especias, una expedición que finalizó tres años después Juan Sebastián Elcano como la primera vuelta al mundo.
1945.- Mahatma Gandhi y Pandit Nehru exigen al Congreso indio la retirada inmediata de todas las tropas británicas.
1946.- Se inaugura la primera edición del Festival de Cine de Cannes (Francia).
1970.- La sonda soviética ‘Luna 16’, primera nave no tripulada que aterriza con éxito en la Luna para recoger rocas y traerlas a la Tierra.
1974.- El huracán ‘Fifi’, con vientos de hasta 208 km/h, deja 10.000 muertos en Honduras.
1979.- Derrocado por un golpe de Estado el presidente de la República Centroafricana, Bokassa I, quien se había proclamado emperador.
1984.- Atentado suicida contra la Embajada de EE.UU. en Beirut (Líbano) que causa 20 muertos y se atribuye la Yihad Islámica.
1990.- Los Parlamentos de República Democrática Alemana y de la República Federal de Alemania ratifican el Tratado de Unificación política de las dos Alemanias.
2003.- Letonia vota ‘sí’ en el referéndum para su entrada en la Unión Europea, con el 67 por ciento de respaldo.
2008.- Atentado suicida con un camión-bomba contra el Hotel Marriott de Islamabad (Pakistán): 53 muertos y 266 heridos.
2011.- Mueren el expresidente de Afganistán Burhanudin Rabbani, principal mediador con los talibanes, y otras cinco personas en un atentado de un suicida con un chaleco explosivo en su domicilio de Kabul.
.- Entra en vigor la derogación de la ley que prohibía a los homosexuales declarados pertenecer al Ejército de Estados Unidos.
2015.- La izquierdista Syriza, liderada por Alexis Tsipras, gana las elecciones generales anticipadas en Grecia y roza la mayoría absoluta.
.- La serie ‘Game of Thrones’ (‘Juego de Tronos’) rompe el récord de los Emmy con 12 estatuillas.
NACIMIENTOS
1934.- Sofía Loren, actriz italiana.
1975.- Juan Pablo Montoya, piloto colombiano de automovilismo.
DEFUNCIONES
1957.- Jean Sibelius, compositor finlandés.
1971.- George Seferis, escritor griego, diplomático y Premio Nobel de Literatura 1963.
2005.- Simon Wiesenthal, austríaco, el más conocido ‘cazanazis’ de la historia.
