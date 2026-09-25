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El 26 de septiembre de 2016, Colombia y las FARC firmaron el acuerdo de paz, mientras en México se recordó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto: Imagen creada con IA ChatGPT
El 26 de septiembre de 2016, Colombia y las FARC firmaron el acuerdo de paz, mientras en México se recordó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto: Imagen creada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

Hace diez años, el 26 de septiembre de 2016, el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firmaron en Cartagena el acuerdo de paz para poner fin a más de medio siglo de conflicto, y hace doce años, desaparecieron en México los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, cuyo caso continúa sin esclarecerse.

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