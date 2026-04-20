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La llegada de Cortés a Veracruz y la recepción por parte de los embajadores de Moctezuma. (Vía Wikimedia Commons)
La llegada de Cortés a Veracruz y la recepción por parte de los embajadores de Moctezuma. (Vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 21 de abril, pero de 1519, Hernán Cortés desembarca en la playa mexicana de la actual Veracruz.

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