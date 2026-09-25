Hace diez años, el 26 de septiembre de 2016, el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firmaron en Cartagena el acuerdo de paz para poner fin a más de medio siglo de conflicto, y hace doce años, desaparecieron en México los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, cuyo caso continúa sin esclarecerse.

Otras efemérides

1815.- Los emperadores de Austria, Prusia y Rusia suscriben el Tratado de la Santa Alianza para frenar las aspiraciones nacionalistas de los pequeños Estados de Alemania e Italia.

1902.- Fallece en San Francisco, California, el industrial textil de origen germano-estadounidense Levis Strauss, fundador de la compañía que lleva su nombre, la marca más famosa de pantalones vaqueros y uno de los mayores fabricantes de prendas de vestir del mundo.

1905.- El científico alemán Albert Einstein publica el primer artículo sobre la Teoría de la Relatividad Especial.

1907.- Nueva Zelanda deja de ser colonia y se declara en un dominio dentro del territorio británico, con el rey de Inglaterra como Jefe de Estado.

1934.- El trasatlántico británico Queen Mary se bota en Clydebank (Escocia).

1953.- Se firma en Madrid el convenio defensivo entre Estados Unidos y España, que permitió a la dictadura de Francisco Franco salir del aislamiento internacional.

1957.- Se estrena en Estados Unidos el musical ‘West Side Story’.

1960.- John F. Kennedy y Richard Nixon celebran el primer debate televisivo entre dos candidatos a la Casa Blanca, con 60 millones de audiencia.

1961.- El cantautor Bob Dylan debuta en público en Estados Unidos.

1965.- ‘The Beatles’ son distinguidos por la reina Isabel con la orden del imperio británico.

1968.- En Portugal, Marcelo Caetano asume el cargo de primer ministro.

1969.- Se publica en Reino Unido el último álbum de The Beatles, ‘Abbey Road’.

1973.- El avión supersónico francés Concorde cruza por primera vez el Atlántico sin escalas en tiempo récord.

1983.- Stanislav Petrov, oficial de guardia del centro de alerta temprana de la Unión Soviética, evita una guerra nuclear a gran escala al no seguir el protocolo de respuesta al lanzamiento de cinco misiles de EE.UU. sobre territorio soviético que detectaba el sistema, porque pensó que, como así fue, se trataba de una falsa alarma.

1984.- Hong Kong, Reino Unido y China acuerdan la cesión de la soberanía británica sobre Hong Kong, que se hará efectiva en 1997.

1997.- El presidente ruso, Boris Yeltsin, firma la ley de libertad de culto, aunque la Iglesia ortodoxa mantiene su situación de privilegio.

2005.- El Ejército Republicano Irlandés, IRA, anuncia que ha concluido la destrucción de sus arsenales.

2009.- En la crisis nuclear iraní, el Gobierno de Teherán permite que la OIEA visite su planta de enriquecimiento de uranio.

2014.- En México, 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México, en una de las violaciones de derechos humanos más graves ocurridas recientemente en México, que continúa sin resolverse.

2021.- Alemania celebra elecciones generales que ponen fin a la “era Angela Merkel”, tras 16 años en el poder.

2022.- La NASA hace historia al estrellar la nave DART contra un asteroide para desviar su trayectoria, en un intento de proteger a la Tierra de cuerpos celestes similares en el futuro.

2024.- Absuelto en Japón el preso Iwao Hakamada, un exboxeador profesional de 88 años y el reo que más tiempo pasó en el corredor de la muerte en el mundo, 47 años.

Nacimientos

1888.- Thomas S. Eliot, escritor estadounidense.

1889.- Martin Heidegger, filósofo alemán.

1897.- Giovanni Bautista Montini, italiano, Papa Pablo VI.

1942.- Emilio Gutiérrez Caba, actor español.

1948.- Olivia Newton-John, cantante y actriz australiana.

1956.- Linda Hamilton, actriz estadounidense.

1962.- Melissa Sue Anderson, actriz estadounidense.

1981.- Serena Williams, tenista estadounidense.

Defunciones

1902.- Levi Strauss, industrial textil estadounidense.

1945.- Bela Bartok, compositor húngaro.

1973.- Anna Magnani, actriz italiana.

1990.- Alberto Moravia, escritor italiano.

2008.- Paul Newman, actor estadounidense.

2019.- Jacques Chirac, político francés.

VIDEO RECOMENDADO